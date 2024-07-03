https://sarabic.ae/20240703/الرئاسة-التركية-أردوغان-وبوتين-يبحثان-الوضع-في-أوكرانيا-وإسرائيل-وسوريا-1090421229.html
الرئاسة التركية: أردوغان وبوتين يبحثان الوضع في أوكرانيا وإسرائيل وسوريا
الرئاسة التركية: أردوغان وبوتين يبحثان الوضع في أوكرانيا وإسرائيل وسوريا
سبوتنيك عربي
أفادت الرئاسة التركية أن الرئيسين التركي، رجب طيب أردوغان، والروسي، فلاديمير بوتين، ناقشا الوضع في أوكرانيا وإسرائيل وسوريا، خلال المفاوضات في أستانا. 03.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-03T14:34+0000
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وجاء في بيان الرئاسة التركية: "عقد الرئيس رجب طيب أردوغان لقاءً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في عاصمة كازاخستان أستانا، حيث توجه للمشاركة في القمة الـ24 لرؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون".وأشار الرئيس التركي إلى أهمية التعاون بين أنقرة وموسكو في مكافحة الإرهاب في سياق الوضع في سوريا.وفي السياق ذاته، وبحسب البيان، أكد الرئيس التركي أن الهجمات الإسرائيلية على فلسطين والتهديدات ضد لبنان موجهة ضد السلام الإقليمي والعالمي.وجاء في البيان: "قال الرئيس أردوغان خلال المباحثات إن الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية والتهديدات ضد لبنان موجهة ضد السلام والهدوء الإقليميين والعالميين، وأن انتشار الصراعات سيسبب الضرر الأكبر لدول المنطقة، ويجب على المجتمع الدولي الآن التركيز على وقف إسرائيل (للقتال).وأكد الرئيس أردوعان أنه من الممكن تحقيق "سلام عادل" في أوكرانيا يرضي طرفي الصراع.وفي وقت سابق من اليوم، أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، سيناقشان القضية السورية في اجتماع في أستانا.وتوجه بوتين إلى أستانا، اليوم الأربعاء، للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون. ويقام الحدث تحت شعار "تعزيز الحوار المتعدد الأطراف – السعي لتحقيق السلام والتنمية المستدامين".
https://sarabic.ae/20240703/بوتين-يلتقي-مع-أردوغان-على-هامش-قمة-شنغهاي-للتعاون-في-أستانا--1090415676.html
https://sarabic.ae/20240703/الكرملين-بوتين-وأردوغان-سيناقشان-الملف-السوري-في-المحادثات-خلال-اجتماع-أستانا-1090409129.html
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روسيا, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن, إسرائيل
روسيا, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن, إسرائيل
الرئاسة التركية: أردوغان وبوتين يبحثان الوضع في أوكرانيا وإسرائيل وسوريا
أفادت الرئاسة التركية أن الرئيسين التركي، رجب طيب أردوغان، والروسي، فلاديمير بوتين، ناقشا الوضع في أوكرانيا وإسرائيل وسوريا، خلال المفاوضات في أستانا.
وجاء في بيان الرئاسة التركية: "عقد الرئيس رجب طيب أردوغان لقاءً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في عاصمة كازاخستان أستانا، حيث توجه للمشاركة في القمة الـ24 لرؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون".
وتابع البيان: "تمت خلال اللقاء، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية بين تركيا وروسيا، مناقشة آخر التطورات بين أوكرانيا وروسيا، الهجمات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، وإيجاد سبل لحل التوترات في سوريا ومكافحة الإرهاب".
وأشار الرئيس التركي إلى أهمية التعاون بين أنقرة وموسكو في مكافحة الإرهاب في سياق الوضع في سوريا.
وقال أردوغان، بحسب بيان للرئاسة التركية: "تركيا لن تسمح بنشوء دولة إرهابية على حدودها، وهي مستعدة للتعاون في إيجاد حل، مع التأكيد على أهمية اتخاذ تدابير ملموسة للقضاء على حالة عدم الاستقرار التي تخلق بيئة مؤاتية للمنظمات الإرهابية، وخاصة الحرب الأهلية في سوريا".
وفي السياق ذاته، وبحسب البيان، أكد الرئيس التركي أن الهجمات الإسرائيلية على فلسطين والتهديدات ضد لبنان موجهة ضد السلام الإقليمي والعالمي.
وجاء في البيان: "قال الرئيس أردوغان خلال المباحثات إن الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية والتهديدات ضد لبنان موجهة ضد السلام والهدوء الإقليميين والعالميين، وأن انتشار الصراعات سيسبب الضرر الأكبر لدول المنطقة، ويجب على المجتمع الدولي الآن التركيز على وقف إسرائيل (للقتال).
وأكد الرئيس أردوعان أنه من الممكن تحقيق "سلام عادل" في أوكرانيا يرضي طرفي الصراع.
وجاء في بيان للرئاسة التركية أنه "خلال اللقاء، قال الرئيس أردوغان إن تركيا ستواصل بذل الجهود لتحقيق السلام في المنطقة والعالم، وبإمكانها خلق أساس للتسوية لإنهاء الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا، أولًا بوقف إطلاق النار ثم بالسلام، وأنه من الممكن تحقيق سلام عادل يرضي الطرفين".
وفي وقت سابق من اليوم، أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، سيناقشان القضية السورية في اجتماع في أستانا.
وتوجه بوتين إلى أستانا،
اليوم الأربعاء، للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون. ويقام الحدث تحت شعار "تعزيز الحوار المتعدد الأطراف – السعي لتحقيق السلام والتنمية المستدامين".