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https://sarabic.ae/20240627/إعلام-أميركا-قدمت-مساعدات-أمنية-لإسرائيل-بقيمة-65-مليار-دولار-1090215216.html
إعلام: أميركا قدمت مساعدات أمنية لإسرائيل بقيمة 6.5 مليار دولار
إعلام: أميركا قدمت مساعدات أمنية لإسرائيل بقيمة 6.5 مليار دولار
سبوتنيك عربي
كشفت تقارير إعلامية أميركية أنه، منذ السابع من أكتوبر الماضي، قدمت الولايات المتحدة "مساعدات أمنية" لإسرائيل بقيمة تتجاوز 6 مليارات دولار. 27.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-27T06:22+0000
2024-06-27T06:22+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
قطاع غزة
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وقالت التقارير: "الولايات المتحدة قدمت لإسرائيل مساعدات أمنية منذ الهجوم السابع من أكتوبر على مستوطنات غزة بقيمة تقدر بأكثر من 6.5 مليار دولار".وفي وقت سابق، كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه "منذ نحو 4 أشهر، حدث انخفاض كبير في إمدادات الأسلحة القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى إسرائيل".نتنياهو يؤكد وجود توتر مع بايدن بسبب الأسلحة: حاولت حل المشكلة لأشهر عدة دون جدوىوعلّقت إدارة بايدن، في مايو/ أيار الماضي، شحنة أسلحة تضمنت 3 آلاف و500 قنبلة للطائرات المقاتلة، منها قنابل تزن 2000 رطل، بسبب مخاوف الولايات المتحدة من استخدامها في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.وفي أبريل الماضي، وافق مجلس النواب الأميركي على حزمة تشريعية بقيمة 95 مليار دولار بدعم واسع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لتوفير المساعدة الأمنية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، رغم اعتراضات مريرة من الجمهوريين.نتنياهو: هناك انخفاض كبير بإمدادات الأسلحة الأمريكية منذ نحو 4 أشهرفي مايو الماضي، قال مسؤولون أمريكيون إن إدارة جو بايدن أخطرت لجان الكونغرس بشكل غير رسمي بأنها تخطط لإبرام صفقات جديدة بشأن توريد الأسلحة إلى إسرائيل بمبلغ يزيد عن مليار دولار.
https://sarabic.ae/20240626/غالانت-منتقدا-نتنياهو-الخلافات-مع-الولايات-المتحدة-تحل-في-الغرف-المغلقة-1090201212.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة
الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة

إعلام: أميركا قدمت مساعدات أمنية لإسرائيل بقيمة 6.5 مليار دولار

06:22 GMT 27.06.2024
© AP Photo / Israel Defense Forcesقوات الجيش الإسرائيلي تنشر صورة للعملية البرية في قطاع غزة، 5 نوفمبر 2023
قوات الجيش الإسرائيلي تنشر صورة للعملية البرية في قطاع غزة، 5 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2024
© AP Photo / Israel Defense Forces
تابعنا عبر
كشفت تقارير إعلامية أميركية أنه، منذ السابع من أكتوبر الماضي، قدمت الولايات المتحدة "مساعدات أمنية" لإسرائيل بقيمة تتجاوز 6 مليارات دولار.
وقالت التقارير: "الولايات المتحدة قدمت لإسرائيل مساعدات أمنية منذ الهجوم السابع من أكتوبر على مستوطنات غزة بقيمة تقدر بأكثر من 6.5 مليار دولار".

وفقا لصحيفة "واشنطن بوست"، فإن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت يسعى إلى تهدئة العلاقات العامة المضطربة مع واشنطن، وسط محادثات حول المساعدات العسكرية والانتقال إلى عمليات أقل كثافة في غزة.

وفي وقت سابق، كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه "منذ نحو 4 أشهر، حدث انخفاض كبير في إمدادات الأسلحة القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى إسرائيل".
نتنياهو يؤكد وجود توتر مع بايدن بسبب الأسلحة: حاولت حل المشكلة لأشهر عدة دون جدوى

وتابع نتنياهو، في كلمة له، أنه "ولأسابيع عدة، ناشدنا أصدقاءنا الأمريكيين بتسريع عملية شحن الأسلحة".

وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2024
غالانت منتقدا نتنياهو: الخلافات مع الولايات المتحدة تحل في الغرف المغلقة
أمس, 15:08 GMT
وعلّقت إدارة بايدن، في مايو/ أيار الماضي، شحنة أسلحة تضمنت 3 آلاف و500 قنبلة للطائرات المقاتلة، منها قنابل تزن 2000 رطل، بسبب مخاوف الولايات المتحدة من استخدامها في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
وفي أبريل الماضي، وافق مجلس النواب الأميركي على حزمة تشريعية بقيمة 95 مليار دولار بدعم واسع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لتوفير المساعدة الأمنية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، رغم اعتراضات مريرة من الجمهوريين.
نتنياهو: هناك انخفاض كبير بإمدادات الأسلحة الأمريكية منذ نحو 4 أشهر
في مايو الماضي، قال مسؤولون أمريكيون إن إدارة جو بايدن أخطرت لجان الكونغرس بشكل غير رسمي بأنها تخطط لإبرام صفقات جديدة بشأن توريد الأسلحة إلى إسرائيل بمبلغ يزيد عن مليار دولار.
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