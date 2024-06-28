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https://sarabic.ae/20240628/الخارجية-الإيرانية-تصف-التصريحات-الأمريكية-حول-الانتخابات-الرئاسية-بـالتدخل-السافر-1090270410.html
الخارجية الإيرانية تصف التصريحات الأمريكية حول الانتخابات الرئاسية بـ"التدخل السافر"
الخارجية الإيرانية تصف التصريحات الأمريكية حول الانتخابات الرئاسية بـ"التدخل السافر"
سبوتنيك عربي
وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، تصريحات مساعد الممثل الأمريكي الخاص لشؤون إيران، أبرام بيلي، حول الانتخابات الرئاسية الإيرانية، بأنها... 28.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-28T13:23+0000
2024-06-28T13:23+0000
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ونقلت وكالة "إرنا" عن كنعاني قوله: "إن المسؤولين الأمريكيين، لن يحققوا أي نتيجة من خلال هكذا تصريحات عديمة القيمة"؛ مؤكدا أن "الشعب الإيراني سيرد على هذا التدخل السافر في شؤونه عبر حضوره الفاعل والحماسي عند صناديق الاقتراع".وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى أن "شعوب العالم شاهدت وجربت، آثار ونتائج الديمقراطية الأمريكية في هذا البلد ومناطق أخرى في العالم، وقد ظهرت النماذج التي تمخضت عن الديمقراطية وحقوق الإنسان الأمريكية داخل الاراضي المحتلة الفلسطينية، من خلال سلوك المجرمين الذين اشتهروا في العالم عبر ممارساتهم العنصرية وشن الحروب وسفك الدماء والتحركات الإرهابية "، على حد قوله.وتابع كنعاني: "لو كانت الديمقراطية الأمريكية قد سمحت لشعب الولايات المتحدة، لكان هذا الشعب قد اختار حكاما أفضل لنفسه"، مشيرا إلى أن "التعامل مع طلاب وأساتذة الجامعات الأمريكية لكونهم عبروا عن احتجاجهم قبال جرائم الإبادة بحق الفلسطينيين، خير دليل على سجل أمريكا فيما يخص حقوق الإنسان وحرية التعبير".تأتي تصريحات كنعاني ردا على تصريحات مساعد المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، أبرام بيلي، والتي شكك فيها بنزاهة الانتخابات الرئاسية في إيران.وبدأ الإيرانيون، اليوم الجمعة، الإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس جديد بعد وفاة الرئيس السابق إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة مروحية.وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية، يتنافس في هذه الانتخابات، لتولي منصب الرئاسة الإيرانية، 4 مرشحين، وهم: مصطفى بور محمدي، مسعود بزشكيان، سعيد جليلي، محمد باقر قاليباف، وذلك بعدما أعلن المرشحان، أمير حسين قاضي زادة هاشمي، وعلي رضا زاكاني، انسحابهما من السباق الانتخابي.وبينما بدأت الدورة الـ14 لانتخابات الرئاسة الإيرانية في البلاد، صباح اليوم، انطلقت أيضا عملية التصويت للرعايا الإيرانيين المقيمين بالخارج.وكانت السلطات الإيرانية، قد أعلنت في وقت سابق، أن "عدد الناخبين الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات يبلغ أكثر من 61 مليونا".ومن المنتظر أن تستمر عملية التصويت 10 ساعات، حيث ستنتهي بحدود الساعة السادسة مساء، بحسب التوقيت المحلي، وفقا للقانون، وقد يتم تمديدها "إذا كانت هناك حاجة لذلك".وإذا لم يحصل أي مرشح على ما لا يقل عن 50% من الأصوات، بالإضافة إلى صوت واحد من جميع بطاقات الاقتراع بما في ذلك البطاقات الفارغة، فسيتم إجراء جولة إعادة بين المرشحين الأعلى في النتائج في أول يوم جمعة بعد إعلان نتيجة الانتخابات.وستتولى الإدارة الجديدة، السلطة في أواخر يونيو/ حزيران الجاري أو أوائل يوليو/ تموز المقبل، ولمدة 4 سنوات.
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الخارجية الإيرانية تصف التصريحات الأمريكية حول الانتخابات الرئاسية بـ"التدخل السافر"

13:23 GMT 28.06.2024
© AFP 2023 / ATTA KENAREالمتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2024
© AFP 2023 / ATTA KENARE
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وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، تصريحات مساعد الممثل الأمريكي الخاص لشؤون إيران، أبرام بيلي، حول الانتخابات الرئاسية الإيرانية، بأنها "تدخل سافر".
ونقلت وكالة "إرنا" عن كنعاني قوله: "إن المسؤولين الأمريكيين، لن يحققوا أي نتيجة من خلال هكذا تصريحات عديمة القيمة"؛ مؤكدا أن "الشعب الإيراني سيرد على هذا التدخل السافر في شؤونه عبر حضوره الفاعل والحماسي عند صناديق الاقتراع".
وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى أن "شعوب العالم شاهدت وجربت، آثار ونتائج الديمقراطية الأمريكية في هذا البلد ومناطق أخرى في العالم، وقد ظهرت النماذج التي تمخضت عن الديمقراطية وحقوق الإنسان الأمريكية داخل الاراضي المحتلة الفلسطينية، من خلال سلوك المجرمين الذين اشتهروا في العالم عبر ممارساتهم العنصرية وشن الحروب وسفك الدماء والتحركات الإرهابية "، على حد قوله.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2024
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10:06 GMT
وتابع كنعاني: "لو كانت الديمقراطية الأمريكية قد سمحت لشعب الولايات المتحدة، لكان هذا الشعب قد اختار حكاما أفضل لنفسه"، مشيرا إلى أن "التعامل مع طلاب وأساتذة الجامعات الأمريكية لكونهم عبروا عن احتجاجهم قبال جرائم الإبادة بحق الفلسطينيين، خير دليل على سجل أمريكا فيما يخص حقوق الإنسان وحرية التعبير".
تأتي تصريحات كنعاني ردا على تصريحات مساعد المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، أبرام بيلي، والتي شكك فيها بنزاهة الانتخابات الرئاسية في إيران.
وبدأ الإيرانيون، اليوم الجمعة، الإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس جديد بعد وفاة الرئيس السابق إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة مروحية.
وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية، يتنافس في هذه الانتخابات، لتولي منصب الرئاسة الإيرانية، 4 مرشحين، وهم: مصطفى بور محمدي، مسعود بزشكيان، سعيد جليلي، محمد باقر قاليباف، وذلك بعدما أعلن المرشحان، أمير حسين قاضي زادة هاشمي، وعلي رضا زاكاني، انسحابهما من السباق الانتخابي.
المرشد الإيراني، علي خامنئي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2024
خامنئي: سمعة إيران في العالم مرهونة بمشاركة الشعب في الانتخابات... صور وفيديو
09:35 GMT
وبينما بدأت الدورة الـ14 لانتخابات الرئاسة الإيرانية في البلاد، صباح اليوم، انطلقت أيضا عملية التصويت للرعايا الإيرانيين المقيمين بالخارج.
وكانت السلطات الإيرانية، قد أعلنت في وقت سابق، أن "عدد الناخبين الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات يبلغ أكثر من 61 مليونا".
ومن المنتظر أن تستمر عملية التصويت 10 ساعات، حيث ستنتهي بحدود الساعة السادسة مساء، بحسب التوقيت المحلي، وفقا للقانون، وقد يتم تمديدها "إذا كانت هناك حاجة لذلك".
وإذا لم يحصل أي مرشح على ما لا يقل عن 50% من الأصوات، بالإضافة إلى صوت واحد من جميع بطاقات الاقتراع بما في ذلك البطاقات الفارغة، فسيتم إجراء جولة إعادة بين المرشحين الأعلى في النتائج في أول يوم جمعة بعد إعلان نتيجة الانتخابات.
وستتولى الإدارة الجديدة، السلطة في أواخر يونيو/ حزيران الجاري أو أوائل يوليو/ تموز المقبل، ولمدة 4 سنوات.
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