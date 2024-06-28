https://sarabic.ae/20240628/خبير-أمريكي-يشكك-بقدرة-بايدن-على-الفوز-في-الانتخابات-1090262298.html
خبير أمريكي يشكك بقدرة بايدن على الفوز في الانتخابات
خبير أمريكي يشكك بقدرة بايدن على الفوز في الانتخابات
سبوتنيك عربي
شكك رئيس المؤتمر الوطني الجمهوري السابق جيمس غيلمور، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن لن يتمكن من الفوز بإعادة انتخابه في تشرين الثاني/نوفمبر. 28.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-28T11:28+0000
2024-06-28T11:28+0000
2024-06-28T11:28+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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وقال غيلمور لوكالة "سبوتنيك": "أعتقد أن الديمقراطيين لديهم مشكلة، فمن المحتمل ألا يتمكن مرشحهم من الفوز".وأضاف: "في رأيي، تحدث الرئيس ترامب بنجاح عن مسألة التضخم في الولايات المتحدة. وأعتقد أن الرئيس (السابق) تحدث أيضًا بشكل مقنع حول موضوع سحب القوات من أفغانستان وفي رأيي أن الرئيس قد عبّر عن موقفه بشكل كامل وأظهر حدة عقلية مطلقة".وجرت المناظرة التلفزيونية الأولى بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، وسلفه دونالد ترامب، في أتلانتا في ولاية جورجيا الأمريكية، حيث ناقش المرشحان توقعات الحرب العالمية والصراع في أوكرانيا، ومشاكل الاقتصاد الأمريكي، ولم تخل المناقشات من تبادل الاتهامات.ووفقًا لتقارير، أعرب عدد كبير من الديمقراطيين عن مخاوفهم بشأن أداء بايدن، السيئ وتأثيراته على مستقبل حملته الانتخابية.ونظمت الحدث شبكة "سي إن إن" الأمريكية، وللمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة، لم يكن هناك جمهور في الـ"ستوديو"، حيث أُجريت المناظرة، بل كان هناك فقط المصورون والمحاورون والمشاركون.تصويت... برأيك من انتصر في المناظرة الرئاسية ترامب أم بايدن؟
https://sarabic.ae/20240628/عضو-في-الكونغرس-لـسبوتنيك-بايدن-ظهر-غير-مؤهل-عقليا-خلال-مناظرته-مع-ترامب-1090255979.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
خبير أمريكي يشكك بقدرة بايدن على الفوز في الانتخابات
شكك رئيس المؤتمر الوطني الجمهوري السابق جيمس غيلمور، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن لن يتمكن من الفوز بإعادة انتخابه في تشرين الثاني/نوفمبر.
وقال غيلمور لوكالة "سبوتنيك": "أعتقد أن الديمقراطيين لديهم مشكلة، فمن المحتمل ألا يتمكن مرشحهم من الفوز".
ووفقا له، من الصعب منع الرئيس الحالي من الترشح. وأوضح غيلمور: "الرئيس الحالي سينجو من أي شيء إذا أراد ذلك".
وأضاف: "في رأيي، تحدث الرئيس ترامب بنجاح عن مسألة التضخم في الولايات المتحدة. وأعتقد أن الرئيس (السابق) تحدث أيضًا بشكل مقنع حول موضوع سحب القوات من أفغانستان وفي رأيي أن الرئيس قد عبّر عن موقفه بشكل كامل وأظهر حدة عقلية مطلقة".
وجرت المناظرة التلفزيونية الأولى بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، وسلفه دونالد ترامب، في أتلانتا في ولاية جورجيا الأمريكية، حيث ناقش المرشحان توقعات الحرب العالمية والصراع في أوكرانيا، ومشاكل الاقتصاد الأمريكي، ولم تخل المناقشات من تبادل الاتهامات
.
وذكرت شبكة "سي إن إن"، نقلا عن مصادرها، أن الحزب الديمقراطي الأمريكي أصابه الذعر بعد خطاب بايدن.
ووفقًا لتقارير، أعرب عدد كبير من الديمقراطيين عن مخاوفهم بشأن أداء بايدن، السيئ وتأثيراته على مستقبل حملته الانتخابية.
وجاءت نسبة المتابعين الذين أشاروا إلى أن أداء ترامب كان أفضل بنحو 67% مقابل 33% لبايدن، بحسب الاستطلاع.
ونظمت الحدث شبكة "سي إن إن" الأمريكية، وللمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة، لم يكن هناك جمهور في الـ"ستوديو"، حيث أُجريت المناظرة، بل كان هناك فقط المصورون والمحاورون والمشاركون.