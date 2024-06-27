https://sarabic.ae/20240627/أنصار-الله-تعلن-استهداف-سفينة-سيجوي-في-البحر-الأحمر-1090242615.html
"أنصار الله" تعلن استهداف سفينة "سيجوي" في البحر الأحمر
"أنصار الله" تعلن استهداف سفينة "سيجوي" في البحر الأحمر
سبوتنيك عربي
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الخميس، تنفيذ عملية هجومية مشتركة مع "المقاومة الإسلامية العراقية" اسهدفت هدفاً حيوياً في حيفا، وعملية أخرى استهدفت... 27.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-27T18:07+0000
2024-06-27T18:07+0000
2024-06-27T18:07+0000
أخبار اليمن الأن
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
العراق
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/10/1085068315_0:73:2553:1509_1920x0_80_0_0_f9f733858b2e24d6ed1e0c9ef639e58b.jpg
وقال المتحدث باسم جماعة "أنصار الله"، يحيى سريع، في بيان: "نفذت قواتنا المسلحة عمليتين عسكريتين، الأولى عملية مشتركة مع المقاومة الإسلامية في العراق استهدفت بعدد من الصواريخ المجنحة هدفا حيويا في حيفا وحققت العملية هدفها بنجاح".وأوضح البيان أن العملية نفذت بشكل مشترك ما بين سلاح الجوّ المسير والقوة الصاروخية والقوات البحرية وذلك بزورق مسير وعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة وقد أدت العملية إلى إصابة السفينة إصابة مباشرة ودقيقة.وأكد البيان أن "القوات المسلحة اليمنية ستواصل عملياتها مع المقاومة الإسلامية العراقية إسنادا للشعب الفلسطيني حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة".وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله"، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وأكد زعيم "أنصار الله" في اليمن عبد الملك الحوثي، أن عمليات الجماعة "مستمرة في إطار المرحلة الرابعة"، متوعدًا بأنها ستكون في "تصاعد مستمر كمّاً وكيفاً".وفي المقابل، توجه الولايات المتحدة وبريطانيا، ضربات جوية على مواقع "أنصار الله" بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة."أنصار الله" تتوعد باستهداف أي حاملة طائرات أمريكية تدخل البحر الأحمر بصواريخ متطورةما هو صاروخ "حاطم 2" الذي استخدمته "أنصار الله"؟
https://sarabic.ae/20240627/تصويت-هل-تردع-تحذيرات-عبد-الملك-الحوثي-إسرائيل-من-مواجهة-حزب-الله؟----1090235328.html
إسرائيل
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/10/1085068315_541:0:2553:1509_1920x0_80_0_0_186440c6330aad3d9a2b943f17220e32.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار اليمن الأن, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العراق
أخبار اليمن الأن, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العراق
"أنصار الله" تعلن استهداف سفينة "سيجوي" في البحر الأحمر
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الخميس، تنفيذ عملية هجومية مشتركة مع "المقاومة الإسلامية العراقية" اسهدفت هدفاً حيوياً في حيفا، وعملية أخرى استهدفت سفينة "سيجوي" في البحر الأحمر.
وقال المتحدث باسم جماعة "أنصار الله"، يحيى سريع، في بيان: "نفذت قواتنا المسلحة عمليتين عسكريتين، الأولى عملية مشتركة مع المقاومة الإسلامية في العراق استهدفت بعدد من الصواريخ المجنحة هدفا حيويا في حيفا وحققت العملية هدفها بنجاح".
وتابع البيان: "العملية الأخرى استهدف سفينة (SEAJOY ) في البحر الأحمر وقد تم استهداف السفينة لاختراق الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة".
وأوضح البيان أن العملية نفذت بشكل مشترك ما بين سلاح الجوّ المسير والقوة الصاروخية والقوات البحرية وذلك بزورق مسير وعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة وقد أدت العملية إلى إصابة السفينة إصابة مباشرة ودقيقة.
وأكد البيان أن "القوات المسلحة اليمنية ستواصل عملياتها مع المقاومة الإسلامية العراقية إسنادا للشعب الفلسطيني حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة".
وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله
"، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
وأكد زعيم "أنصار الله" في اليمن عبد الملك الحوثي
، أن عمليات الجماعة "مستمرة في إطار المرحلة الرابعة"، متوعدًا بأنها ستكون في "تصاعد مستمر كمّاً وكيفاً".
وفي المقابل، توجه الولايات المتحدة وبريطانيا، ضربات جوية على مواقع "أنصار الله" بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة.