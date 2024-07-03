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شي جين بينغ: الصين تعتزم مواصلة الجهود لحل الوضع في أوكرانيا
شي جين بينغ: الصين تعتزم مواصلة الجهود لحل الوضع في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الأربعاء، أن الصين تعتزم مواصلة الجهود لحل الوضع في أوكرانيا والأزمات الأخرى. 03.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-03T16:56+0000
2024-07-03T16:56+0000
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شنغهاي
العالم
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وذكرت وكالة "شينخوا" الصينية نقلا عن الرئيس الصيني: "الصين مستعدة لمواصلة بذل الجهود الإيجابية من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة الأوكرانية".وقال: "يتعين على الصين وروسيا مواصلة تعزيز التعاون الاستراتيجي الشامل ومقاومة التدخل الخارجي وحماية السلام والاستقرار الإقليميين بشكل مشترك".وأشار الرئيس الصيني إلى أن الصين تدعم روسيا في الوفاء بالتزاماتها كرئيس لمجموعة "بريكس"، وتوحيد دول الجنوب العالمي ومنع نشوب حرب باردة جديدة.وفي وقت سابق من اليوم، التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، على هامش قمة شنغهاي للتعاون في أستانا.وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن بوتين، وشي جين بينغ، ناقشا جميع مجالات العلاقات الثنائية بين روسيا والصين وتبادلا وجهات النظر حول المشاكل الإقليمية.وتعقد منظمة شنغهاي للتعاون في أستانا، من 3 إلى 4 يوليو/ تموز، تحت شعار "تعزيز الحوار المتعدد الأطراف - السعي لتحقيق السلام والتنمية المستدامة".ومن المتوقع أن يوقّع المشاركون في القمة على حزمة من 24 وثيقة مشتركة واعتماد إعلان نهائي وبيان يؤكد التزام المشاركين في منظمة شنغهاي للتعاون بمبادئ حسن الجوار والوحدة.
https://sarabic.ae/20240703/بوتين-يجري-محادثات-مع-شي-جين-بينغ-في-أستانا-1090419292.html
https://sarabic.ae/20240703/الرئاسة-التركية-أردوغان-وبوتين-يبحثان-الوضع-في-أوكرانيا-وإسرائيل-وسوريا-1090421229.html
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روسيا, الصين, شنغهاي, العالم
روسيا, الصين, شنغهاي, العالم

شي جين بينغ: الصين تعتزم مواصلة الجهود لحل الوضع في أوكرانيا

16:56 GMT 03.07.2024
© POOL / الانتقال إلى بنك الصورشي جين بينغ
شي جين بينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2024
© POOL
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أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الأربعاء، أن الصين تعتزم مواصلة الجهود لحل الوضع في أوكرانيا والأزمات الأخرى.
وذكرت وكالة "شينخوا" الصينية نقلا عن الرئيس الصيني: "الصين مستعدة لمواصلة بذل الجهود الإيجابية من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة الأوكرانية".

وأوضح جين بينغ أنه يتعين على روسيا والصين مواصلة تعزيز التعاون الاستراتيجي ومقاومة التدخل الخارجي وحماية الاستقرار والهدوء الإقليميين.

وقال: "يتعين على الصين وروسيا مواصلة تعزيز التعاون الاستراتيجي الشامل ومقاومة التدخل الخارجي وحماية السلام والاستقرار الإقليميين بشكل مشترك".
رئيس روسيا فلاديمير بوتين يصل بكين للمشاركة في المنتدى الدولي حزام واحد، طريق واحد، الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2024
بوتين يجري محادثات مع شي جين بينغ في أستانا
13:42 GMT
وأشار الرئيس الصيني إلى أن الصين تدعم روسيا في الوفاء بالتزاماتها كرئيس لمجموعة "بريكس"، وتوحيد دول الجنوب العالمي ومنع نشوب حرب باردة جديدة.

وقال، بحسب وكالة "شينخوا": "الصين تدعم روسيا في الوفاء بمسؤولياتها كرئيس لمجموعة "بريكس"، وتوحيد الجنوب العالمي، ومنع حرب باردة جديدة".

وفي وقت سابق من اليوم، التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، على هامش قمة شنغهاي للتعاون في أستانا.
وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن بوتين، وشي جين بينغ، ناقشا جميع مجالات العلاقات الثنائية بين روسيا والصين وتبادلا وجهات النظر حول المشاكل الإقليمية.
استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، نظيره التركي رجب طيب أردوغان في مدينة سوتشي. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2024
الرئاسة التركية: أردوغان وبوتين يبحثان الوضع في أوكرانيا وإسرائيل وسوريا
14:34 GMT
وتعقد منظمة شنغهاي للتعاون في أستانا، من 3 إلى 4 يوليو/ تموز، تحت شعار "تعزيز الحوار المتعدد الأطراف - السعي لتحقيق السلام والتنمية المستدامة".
ومن المتوقع أن يوقّع المشاركون في القمة على حزمة من 24 وثيقة مشتركة واعتماد إعلان نهائي وبيان يؤكد التزام المشاركين في منظمة شنغهاي للتعاون بمبادئ حسن الجوار والوحدة.
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