https://sarabic.ae/20240628/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-25-مسيرة-أوكرانية-فوق-أراضي-5-مقاطعات-1090250759.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط 25 مسيرة أوكرانية فوق 5 مقاطعات
الدفاع الجوي الروسي يسقط 25 مسيرة أوكرانية فوق 5 مقاطعات
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قوات الدفاع الجوي الروسية، اعترضت ودمرت خلال الليلة الماضية، 25 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق مقاطعات بريانسك وسمولينسك وفورونيج... 28.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-28T04:53+0000
2024-06-28T04:53+0000
2024-06-28T04:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية: "خلال الليلة الماضية، عندما حاول نظام كييف تنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات دون طيار على الأراضي الروسية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي العاملة ودمرت 12 طائرة دون طيار فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وتم تدمير 9 طائرات من دون طيار فوق مقاطعة سمولينسك".وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم وفي مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240628/تدمير-3-طائرات-مسيرة-أوكرانية-فوق-أراضي-بلدة-تروبشيفسكي-في-مقاطعة-بريانسك-الروسية-1090248073.html
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روسيا
الدفاع الجوي الروسي يسقط 25 مسيرة أوكرانية فوق 5 مقاطعات
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قوات الدفاع الجوي الروسية، اعترضت ودمرت خلال الليلة الماضية، 25 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق مقاطعات بريانسك وسمولينسك وفورونيج وكورسك وروستوف الروسية.
وقالت الدفاع الروسية: "خلال الليلة الماضية، عندما حاول نظام كييف تنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات دون طيار على الأراضي الروسية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي العاملة ودمرت 12 طائرة دون طيار فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وتم تدمير 9 طائرات من دون طيار فوق مقاطعة سمولينسك".
وأضافت: "تم تدمير طائرة من دون طيار في مقاطعة فورونيج، وتم تدمير طائرتين من دون طيار في مقاطعة كورسك، وتم اعتراض طائرة من دون طيار في مقاطعة روستوف".
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم وفي مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.