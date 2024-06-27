https://sarabic.ae/20240627/أمريكا-الناتو-لا-يعتبر-نفسه-مشاركا-بالصراع-في-أوكرانيا-1090238804.html
أمريكا: "الناتو" لا يعتبر نفسه مشاركا بالصراع في أوكرانيا
أمريكا: "الناتو" لا يعتبر نفسه مشاركا بالصراع في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرحت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى "الناتو"، جوليان سميث، أن حلف شمال الأطلسي لا يعتبر نفسه طرفا في الصراع في أوكرانيا، لكنه يعتبر من حقه تقديم الدعم لها. 27.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-27T16:31+0000
2024-06-27T16:31+0000
2024-06-27T16:31+0000
الناتو
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقالت سميث خلال مقابلة: "الناتو ليس طرفا في هذا الصراع، لكننا نعتبر أنفسنا يحق لنا دعم أوكرانيا".ولفتت سميث إلى حقيقة أن موسكو تعمل بنشاط على تطوير العلاقات مع الصين وكوريا الشمالية، وهو ما يعد، وفقًا لواشنطن، دليلاً على عزلة روسيا.وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول الناتو بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار".وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.ووفقا للافروف، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.وفي وقت سابق، صرح الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.
https://sarabic.ae/20240627/الدفاع-الصينية-ندعو-الناتو-للتوقف-عن-الابتزاز-والتهديد-النووي-1090226478.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
الناتو, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
الناتو, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
أمريكا: "الناتو" لا يعتبر نفسه مشاركا بالصراع في أوكرانيا
صرحت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى "الناتو"، جوليان سميث، أن حلف شمال الأطلسي لا يعتبر نفسه طرفا في الصراع في أوكرانيا، لكنه يعتبر من حقه تقديم الدعم لها.
وقالت سميث خلال مقابلة: "الناتو ليس طرفا في هذا الصراع، لكننا نعتبر أنفسنا يحق لنا دعم أوكرانيا".
ولفتت سميث إلى حقيقة أن موسكو تعمل بنشاط على تطوير العلاقات مع الصين وكوريا الشمالية، وهو ما يعد، وفقًا لواشنطن، دليلاً على عزلة روسيا.
وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا
تتعارض مع التسوية، وتشرك دول الناتو بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار".
وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
ووفقا للافروف، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
وفي وقت سابق، صرح الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.