مشاهد لمسيرة روسية أثناء استهدافها معدات اتصالات أوكرانية... فيديو
16:32 GMT 30.06.2024 (تم التحديث: 17:01 GMT 30.06.2024)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورتدريب عسكريين من القوات المسلحة الروسية على التحكم في الطائرات المسيرة من طراز "FPV" في مركز التدريب الميداني "نيبيسني فوين" (المحارب السماوي) بالمنطقة العسكرية المركزية لتدريب مشغلي الطائرات المسيرة والطائرات الاعتراضية
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov/
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، مقطع فيديو يظهر قيام مشغلي طائرات من دون طيار روسية بشن ضربة على معدات اتصالات أوكرانية، ما أدى إلى شلل في التحكم بالطائرات المسيرة الأوكرانية في الضفة اليمنى من نهر دنيبر.
وتبين المشاهد لحظة استهداف معدات اتصالات أوكرانية من قبل مشغلي طائرات من دون طيار روسية، ما أدى إلى شلل في التحكم بالطائرات المسيرة الأوكرانية في الضفة اليمنى من نهر دنيبر.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية سيطرت على معقل كبير للقوات المسلحة الأوكرانية على المشارف الشرقية لقرية كيروف باستخدام نفق تحت الأرض.
وأضافت الدفاع الروسية في بيان لها: "سيطرت القوات الروسية على معقل كبير للقوات المسلحة الأوكرانية على المشارف الشرقية لقرية كيروف من قبل وحدات هجومية من مفرزة "المحاربين القدامى" التابعة لقوات مجموعة "المركز"، باستخدام نفق تحت الأرض".
وقامت القوات الروسية سراً بتطهير واستخدام نفق يزيد طوله على 3 كيلومترات على طول قناة سيفيرسكي دونيتس، ووصلت إلى خلف نقطة قوية محصنة جيدًا بنقاط إطلاق نار طويلة المدى وملاجئ تحت الأرض، ومن خلال النفق، قام العسكريون بتزويد الطائرات الهجومية بالذخيرة والأسلحة والمواد الغذائية.
وباستخدام عامل المفاجأة، بنى أفراد الوحدة العسكريون على نجاحهم واستولوا على المعقل بالكامل، مما أجبر العدو على الاستسلام أو التخلي عن مواقعه والتراجع.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.