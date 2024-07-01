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برلماني ليبي: اجتماع "الرئاسات الثلاث" في المغرب يبحث تشكيل "حكومة انتخابات" وضمان الاعتراف بالنتائج
برلماني ليبي: اجتماع "الرئاسات الثلاث" في المغرب يبحث تشكيل "حكومة انتخابات" وضمان الاعتراف بالنتائج
سبوتنيك عربي
قال عضو البرلمان الليبي، عبد المنعم حسن، إن اللقاء المرتقب في المغرب بين الرئاسات الثلاث في ليبيا، يأتي في ظل اضطرابات داخلية وتوترات عدة. 01.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-01T16:44+0000
2024-07-01T16:44+0000
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ومن المقرر عقد اللقاء بين رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى لدولة في المغرب، منتصف يوليو/ تموز الجاري، في إطار محاولة للتوافق، حول العديد من النقاط التي عقد بشأنها لقاء سابق في القاهرة كانت ترعاه جامعة الدول العربية، وفقًا لعبد المنعم حسن.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن اللقاء سيجمع كلا من رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة.ولفت إلى أن اجتماع المغرب يعقد على أساس الثوابت والأسس التي اتفق عليها في القاهرة في وقت سابق بين الرئاسات الثلاث، والعمل من أجل تشكيل حكومة جديدة للإشراف على الانتخابات، ووضع الآليات الصحيحة لتوحيد المؤسسات العسكرية، وتوحيد المؤسسات، وضمان الاعتراف بنتائج الانتخابات.وشدد على ضرورة العمل داخليا وبمساعدة جامعة الدول العربية، ودول الجوار من أجل إجراء الانتخابات، خاصة أن المبعوثين لن يقدموا الحل للشعب الليبي، ويعملون على إعادة تدوير الأزمة.وفي مايو/أيار الماضي، أعلن رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح عن انعقاد جولة جديدة من المشاورات بين رؤساء المجالس الثلاثة في ليبيا (المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة) قريبا، في مقر الجامعة العربية.وأضاف صالح: "إن الجولة السابقة من تلك الجلسة الحوارية التي استضافتها الأمانة العامة للجامعة العربية توصلت إلى نتائج ملموسة حيث تم الاتفاق على توحيد المناصب السيادية في ليبيا، بما يضمن "تفعيل دورها المناط بها، على مستوى الدولة، فضلا عن التوافق على تشكيل حكومة موحدة، والتأكيد على سيادة ليبيا واستقرارها، وفقًا لوكالة "أنباء الشرق الأوسط".وفي وقت سابق، أكد القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، اليوم الثلاثاء، على "أهمية التعاون بين المؤسسات الليبية لضمان نجاح العملية الانتخابية".جاء ذلك خلال لقاء حفتر مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية، عماد السايح، في مكتبه في مقر القيادة العامة للجيش الليبي، والذي بحث معه آخر التحضيرات للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وفقا لبيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.وشدد حفتر على "دعمه الكامل لجهود المفوضية العليا للانتخابات في تحقيق انتخابات حرة ونزيهة تعكس إرادة الشعب الليبي"، كما شدّد على "أهمية تضافر الجهود بين جميع الأطراف للدفع بالعملية الانتخابية".وحضر اللقاء كذلك، رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، أسامة حماد.
https://sarabic.ae/20240629/خبراء-يحذرون-من-تداعيات-أزمة-معبر-رأس-جدير-بين-تونس-وليبيا-1090307443.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار حزب الله, أخبار الشرق الأوسط, أخبار ليبيا اليوم
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار حزب الله, أخبار الشرق الأوسط, أخبار ليبيا اليوم

برلماني ليبي: اجتماع "الرئاسات الثلاث" في المغرب يبحث تشكيل "حكومة انتخابات" وضمان الاعتراف بالنتائج

16:44 GMT 01.07.2024
© Sputnik . MOHAMMED HEMIDAعقيلة صالح
عقيلة صالح - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2024
© Sputnik . MOHAMMED HEMIDA
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حصري
قال عضو البرلمان الليبي، عبد المنعم حسن، إن اللقاء المرتقب في المغرب بين الرئاسات الثلاث في ليبيا، يأتي في ظل اضطرابات داخلية وتوترات عدة.
ومن المقرر عقد اللقاء بين رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى لدولة في المغرب، منتصف يوليو/ تموز الجاري، في إطار محاولة للتوافق، حول العديد من النقاط التي عقد بشأنها لقاء سابق في القاهرة كانت ترعاه جامعة الدول العربية، وفقًا لعبد المنعم حسن.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن اللقاء سيجمع كلا من رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة.
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ولفت إلى أن اجتماع المغرب يعقد على أساس الثوابت والأسس التي اتفق عليها في القاهرة في وقت سابق بين الرئاسات الثلاث، والعمل من أجل تشكيل حكومة جديدة للإشراف على الانتخابات، ووضع الآليات الصحيحة لتوحيد المؤسسات العسكرية، وتوحيد المؤسسات، وضمان الاعتراف بنتائج الانتخابات.
وشدد على ضرورة العمل داخليا وبمساعدة جامعة الدول العربية، ودول الجوار من أجل إجراء الانتخابات، خاصة أن المبعوثين لن يقدموا الحل للشعب الليبي، ويعملون على إعادة تدوير الأزمة.
وفي مايو/أيار الماضي، أعلن رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح عن انعقاد جولة جديدة من المشاورات بين رؤساء المجالس الثلاثة في ليبيا (المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة) قريبا، في مقر الجامعة العربية.
وأضاف صالح: "إن الجولة السابقة من تلك الجلسة الحوارية التي استضافتها الأمانة العامة للجامعة العربية توصلت إلى نتائج ملموسة حيث تم الاتفاق على توحيد المناصب السيادية في ليبيا، بما يضمن "تفعيل دورها المناط بها، على مستوى الدولة، فضلا عن التوافق على تشكيل حكومة موحدة، والتأكيد على سيادة ليبيا واستقرارها، وفقًا لوكالة "أنباء الشرق الأوسط".
وفي وقت سابق، أكد القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، اليوم الثلاثاء، على "أهمية التعاون بين المؤسسات الليبية لضمان نجاح العملية الانتخابية".
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9 مايو, 11:08 GMT
جاء ذلك خلال لقاء حفتر مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية، عماد السايح، في مكتبه في مقر القيادة العامة للجيش الليبي، والذي بحث معه آخر التحضيرات للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وفقا لبيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.
وشدد حفتر على "دعمه الكامل لجهود المفوضية العليا للانتخابات في تحقيق انتخابات حرة ونزيهة تعكس إرادة الشعب الليبي"، كما شدّد على "أهمية تضافر الجهود بين جميع الأطراف للدفع بالعملية الانتخابية".
وحضر اللقاء كذلك، رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، أسامة حماد.
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