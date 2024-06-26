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غانتس: تم حل مشاكل عديدة مع أصدقائنا الأمريكيين بـ"الغرف المغلقة" في الأشهر الماضية خاصة ملف التسلح
غانتس: تم حل مشاكل عديدة مع أصدقائنا الأمريكيين بـ"الغرف المغلقة" في الأشهر الماضية خاصة ملف التسلح
سبوتنيك عربي
صرح بيني غانتس، عضو مجلس الحرب الإسرائيلية السابق على قطاع غزة "كابينيت الحرب"، اليوم الأربعاء، بأنه تم حل مشاكل عديدة مع أصدقاء بلاده الأمريكيين داخل "الغرف... 26.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-26T16:45+0000
2024-06-26T16:46+0000
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ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن غانتس أن كثيرا من الملفات بين الطرفين الإسرائيلي والأمريكي تم حلها داخل الغرف المغلقة، خاصة مسألة التسلح.وأوضح غانتس أن "الاحتكاك غير الضروري الذي يخلقه نتنياهو لأسباب سياسية يضر بالعلاقة الاستراتيجية مع واشنطن التي تعد جزءا لا يتجزأ من القدرة على الانتصار في الحرب".وجاءت تصريحات غانتس ردا على انتقاد يوآف غالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، لبنيامين نتنياهو، رئيس وزرائه، بسبب الخلافات بين بلادهما والولايات المتحدة الأمريكية، حيث أيد غانتس، غالانت، فيما قاله بهذا الشأن وذلك بحسب هيئة البث.ونقلت القناة الـ 14 الإسرائيلية، عن غالانت أن الخلافات مع الولايات المتحدة تحل في الغرف المغلقة، مضيفا أن إسرائيل تقدر الدعم الأمريكي العلني والسري.وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن تصريحات غالانت جاءت خلال لقائه مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، في البيت الأبيض في إطار زيارته الدبلوماسية للولايات المتحدة.وشدد غالانت على أنه "في بعض الأحيان نختلف أيضا حول طرق تحقيقها. نحن نحل الخلافات في غرف مغلقة بطريقة مشتركة وهذا أمر جيد".ولا تزال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مستمرة منذ أكثر من 9 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 38 ألف قتيل وأكثر من 86 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
https://sarabic.ae/20240626/غالانت-منتقدا-نتنياهو-الخلافات-مع-الولايات-المتحدة-تحل-في-الغرف-المغلقة-1090201212.html
https://sarabic.ae/20240626/حزب-الله-فيديو-هدهد-نموذج-لقدرة-المقاومة-على-استهداف-العمق-الإسرائيلي-1090202334.html
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طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس
طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس

غانتس: تم حل مشاكل عديدة مع أصدقائنا الأمريكيين بـ"الغرف المغلقة" في الأشهر الماضية خاصة ملف التسلح

16:45 GMT 26.06.2024 (تم التحديث: 16:46 GMT 26.06.2024)
© AFP 2023 / JACK GUEZعضو مجلس الحرب المستقيل بيني غانتس
عضو مجلس الحرب المستقيل بيني غانتس - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2024
© AFP 2023 / JACK GUEZ
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صرح بيني غانتس، عضو مجلس الحرب الإسرائيلية السابق على قطاع غزة "كابينيت الحرب"، اليوم الأربعاء، بأنه تم حل مشاكل عديدة مع أصدقاء بلاده الأمريكيين داخل "الغرف المغلقة" في الأشهر الماضية.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن غانتس أن كثيرا من الملفات بين الطرفين الإسرائيلي والأمريكي تم حلها داخل الغرف المغلقة، خاصة مسألة التسلح.
وأوضح غانتس أن "الاحتكاك غير الضروري الذي يخلقه نتنياهو لأسباب سياسية يضر بالعلاقة الاستراتيجية مع واشنطن التي تعد جزءا لا يتجزأ من القدرة على الانتصار في الحرب".
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2024
غالانت منتقدا نتنياهو: الخلافات مع الولايات المتحدة تحل في الغرف المغلقة
15:08 GMT
وجاءت تصريحات غانتس ردا على انتقاد يوآف غالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، لبنيامين نتنياهو، رئيس وزرائه، بسبب الخلافات بين بلادهما والولايات المتحدة الأمريكية، حيث أيد غانتس، غالانت، فيما قاله بهذا الشأن وذلك بحسب هيئة البث.
ونقلت القناة الـ 14 الإسرائيلية، عن غالانت أن الخلافات مع الولايات المتحدة تحل في الغرف المغلقة، مضيفا أن إسرائيل تقدر الدعم الأمريكي العلني والسري.
وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن تصريحات غالانت جاءت خلال لقائه مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، في البيت الأبيض في إطار زيارته الدبلوماسية للولايات المتحدة.
وشدد غالانت على أنه "في بعض الأحيان نختلف أيضا حول طرق تحقيقها. نحن نحل الخلافات في غرف مغلقة بطريقة مشتركة وهذا أمر جيد".
ولا تزال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مستمرة منذ أكثر من 9 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.
مشاهد نشرها حزب الله اللبناني لقيام مسيراته برصد مقرات وقواعد عسكرية إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2024
"حزب الله": فيديو "هدهد" نموذج لقدرة المقاومة على استهداف العمق الإسرائيلي
15:53 GMT
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 38 ألف قتيل وأكثر من 86 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
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