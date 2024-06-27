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وزير الدفاع الإسرائيلي: "لا نريد حربا" ضد حزب الله لكن بإمكاننا أن نلحق "ضررا جسيما" في لبنان
وزير الدفاع الإسرائيلي: "لا نريد حربا" ضد حزب الله لكن بإمكاننا أن نلحق "ضررا جسيما" في لبنان
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، أن بلاده لا تريد الحرب لكنها لن تسمح بوجود تشكيلات عسكرية على حدودها الشمالية. 27.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-27T00:48+0000
2024-06-27T00:48+0000
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
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القاهر - سبوتنيك. وقال غالانت في تصريحات نقلتها صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية إن "إسرائيل لن تقبل بوجود قوات حزب الله وتشكيلاته العسكرية على الحدود الشمالية معها"، مشيرًا إلى أن الجيش الإسرائيلي قادر على "إلحاق أضرار جسيمة بلبنان إذا اندلعت الحرب".وأضاف: "لا نريد الحرب، لكن حزب الله يلعب لعبة خطيرة ولن نتسامح مع الهجمات على مواطنينا وعشرات الآلاف من الإسرائيليين المهجرين من منازلهم".وتابع: "الهدف هو إعادة مواطنينا إلى وطنهم بأمان. نحن نفضل أن يتم ذلك من خلال التفاهمات، ولكننا نستعد لكل السيناريوهات المحتملة".ووصف الوزير الإسرائيلي إيران بأنها "رأس أخطبوط بأذرع هي حزب الله والحوثيين والميليشيات السورية والعراقية وغيرها"، لافتًا إلى أن "الوقت قد حان لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي. الوقت ينفد".يُذكر أنه في الأيام الأخيرة، صرح مسؤولون إسرائيليون بشكل متزايد بأن إسرائيل تقترب من اتخاذ قرار بشأن المزيد من الإجراءات على الجبهة اللبنانية على خلفية القصف المستمر من قبل حزب الله اللبناني.وهدد وزير الخارجية الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، "حزب الله" بتدمير وإلحاق أضرار جسيمة بلبنان في حالة نشوب حرب واسعة النطاق.وقال الجيش الإسرائيلي، بوقت سابق من الشهر الجاري، إنه اعتمد خططًا قتالية لشن هجوم على لبنان.وأول أمس، أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج، موسى أبو مرزوق، أن الهجوم المحتمل للجيش الإسرائيلي على لبنان ينذر ببدء حرب إقليمية بمشاركة القوات الأميركية.وتفاقم الوضع على الحدود الإسرائيلية اللبنانية بعد بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في تشرين الأول/أكتوبر 2023. ويطلق الجيش الإسرائيلي ومقاتلو حزب الله اللبناني النار يوميًا على مواقع بعضهما البعض في المناطق الواقعة على طول الحدود. وبحسب وزارة الخارجية اللبنانية، فقد اضطر نحو 100 ألف شخص إلى ترك منازلهم في جنوب لبنان بسبب القصف الإسرائيلي.من جهته، أفاد الجانب الإسرائيلي بأن نحو 80 ألفًا من سكان شمال إسرائيل وجدوا أنفسهم في وضع مماثل.
https://sarabic.ae/20240626/لافروف-يحذر-من-مخاطر-توسع-رقعة-العنف-إلى-لبنان-بسبب-التصرفات-الإسرائيلية--1090188014.html
https://sarabic.ae/20240627/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-ملتزمون-بالاتفاق-الذي-طرحه-بايدن-بشأن-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-والتبادل-1090212370.html
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة

وزير الدفاع الإسرائيلي: "لا نريد حربا" ضد حزب الله لكن بإمكاننا أن نلحق "ضررا جسيما" في لبنان

00:48 GMT 27.06.2024
© AFP 2023 / DREW ANGERERوزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت
وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2024
© AFP 2023 / DREW ANGERER
تابعنا عبر
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، أن بلاده لا تريد الحرب لكنها لن تسمح بوجود تشكيلات عسكرية على حدودها الشمالية.
القاهر - سبوتنيك. وقال غالانت في تصريحات نقلتها صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية إن "إسرائيل لن تقبل بوجود قوات حزب الله وتشكيلاته العسكرية على الحدود الشمالية معها"، مشيرًا إلى أن الجيش الإسرائيلي قادر على "إلحاق أضرار جسيمة بلبنان إذا اندلعت الحرب".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء خارجية دول بريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2024
لافروف يحذر من مخاطر توسع رقعة العنف إلى لبنان بسبب التصرفات الإسرائيلية
أمس, 10:18 GMT
وأضاف: "لا نريد الحرب، لكن حزب الله يلعب لعبة خطيرة ولن نتسامح مع الهجمات على مواطنينا وعشرات الآلاف من الإسرائيليين المهجرين من منازلهم".
وتابع: "الهدف هو إعادة مواطنينا إلى وطنهم بأمان. نحن نفضل أن يتم ذلك من خلال التفاهمات، ولكننا نستعد لكل السيناريوهات المحتملة".
ووصف الوزير الإسرائيلي إيران بأنها "رأس أخطبوط بأذرع هي حزب الله والحوثيين والميليشيات السورية والعراقية وغيرها"، لافتًا إلى أن "الوقت قد حان لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي. الوقت ينفد".
يُذكر أنه في الأيام الأخيرة، صرح مسؤولون إسرائيليون بشكل متزايد بأن إسرائيل تقترب من اتخاذ قرار بشأن المزيد من الإجراءات على الجبهة اللبنانية على خلفية القصف المستمر من قبل حزب الله اللبناني.
وهدد وزير الخارجية الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، "حزب الله" بتدمير وإلحاق أضرار جسيمة بلبنان في حالة نشوب حرب واسعة النطاق.
وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2024
وزير الدفاع الإسرائيلي: ملتزمون بالاتفاق الذي طرحه بايدن بشأن وقف إطلاق النار في غزة والتبادل
00:47 GMT
وقال الجيش الإسرائيلي، بوقت سابق من الشهر الجاري، إنه اعتمد خططًا قتالية لشن هجوم على لبنان.
وأول أمس، أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج، موسى أبو مرزوق، أن الهجوم المحتمل للجيش الإسرائيلي على لبنان ينذر ببدء حرب إقليمية بمشاركة القوات الأميركية.
وتفاقم الوضع على الحدود الإسرائيلية اللبنانية بعد بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في تشرين الأول/أكتوبر 2023. ويطلق الجيش الإسرائيلي ومقاتلو حزب الله اللبناني النار يوميًا على مواقع بعضهما البعض في المناطق الواقعة على طول الحدود. وبحسب وزارة الخارجية اللبنانية، فقد اضطر نحو 100 ألف شخص إلى ترك منازلهم في جنوب لبنان بسبب القصف الإسرائيلي.
من جهته، أفاد الجانب الإسرائيلي بأن نحو 80 ألفًا من سكان شمال إسرائيل وجدوا أنفسهم في وضع مماثل.
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Юг Израиля недалеко от границы с сектором Газа, после авиаударов Израиля - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"..الجيش الإسرائيلي يشكل "فرقة داوود" والحصار والنار يفتكان بالغزاويينأمس, 21:18 GMT
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