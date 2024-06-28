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شؤون عسكرية
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
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هل تعود السلطة للسيطرة على قطاع غزة؟
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كيف تختبر تأثيرات النسبية لأينشتاين في الحياة الواقعية؟
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الموسيقى بين الحياة والفن
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
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فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
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الأردن يطلب من مواطنيه تجنب السفر إلى لبنان في الوقت الراهن
الأردن يطلب من مواطنيه تجنب السفر إلى لبنان في الوقت الراهن
سبوتنيك عربي
دعت وزارة الخارجية الأردنية مواطنيها، اليوم الجمعة، إلى تجنب السفر إلى لبنان، مشيرةً إلى أن ذلك يأتي في ضوء التطورات التي تشهدها المنطقة، وحرصاً على سلامة... 28.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-28T14:19+0000
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ونقلت وكالة "عمون" عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بيانا أهابت فيه "بالمواطنين الأردنيين تجنب السفر إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة في الوقت الراهن، وتؤكد على ما ورد في البيان الذي أصدرته بتاريخ 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بخصوص السفر إلى لبنان، استناداً إلى الاستعدادات وخطط الطوارئ التي أعلنت عنها الجهات الرسمية في لبنان في حينه".وأكد المتحدث باسم الخارجية الأردنية، سفيان القضاة، أن هذه التوصية تأتي من منطلق حرص الوزارة الشديد على سلامة المواطنين الأردنيين، كما جدد دعوته للأردنيين المقيمين والمتواجدين في لبنان إلى التسجيل الفوري على الموقع الإلكتروني للسفارة الأردنية في بيروت.وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت، الأسبوع الماضي، بأن وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، أبلغت نظيرها الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بأن كندا تستعد عسكريا لإجلاء مواطنيها من لبنان.ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية، عن جولي، أن "كندا تعتزم إجلاء مواطنيها البالغ عددهم 45 ألفا، من لبنان تخوفا من اندلاع حرب"، مشيرة إلى أن "كندا أرسلت بالفعل قوات عسكرية إلى المنطقة لهذا الغرض".يأتي ذلك في أعقاب بيان لوزارة الخارجية الكندية، نصحت فيه رعاياها بتجنب السفر إلى لبنان، بسبب ما وصفته بـ"تدهور الوضع الأمني، وزيادة خطر الهجمات الإرهابية والصراع المسلح المستمر مع إسرائيل".ورجّحت الخارجية الكندية في بيانها، أن "يتدهور الوضع الأمني أكثر، دون سابق إنذار، وفي حالة اشتداد النزاع المسلح، قد تتأثر الوسائل التجارية لمغادرة البلاد، وقد تكون قدرة الحكومة الكندية على تقديم الخدمات القنصلية، أثناء النزاع النشط بما في ذلك إجلاء المواطنين، محدودة".وفي وقت سابق، ندد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بـ"الخطاب العدائي" لإسرائيل و"حزب الله"، الذي يثير مخاوف من كارثة "لا يمكن تصورها"، قائلا: "لنكن واضحين، لا يمكن لشعوب المنطقة ولشعوب العالم أن تسمح بأن يصبح لبنان غزة أخرى".
https://sarabic.ae/20240627/الطيران-الحربي-الإسرائيلي-يستهدف-بلدة-الخيام-بغارتين--1090243721.html
https://sarabic.ae/20240627/حزب-الله-وحركة-أمل-في-لبنان-يدعوان-الحكومة-للتحرك-ودعم-أهالي-الجنوب-أمام-القصف-الإسرائيلي-1090228114.html
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار الأردن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار الأردن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

الأردن يطلب من مواطنيه تجنب السفر إلى لبنان في الوقت الراهن

14:19 GMT 28.06.2024
© Sputnik . Abed.K Bayمقتل ثلاثة من حزب الله في غارة جوية إسرائيلية واستهدافات متبادلة في جنوب لبنان
مقتل ثلاثة من حزب الله في غارة جوية إسرائيلية واستهدافات متبادلة في جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2024
© Sputnik . Abed.K Bay
تابعنا عبر
دعت وزارة الخارجية الأردنية مواطنيها، اليوم الجمعة، إلى تجنب السفر إلى لبنان، مشيرةً إلى أن ذلك يأتي في ضوء التطورات التي تشهدها المنطقة، وحرصاً على سلامة المواطنين الأردنيين في الخارج.
ونقلت وكالة "عمون" عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بيانا أهابت فيه "بالمواطنين الأردنيين تجنب السفر إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة في الوقت الراهن، وتؤكد على ما ورد في البيان الذي أصدرته بتاريخ 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بخصوص السفر إلى لبنان، استناداً إلى الاستعدادات وخطط الطوارئ التي أعلنت عنها الجهات الرسمية في لبنان في حينه".
وأكد المتحدث باسم الخارجية الأردنية، سفيان القضاة، أن هذه التوصية تأتي من منطلق حرص الوزارة الشديد على سلامة المواطنين الأردنيين، كما جدد دعوته للأردنيين المقيمين والمتواجدين في لبنان إلى التسجيل الفوري على الموقع الإلكتروني للسفارة الأردنية في بيروت.
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أمس, 18:37 GMT
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت، الأسبوع الماضي، بأن وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، أبلغت نظيرها الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بأن كندا تستعد عسكريا لإجلاء مواطنيها من لبنان.
ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية، عن جولي، أن "كندا تعتزم إجلاء مواطنيها البالغ عددهم 45 ألفا، من لبنان تخوفا من اندلاع حرب"، مشيرة إلى أن "كندا أرسلت بالفعل قوات عسكرية إلى المنطقة لهذا الغرض".
يأتي ذلك في أعقاب بيان لوزارة الخارجية الكندية، نصحت فيه رعاياها بتجنب السفر إلى لبنان، بسبب ما وصفته بـ"تدهور الوضع الأمني، وزيادة خطر الهجمات الإرهابية والصراع المسلح المستمر مع إسرائيل".
دخان يتصاعد من حريق بعد أن أصابت صواريخ من لبنان مدينة بيتزيت شمال إسرائيل ، الخميس ، 6 أبريل ، 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2024
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أمس, 12:05 GMT
ورجّحت الخارجية الكندية في بيانها، أن "يتدهور الوضع الأمني أكثر، دون سابق إنذار، وفي حالة اشتداد النزاع المسلح، قد تتأثر الوسائل التجارية لمغادرة البلاد، وقد تكون قدرة الحكومة الكندية على تقديم الخدمات القنصلية، أثناء النزاع النشط بما في ذلك إجلاء المواطنين، محدودة".
وفي وقت سابق، ندد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بـ"الخطاب العدائي" لإسرائيل و"حزب الله"، الذي يثير مخاوف من كارثة "لا يمكن تصورها"، قائلا: "لنكن واضحين، لا يمكن لشعوب المنطقة ولشعوب العالم أن تسمح بأن يصبح لبنان غزة أخرى".
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