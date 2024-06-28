https://sarabic.ae/20240628/خبير-أمريكي-يشكك-بقدرة-بايدن-على-الفوز-في-الانتخابات-1090262298.html

خبير أمريكي يشكك بقدرة بايدن على الفوز في الانتخابات

خبير أمريكي يشكك بقدرة بايدن على الفوز في الانتخابات

سبوتنيك عربي

شكك رئيس المؤتمر الوطني الجمهوري السابق جيمس غيلمور، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن لن يتمكن من الفوز بإعادة انتخابه في تشرين الثاني/نوفمبر. 28.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-28T11:28+0000

2024-06-28T11:28+0000

2024-06-28T11:28+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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وقال غيلمور لوكالة "سبوتنيك": "أعتقد أن الديمقراطيين لديهم مشكلة، فمن المحتمل ألا يتمكن مرشحهم من الفوز".وأضاف: "في رأيي، تحدث الرئيس ترامب بنجاح عن مسألة التضخم في الولايات المتحدة. وأعتقد أن الرئيس (السابق) تحدث أيضًا بشكل مقنع حول موضوع سحب القوات من أفغانستان وفي رأيي أن الرئيس قد عبّر عن موقفه بشكل كامل وأظهر حدة عقلية مطلقة".وجرت المناظرة التلفزيونية الأولى بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، وسلفه دونالد ترامب، في أتلانتا في ولاية جورجيا الأمريكية، حيث ناقش المرشحان توقعات الحرب العالمية والصراع في أوكرانيا، ومشاكل الاقتصاد الأمريكي، ولم تخل المناقشات من تبادل الاتهامات.ووفقًا لتقارير، أعرب عدد كبير من الديمقراطيين عن مخاوفهم بشأن أداء بايدن، السيئ وتأثيراته على مستقبل حملته الانتخابية.ونظمت الحدث شبكة "سي إن إن" الأمريكية، وللمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة، لم يكن هناك جمهور في الـ"ستوديو"، حيث أُجريت المناظرة، بل كان هناك فقط المصورون والمحاورون والمشاركون.تصويت... برأيك من انتصر في المناظرة الرئاسية ترامب أم بايدن؟

https://sarabic.ae/20240628/عضو-في-الكونغرس-لـسبوتنيك-بايدن-ظهر-غير-مؤهل-عقليا-خلال-مناظرته-مع-ترامب-1090255979.html

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