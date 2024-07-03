https://sarabic.ae/20240703/الرئاسة-التركية-أردوغان-وبوتين-يبحثان-الوضع-في-أوكرانيا-وإسرائيل-وسوريا-1090421229.html

الرئاسة التركية: أردوغان وبوتين يبحثان الوضع في أوكرانيا وإسرائيل وسوريا

الرئاسة التركية: أردوغان وبوتين يبحثان الوضع في أوكرانيا وإسرائيل وسوريا

سبوتنيك عربي

أفادت الرئاسة التركية أن الرئيسين التركي، رجب طيب أردوغان، والروسي، فلاديمير بوتين، ناقشا الوضع في أوكرانيا وإسرائيل وسوريا، خلال المفاوضات في أستانا. 03.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-03T14:34+0000

2024-07-03T14:34+0000

2024-07-03T14:34+0000

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وجاء في بيان الرئاسة التركية: "عقد الرئيس رجب طيب أردوغان لقاءً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في عاصمة كازاخستان أستانا، حيث توجه للمشاركة في القمة الـ24 لرؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون".وأشار الرئيس التركي إلى أهمية التعاون بين أنقرة وموسكو في مكافحة الإرهاب في سياق الوضع في سوريا.وفي السياق ذاته، وبحسب البيان، أكد الرئيس التركي أن الهجمات الإسرائيلية على فلسطين والتهديدات ضد لبنان موجهة ضد السلام الإقليمي والعالمي.وجاء في البيان: "قال الرئيس أردوغان خلال المباحثات إن الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية والتهديدات ضد لبنان موجهة ضد السلام والهدوء الإقليميين والعالميين، وأن انتشار الصراعات سيسبب الضرر الأكبر لدول المنطقة، ويجب على المجتمع الدولي الآن التركيز على وقف إسرائيل (للقتال).وأكد الرئيس أردوعان أنه من الممكن تحقيق "سلام عادل" في أوكرانيا يرضي طرفي الصراع.وفي وقت سابق من اليوم، أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، سيناقشان القضية السورية في اجتماع في أستانا.وتوجه بوتين إلى أستانا، اليوم الأربعاء، للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون. ويقام الحدث تحت شعار "تعزيز الحوار المتعدد الأطراف – السعي لتحقيق السلام والتنمية المستدامين".

https://sarabic.ae/20240703/بوتين-يلتقي-مع-أردوغان-على-هامش-قمة-شنغهاي-للتعاون-في-أستانا--1090415676.html

https://sarabic.ae/20240703/الكرملين-بوتين-وأردوغان-سيناقشان-الملف-السوري-في-المحادثات-خلال-اجتماع-أستانا-1090409129.html

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