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القوات الروسية تحرر نوفوبوكروفسكوي و ستيبوفايا نوفوسيلوفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة - عاجل
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أمين عام "معاهدة الأمن الجماعي": المنظمة لا تنظر في تعزيز العنصر العسكري
أمين عام "معاهدة الأمن الجماعي": المنظمة لا تنظر في تعزيز العنصر العسكري
سبوتنيك عربي
قال أمين عام منظمة معاهدة الأمن الجماعي، إيمانغالي تاسماغأمبيتوف، اليوم الاثنين، إن الوضع في منطقة أوروبا الشرقية يظل بالطبع محور اهتمام المنظمة، وتتم مراقبة... 01.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-01T10:23+0000
2024-07-01T10:23+0000
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موسكو- سبوتنيك. وقال تاسماغأمبيتوف، في مقابلة مع وكالة "بيلتا" الرسمية البيلاروسية: إن المنظمة لا تنظر في تعزيز العنصر العسكري ولكن يتم مراقبة إجراءات الناتو في أوروبا الشرقية، كما أنها مهتمة كذلك بالعمل بنشاط على القضايا الإقليمية داخل منظمة معاهدة الأمن الجماعي، نحن نتعاون بشكل وثيق مع السلطات المعنية في بيلاروسيا وروسيا".وفي وقت سابق، عقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم الجمعة الماضي، مؤتمرا صحفيا حول نتائج اجتماع المجلس الوزاري لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان.وقال لافروف في ختام اجتماع المجلس الوزاري: "في 19 يوليو، سيعقد اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في نيويورك، برئاسة روسيا، وسيخصص لموضوع التعاون بين الأمم المتحدة، من جهة، ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي ورابطة الدول المستقلة ومنظمة شنغهاي للتعاون، من ناحية أخرى".وأضاف لافروف: "التهديدات التي تبدو للأمن الأوراسي تأتي من اتجاهات مختلفة، ولكن في الغالبية العظمى من الحالات، مصدر هذه التهديدات هو الخط العدواني لحلف الناتو، الذي يريد خصخصة وإخضاع جميع القضايا المتعلقة بضمان الاستقرار في فضائنا الشاسع".وأضاف أن منظمة معاهدة الأمن الجماعي تتفق مع ضرورة تشكيل بنية أمنية في أوراسيا، وشدد على أن "حلف الناتو سيعرقل مثل هذه العمليات بكل الطرق الممكنة".وأشار لافروف، قائلا: "لم تتم مناقشة إجراءات انسحاب أرمينيا من منظمة معاهدة الأمن الجماعي، لأنه لم يتم تلقي أي طلب مماثل".وقال لافروف بشأن اجتماع سويسرا: "التصريحات بضرورة دعوة روسيا، هذه التصريحات أدلى بها العديد من المشاركين في اجتماع سويسرا. ولكن إذا كنتم مقتنعين بذلك، فلماذا تجتمعون دون روسيا؟".
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أمين عام "معاهدة الأمن الجماعي": المنظمة لا تنظر في تعزيز العنصر العسكري

10:23 GMT 01.07.2024
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الانتقال إلى بنك الصورأحد عناصر قوات حفظ السلام (ضمن منظمة معاهدة الأمن الجماعي) في مطار ألماتي، كازاخستان 11 يناير 2022.
أحد عناصر قوات حفظ السلام (ضمن منظمة معاهدة الأمن الجماعي) في مطار ألماتي، كازاخستان 11 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2024
© Sputnik . Russian Defence Ministry
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قال أمين عام منظمة معاهدة الأمن الجماعي، إيمانغالي تاسماغأمبيتوف، اليوم الاثنين، إن الوضع في منطقة أوروبا الشرقية يظل بالطبع محور اهتمام المنظمة، وتتم مراقبة إجراءات الناتو في تلك المنطقة.
موسكو- سبوتنيك. وقال تاسماغأمبيتوف، في مقابلة مع وكالة "بيلتا" الرسمية البيلاروسية: إن المنظمة لا تنظر في تعزيز العنصر العسكري ولكن يتم مراقبة إجراءات الناتو في أوروبا الشرقية، كما أنها مهتمة كذلك بالعمل بنشاط على القضايا الإقليمية داخل منظمة معاهدة الأمن الجماعي، نحن نتعاون بشكل وثيق مع السلطات المعنية في بيلاروسيا وروسيا".
وفي وقت سابق، عقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم الجمعة الماضي، مؤتمرا صحفيا حول نتائج اجتماع المجلس الوزاري لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان.
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وقال لافروف في ختام اجتماع المجلس الوزاري: "في 19 يوليو، سيعقد اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في نيويورك، برئاسة روسيا، وسيخصص لموضوع التعاون بين الأمم المتحدة، من جهة، ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي ورابطة الدول المستقلة ومنظمة شنغهاي للتعاون، من ناحية أخرى".
وأضاف لافروف: "التهديدات التي تبدو للأمن الأوراسي تأتي من اتجاهات مختلفة، ولكن في الغالبية العظمى من الحالات، مصدر هذه التهديدات هو الخط العدواني لحلف الناتو، الذي يريد خصخصة وإخضاع جميع القضايا المتعلقة بضمان الاستقرار في فضائنا الشاسع".
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وأضاف أن منظمة معاهدة الأمن الجماعي تتفق مع ضرورة تشكيل بنية أمنية في أوراسيا، وشدد على أن "حلف الناتو سيعرقل مثل هذه العمليات بكل الطرق الممكنة".
وأشار لافروف، قائلا: "لم تتم مناقشة إجراءات انسحاب أرمينيا من منظمة معاهدة الأمن الجماعي، لأنه لم يتم تلقي أي طلب مماثل".
وقال لافروف بشأن اجتماع سويسرا: "التصريحات بضرورة دعوة روسيا، هذه التصريحات أدلى بها العديد من المشاركين في اجتماع سويسرا. ولكن إذا كنتم مقتنعين بذلك، فلماذا تجتمعون دون روسيا؟".
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