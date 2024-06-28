https://sarabic.ae/20240628/الأردن-يطلب-من-مواطنيه-تجنب-السفر-إلى-لبنان-في-الوقت-الراهن--1090278005.html
الأردن يطلب من مواطنيه تجنب السفر إلى لبنان في الوقت الراهن
الأردن يطلب من مواطنيه تجنب السفر إلى لبنان في الوقت الراهن
سبوتنيك عربي
دعت وزارة الخارجية الأردنية مواطنيها، اليوم الجمعة، إلى تجنب السفر إلى لبنان، مشيرةً إلى أن ذلك يأتي في ضوء التطورات التي تشهدها المنطقة، وحرصاً على سلامة... 28.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-28T14:19+0000
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ونقلت وكالة "عمون" عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بيانا أهابت فيه "بالمواطنين الأردنيين تجنب السفر إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة في الوقت الراهن، وتؤكد على ما ورد في البيان الذي أصدرته بتاريخ 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بخصوص السفر إلى لبنان، استناداً إلى الاستعدادات وخطط الطوارئ التي أعلنت عنها الجهات الرسمية في لبنان في حينه".وأكد المتحدث باسم الخارجية الأردنية، سفيان القضاة، أن هذه التوصية تأتي من منطلق حرص الوزارة الشديد على سلامة المواطنين الأردنيين، كما جدد دعوته للأردنيين المقيمين والمتواجدين في لبنان إلى التسجيل الفوري على الموقع الإلكتروني للسفارة الأردنية في بيروت.وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت، الأسبوع الماضي، بأن وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، أبلغت نظيرها الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بأن كندا تستعد عسكريا لإجلاء مواطنيها من لبنان.ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية، عن جولي، أن "كندا تعتزم إجلاء مواطنيها البالغ عددهم 45 ألفا، من لبنان تخوفا من اندلاع حرب"، مشيرة إلى أن "كندا أرسلت بالفعل قوات عسكرية إلى المنطقة لهذا الغرض".يأتي ذلك في أعقاب بيان لوزارة الخارجية الكندية، نصحت فيه رعاياها بتجنب السفر إلى لبنان، بسبب ما وصفته بـ"تدهور الوضع الأمني، وزيادة خطر الهجمات الإرهابية والصراع المسلح المستمر مع إسرائيل".ورجّحت الخارجية الكندية في بيانها، أن "يتدهور الوضع الأمني أكثر، دون سابق إنذار، وفي حالة اشتداد النزاع المسلح، قد تتأثر الوسائل التجارية لمغادرة البلاد، وقد تكون قدرة الحكومة الكندية على تقديم الخدمات القنصلية، أثناء النزاع النشط بما في ذلك إجلاء المواطنين، محدودة".وفي وقت سابق، ندد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بـ"الخطاب العدائي" لإسرائيل و"حزب الله"، الذي يثير مخاوف من كارثة "لا يمكن تصورها"، قائلا: "لنكن واضحين، لا يمكن لشعوب المنطقة ولشعوب العالم أن تسمح بأن يصبح لبنان غزة أخرى".
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار الأردن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار الأردن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
الأردن يطلب من مواطنيه تجنب السفر إلى لبنان في الوقت الراهن
دعت وزارة الخارجية الأردنية مواطنيها، اليوم الجمعة، إلى تجنب السفر إلى لبنان، مشيرةً إلى أن ذلك يأتي في ضوء التطورات التي تشهدها المنطقة، وحرصاً على سلامة المواطنين الأردنيين في الخارج.
ونقلت وكالة
"عمون" عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بيانا أهابت فيه "بالمواطنين الأردنيين تجنب السفر إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة في الوقت الراهن، وتؤكد على ما ورد في البيان الذي أصدرته بتاريخ 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بخصوص السفر إلى لبنان، استناداً إلى الاستعدادات وخطط الطوارئ التي أعلنت عنها الجهات الرسمية في لبنان في حينه".
وأكد المتحدث باسم الخارجية الأردنية، سفيان القضاة، أن هذه التوصية تأتي من منطلق حرص الوزارة الشديد على سلامة المواطنين الأردنيين، كما جدد دعوته للأردنيين المقيمين والمتواجدين في لبنان إلى التسجيل الفوري على الموقع الإلكتروني للسفارة الأردنية في بيروت.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت، الأسبوع الماضي، بأن وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، أبلغت نظيرها الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بأن كندا تستعد عسكريا لإجلاء مواطنيها من لبنان.
ونقلت القناة
الـ12 الإسرائيلية، عن جولي، أن "كندا تعتزم إجلاء مواطنيها البالغ عددهم 45 ألفا، من لبنان تخوفا من اندلاع حرب"، مشيرة إلى أن "كندا أرسلت بالفعل قوات عسكرية إلى المنطقة لهذا الغرض".
يأتي ذلك في أعقاب بيان لوزارة الخارجية الكندية، نصحت فيه رعاياها بتجنب السفر إلى لبنان، بسبب ما وصفته بـ"تدهور الوضع الأمني، وزيادة خطر الهجمات الإرهابية والصراع المسلح المستمر مع إسرائيل".
ورجّحت الخارجية الكندية في بيانها، أن "يتدهور الوضع الأمني أكثر، دون سابق إنذار، وفي حالة اشتداد النزاع المسلح، قد تتأثر الوسائل التجارية لمغادرة البلاد، وقد تكون قدرة الحكومة الكندية على تقديم الخدمات القنصلية، أثناء النزاع النشط بما في ذلك إجلاء المواطنين، محدودة".
وفي وقت سابق، ندد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بـ"الخطاب العدائي" لإسرائيل و"حزب الله"، الذي يثير مخاوف من كارثة "لا يمكن تصورها"، قائلا: "لنكن واضحين، لا يمكن لشعوب المنطقة ولشعوب العالم أن تسمح بأن يصبح لبنان غزة أخرى".