https://sarabic.ae/20240630/مشاهد-لمسيرة-روسية-أثناء-استهدافها-معدات-اتصالات-أوكرانية-فيديو--1090339235.html

مشاهد لمسيرة روسية أثناء استهدافها معدات اتصالات أوكرانية... فيديو

مشاهد لمسيرة روسية أثناء استهدافها معدات اتصالات أوكرانية... فيديو

سبوتنيك عربي

نشرت وزارة الدفاع الروسية، مقطع فيديو يظهر قيام مشغلي طائرات من دون طيار روسية بشن ضربة على معدات اتصالات أوكرانية، ما أدى إلى شلل في التحكم بالطائرات المسيرة... 30.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-30T16:32+0000

2024-06-30T16:32+0000

2024-06-30T17:01+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وتبين المشاهد لحظة استهداف معدات اتصالات أوكرانية من قبل مشغلي طائرات من دون طيار روسية، ما أدى إلى شلل في التحكم بالطائرات المسيرة الأوكرانية في الضفة اليمنى من نهر دنيبر.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية سيطرت على معقل كبير للقوات المسلحة الأوكرانية على المشارف الشرقية لقرية كيروف باستخدام نفق تحت الأرض.وأضافت الدفاع الروسية في بيان لها: "سيطرت القوات الروسية على معقل كبير للقوات المسلحة الأوكرانية على المشارف الشرقية لقرية كيروف من قبل وحدات هجومية من مفرزة "المحاربين القدامى" التابعة لقوات مجموعة "المركز"، باستخدام نفق تحت الأرض".وباستخدام عامل المفاجأة، بنى أفراد الوحدة العسكريون على نجاحهم واستولوا على المعقل بالكامل، مما أجبر العدو على الاستسلام أو التخلي عن مواقعه والتراجع.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20240630/القوات-الروسية-تسيطر-على-معقل-كبير-لقوات-كييف-شرقي-كيروف-باستخدام-نفق-تحت-الأرض-1090337468.html

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