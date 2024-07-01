برلماني لبناني يوضح لـ"سبوتنيك" أسباب فشل جهود التهدئة لاحتواء التصعيد الإسرائيلي في الجنوب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
لماذا عالمنا اليوم بحاجة إلى المدن الذكية … مستقبل واعد لدول أكثر تطورا وحداثة
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
قوانين الاقتصاد
خبراء يوضحون أهمية وجود مركز للغاز الروسي في إيران
09:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
10:03 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما ما بين التاريخ والدين
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف تختبر تأثيرات النسبية لأينشتاين في الحياة الواقعية؟
11:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ما الأهداف الخفية وراء إنشاء ميناء لتقديم المساعدات لغزة؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
12:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: دور روسيا في إطلاق عملية السلام في فلسطين مهم في ظل الانحياز الأمريكي لإسرائيل
16:03 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل ترفض أي تعديلات على المقترح الأمريكي لوقف القتال في غزة.. والمجاعة تضرب أطفال الشمال
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبراء يوضحون أهمية وجود مركز للغاز الروسي في إيران
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
09:03 GMT
25 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
من الملعب
ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:23 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير : الوقوف ضد روسيا جعل اليمين المتطرف يفوز في الجولة الأولى
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
مصر تجدد رفض دخول قواتها إلى غزة وتؤكد أن ترتيب أوضاع القطاع شأن فلسطيني
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
كيف تختبر تأثيرات النسبية لأينشتاين في الحياة الواقعية؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240701/برلماني-لبناني-يوضح-لـسبوتنيك-أسباب-فشل-جهود-التهدئة-لاحتواء-التصعيد-الإسرائيلي-في-الجنوب-1090372082.html
برلماني لبناني يوضح لـ"سبوتنيك" أسباب فشل جهود التهدئة لاحتواء التصعيد الإسرائيلي في الجنوب
برلماني لبناني يوضح لـ"سبوتنيك" أسباب فشل جهود التهدئة لاحتواء التصعيد الإسرائيلي في الجنوب
سبوتنيك عربي
قال عضو مجلس النواب اللبناني، قاسم هاشم، إن "ما نشهده في الجنوب هو حرب تزداد وتيرة التصاعد ميدانيا وفق تصعيد الإسرائيلي". 01.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-01T18:58+0000
2024-07-01T18:58+0000
لبنان
أخبار لبنان
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
أخبار حزب الله
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
حصري
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/06/1088569622_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a95d6435c637e41faad8f4cd27a220a0.jpg
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، سعت إسرائيل منذ الأسابيع الأولى إلى توسعة الحرب ولو وصلت حربا إقليمية أو أكبر، ومحاولة الاستفادة من الدعم والاحتضان الغربي منذ الساعات الأولى لحرب الإبادة التي ارتكبها بحق الشعب الفلسطيني في غزة.وأكد أن ما يحدث في الجنوب لا يمكن فصله عن مسار الحرب على غزة، وواهم من يعتقد تجزئة مسار الصراع العربي الإسرائيلي لأن بعض الخطوات الخاطئة في موضوع التطبيع زاد من مكابرة الإسرائيلي وإصراره بعدوانيته وبهمجيته تجاه الشعب الفلسطيني، ولبنان معني بهذا الصراع لاستمرار الاحتلال للأراضي اللبنانية، وانتهاكه للسيادة الوطنية وقضية اللاجئين.وقال إن كل حركة الموفدين لتهدئة الأوضاع على الحدود الجنوبية كان هدفها الأساسي إراحة العدو الصهيوني، لإعادة المستوطنين الإسرائيليين إلى المستوطنات والتخفيف من آثار ضربات المقاومة والتي خلقت توازن الردع والرعب ترك تداعياته على العدو ومستوطنيه لم نشهده على طول مرحلة الصراع مع العدو.وأكد أن التطور الميداني وما حققته المقاومة خلال الأشهر الماضية من عمر الحرب جعل العدو يحسب ألف حساب لأي مغامرة جديدة وأوسع خشية مما تمتلكه المقاومة من تقنيات وأسلحة متطورة لم يكشف عنها مع كل ما استخدم حتى اللحظة وكان يشكل مفاجأة بعد أخرى.وبين أن هذا عامل الردع الأساسي لمقامرات قد يفكر بها قادة الكيان ولكان الأمر غير ذلك لشهدنا خطوة متهورة من مجموعات حاكمة للكيان تصل قراراتها حد الجنون ولو أدى إلى صراع مفتوح في المنطقة في ظل حالة توتر قد تجر إلى ما هو خطر على الجميع وعلى الاستقرار والأمن في الإقليم والعالم.وأكد وزير المال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، في وقت سابق اليوم، على "ضرورة شن حرب وإقامة منطقة عازلة في جنوب لبنان بدلا من إبقاء هذه المنطقة في أرضنا"، محذرًا من أنه "إذا تم تأجيل قرار الحرب وتقويض قدرة حزب الله ستتكبد إسرائيل ثمنا باهظا وآلاف القتلى".كما أكد سموتريتش، أمس الأحد، أنه "لا يستخف بالثمن المتوقع للحرب ضد لبنان". وقال، في كلمة له، إنه "لا مفر من حرب حاسمة وسريعة ضد حزب الله"، مشيرا إلى أن "أي ثمن تدفعه إسرائيل اليوم سيكون أقل بكثير مما ستدفعه إن لم تتحرك".وكشف تقرير أمريكي، في وقت سابق، أن المسؤولين الأمريكيين لاحظوا تحولا كبيرا في موقف وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، بشأن ما أسماه في وقت سابق "تدمير" حركة حماس و"حزب الله".وتصاعدت حدة التوتر بين لبنان وإسرائيل، مع تصعيد الإسرائيليين لهجماتهم داخل الأراضي اللبنانية، وتهديدهم بإعادة البلاد "إلى العصر الحجري"، ونتيجة لذلك، تتكهن وسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم بما إذا كانت هناك إمكانية لحرب واسعة النطاق مع إسرائيل.
https://sarabic.ae/20240701/إيران-أي-خطأ-جديد-ترتكبه-إسرائيل-في-لبنان-سيخلق-ظروفا-جديدة-على-المستوى-الإقليمي-ضد-تل-أبيب-1090350354.html
https://sarabic.ae/20240629/بعثة-إيران-لدى-الأمم-المتحدة-تحذر-إسرائيل-من-عواقب-هجومها-على-لبنان-في-حال-حصوله-1090294364.html
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/06/1088569622_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a5e312d6f1594f0625f7e324f8f806a3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حصري, أخبار العالم الآن, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حصري, أخبار العالم الآن, العالم العربي

برلماني لبناني يوضح لـ"سبوتنيك" أسباب فشل جهود التهدئة لاحتواء التصعيد الإسرائيلي في الجنوب

18:58 GMT 01.07.2024
© AFP 2023 / Jalaa Mareyالأضرار الناجمة صواريخ أطلقت من جنوب لبنان في مدينة كريات شمونة شمال إسرائيل بالقرب من الحدود اللبنانية في 5 مايو 2024
الأضرار الناجمة صواريخ أطلقت من جنوب لبنان في مدينة كريات شمونة شمال إسرائيل بالقرب من الحدود اللبنانية في 5 مايو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2024
© AFP 2023 / Jalaa Marey
تابعنا عبر
حصري
قال عضو مجلس النواب اللبناني، قاسم هاشم، إن "ما نشهده في الجنوب هو حرب تزداد وتيرة التصاعد ميدانيا وفق تصعيد الإسرائيلي".
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، سعت إسرائيل منذ الأسابيع الأولى إلى توسعة الحرب ولو وصلت حربا إقليمية أو أكبر، ومحاولة الاستفادة من الدعم والاحتضان الغربي منذ الساعات الأولى لحرب الإبادة التي ارتكبها بحق الشعب الفلسطيني في غزة.
وأكد أن ما يحدث في الجنوب لا يمكن فصله عن مسار الحرب على غزة، وواهم من يعتقد تجزئة مسار الصراع العربي الإسرائيلي لأن بعض الخطوات الخاطئة في موضوع التطبيع زاد من مكابرة الإسرائيلي وإصراره بعدوانيته وبهمجيته تجاه الشعب الفلسطيني، ولبنان معني بهذا الصراع لاستمرار الاحتلال للأراضي اللبنانية، وانتهاكه للسيادة الوطنية وقضية اللاجئين.
القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كني - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2024
إيران: أي خطأ جديد ترتكبه إسرائيل في لبنان سيخلق ظروفا جديدة على المستوى الإقليمي ضد تل أبيب
07:40 GMT
وقال إن كل حركة الموفدين لتهدئة الأوضاع على الحدود الجنوبية كان هدفها الأساسي إراحة العدو الصهيوني، لإعادة المستوطنين الإسرائيليين إلى المستوطنات والتخفيف من آثار ضربات المقاومة والتي خلقت توازن الردع والرعب ترك تداعياته على العدو ومستوطنيه لم نشهده على طول مرحلة الصراع مع العدو.
وأكد أن التطور الميداني وما حققته المقاومة خلال الأشهر الماضية من عمر الحرب جعل العدو يحسب ألف حساب لأي مغامرة جديدة وأوسع خشية مما تمتلكه المقاومة من تقنيات وأسلحة متطورة لم يكشف عنها مع كل ما استخدم حتى اللحظة وكان يشكل مفاجأة بعد أخرى.
وبين أن هذا عامل الردع الأساسي لمقامرات قد يفكر بها قادة الكيان ولكان الأمر غير ذلك لشهدنا خطوة متهورة من مجموعات حاكمة للكيان تصل قراراتها حد الجنون ولو أدى إلى صراع مفتوح في المنطقة في ظل حالة توتر قد تجر إلى ما هو خطر على الجميع وعلى الاستقرار والأمن في الإقليم والعالم.
إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2024
بعثة إيران لدى الأمم المتحدة تحذر إسرائيل من عواقب هجومها على لبنان في حال حصوله
29 يونيو, 05:49 GMT
وأكد وزير المال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، في وقت سابق اليوم، على "ضرورة شن حرب وإقامة منطقة عازلة في جنوب لبنان بدلا من إبقاء هذه المنطقة في أرضنا"، محذرًا من أنه "إذا تم تأجيل قرار الحرب وتقويض قدرة حزب الله ستتكبد إسرائيل ثمنا باهظا وآلاف القتلى".
كما أكد سموتريتش، أمس الأحد، أنه "لا يستخف بالثمن المتوقع للحرب ضد لبنان". وقال، في كلمة له، إنه "لا مفر من حرب حاسمة وسريعة ضد حزب الله"، مشيرا إلى أن "أي ثمن تدفعه إسرائيل اليوم سيكون أقل بكثير مما ستدفعه إن لم تتحرك".
وكشف تقرير أمريكي، في وقت سابق، أن المسؤولين الأمريكيين لاحظوا تحولا كبيرا في موقف وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، بشأن ما أسماه في وقت سابق "تدمير" حركة حماس و"حزب الله".
وتصاعدت حدة التوتر بين لبنان وإسرائيل، مع تصعيد الإسرائيليين لهجماتهم داخل الأراضي اللبنانية، وتهديدهم بإعادة البلاد "إلى العصر الحجري"، ونتيجة لذلك، تتكهن وسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم بما إذا كانت هناك إمكانية لحرب واسعة النطاق مع إسرائيل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Силы безопасности и сотрудники службы экстренной помощи размещаются на месте, пораженном ракетами, выпущенными с юга Ливана, в северном израильском городе Кирьят-Шмона - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. ليبرمان: ليست هناك إدارة للحرب ولا خيار أمامنا سوى مواجهة إيران13:07 GMTРабота расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:55 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала