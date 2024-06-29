https://sarabic.ae/20240629/قائد-الحرس-الثوري-الإيراني-جبهة-المقاومة-سترد-على-أي-عدوان-في-المنطقة-1090299400.html

قائد الحرس الثوري الإيراني: "جبهة المقاومة" سترد على أي عدوان في المنطقة

قائد الحرس الثوري الإيراني: "جبهة المقاومة" سترد على أي عدوان في المنطقة

سبوتنيك عربي

صرح قائد قوات الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم السبت، بأن "شهداء جبهة المقاومة هم نتاج الصمود". 29.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-29T10:26+0000

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وأكد سلامي، في كلمته خلال "المؤتمر العالمي لشهداء الدفاع عن الحرم وجبهة المقاومة"، أن "جبهة المقاومة سترد على أي عدوان في المنطقة"، مضيفا أنه "من دون شهداء المقاومة لم يكن من الممكن إنقاذ الأمة الإسلامية من هيمنة الطواغيت"، حسب وكالة فارس الإيرانية.وحذرت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، في وقت سابق من اليوم السبت، أنه في حالة وقوع هجوم إسرائيلي واسع النطاق على لبنان، فإن "حرب الإبادة" ستبدأ، بحسب قولها.وقالت البعثة عبر منصة "إكس": "على الرغم من أن إيران تعتبر دعاية النظام الصهيوني حول نيته مهاجمة لبنان حرباً نفسية، إلا أنه إذا شنت (إسرائيل) عدواناً عسكرياً واسع النطاق، فإن حرب إبادة ستعقبها".وأضافت: "كل الخيارات قيد الدراسة، بما في ذلك الانخراط الكامل لكل جبهات المقاومة".وأعلن الجيش الإسرائيلي، في 18 حزيران/ يونيو الجاري، موافقته على خطط قتالية لشن هجوم على لبنان. وبعد ذلك، هدد وزير خارجية البلاد يسرائيل كاتس، بتدمير "حزب الله" وإلحاق أضرار جسيمة بلبنان في حالة نشوب حرب واسعة النطاق، مضيفا أن "إسرائيل تقترب من لحظة اتخاذ قرار سيغير القواعد على الجبهة الشمالية".بدوره، قال الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، في 19 يونيو الجاري، إن الحزب قد يغزو شمالي إسرائيل إذا اشتدت المواجهة.وتفاقم الوضع على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، بعد بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2023. ويتبادل الجيش الإسرائيلي ومقاتلو "حزب الله" اللبناني، إطلاق النار يوميا على مواقع بعضهم بعضا في المناطق الواقعة على طول الحدود.وبحسب وزارة الخارجية اللبنانية، فقد اضطر نحو 100 ألف شخص إلى ترك منازلهم في جنوب لبنان بسبب القصف الإسرائيلي. وأفاد الجانب الإسرائيلي أن نحو 80 ألفاً من سكان شمالي إسرائيل وجدوا أنفسهم في وضع مماثل.

https://sarabic.ae/20240629/رسالة-من-نصر-الله-بشأن-إنجازات-المقاومة-في-المنطقة-والانتصار-الكبير-1090296706.html

https://sarabic.ae/20240621/إيران-حزب-الله-قادر-على-الدفاع-عن-نفسه-وعن-لبنان-ضد-إسرائيل-1090052503.html

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