https://sarabic.ae/20240703/شي-جين-بينغ-الصين-تعتزم-مواصلة-الجهود-لحل-الوضع-في-أوكرانيا-1090426353.html
شي جين بينغ: الصين تعتزم مواصلة الجهود لحل الوضع في أوكرانيا
شي جين بينغ: الصين تعتزم مواصلة الجهود لحل الوضع في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الأربعاء، أن الصين تعتزم مواصلة الجهود لحل الوضع في أوكرانيا والأزمات الأخرى. 03.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-03T16:56+0000
2024-07-03T16:56+0000
2024-07-03T16:56+0000
روسيا
الصين
شنغهاي
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/03/15/1074974813_0:0:2985:1679_1920x0_80_0_0_295cbf5d07a8ae004a68c236a49953f4.jpg
وذكرت وكالة "شينخوا" الصينية نقلا عن الرئيس الصيني: "الصين مستعدة لمواصلة بذل الجهود الإيجابية من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة الأوكرانية".وقال: "يتعين على الصين وروسيا مواصلة تعزيز التعاون الاستراتيجي الشامل ومقاومة التدخل الخارجي وحماية السلام والاستقرار الإقليميين بشكل مشترك".وأشار الرئيس الصيني إلى أن الصين تدعم روسيا في الوفاء بالتزاماتها كرئيس لمجموعة "بريكس"، وتوحيد دول الجنوب العالمي ومنع نشوب حرب باردة جديدة.وفي وقت سابق من اليوم، التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، على هامش قمة شنغهاي للتعاون في أستانا.وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن بوتين، وشي جين بينغ، ناقشا جميع مجالات العلاقات الثنائية بين روسيا والصين وتبادلا وجهات النظر حول المشاكل الإقليمية.وتعقد منظمة شنغهاي للتعاون في أستانا، من 3 إلى 4 يوليو/ تموز، تحت شعار "تعزيز الحوار المتعدد الأطراف - السعي لتحقيق السلام والتنمية المستدامة".ومن المتوقع أن يوقّع المشاركون في القمة على حزمة من 24 وثيقة مشتركة واعتماد إعلان نهائي وبيان يؤكد التزام المشاركين في منظمة شنغهاي للتعاون بمبادئ حسن الجوار والوحدة.
https://sarabic.ae/20240703/بوتين-يجري-محادثات-مع-شي-جين-بينغ-في-أستانا-1090419292.html
https://sarabic.ae/20240703/الرئاسة-التركية-أردوغان-وبوتين-يبحثان-الوضع-في-أوكرانيا-وإسرائيل-وسوريا-1090421229.html
الصين
شنغهاي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/03/15/1074974813_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b0cd6700ffc3f008f0d11df66018229e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, الصين, شنغهاي, العالم
روسيا, الصين, شنغهاي, العالم
شي جين بينغ: الصين تعتزم مواصلة الجهود لحل الوضع في أوكرانيا
أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الأربعاء، أن الصين تعتزم مواصلة الجهود لحل الوضع في أوكرانيا والأزمات الأخرى.
وذكرت وكالة "شينخوا" الصينية نقلا عن الرئيس الصيني: "الصين مستعدة لمواصلة بذل الجهود الإيجابية من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة الأوكرانية".
وأوضح جين بينغ أنه يتعين على روسيا والصين مواصلة تعزيز التعاون الاستراتيجي ومقاومة التدخل الخارجي وحماية الاستقرار والهدوء الإقليميين.
وقال: "يتعين على الصين وروسيا مواصلة تعزيز التعاون الاستراتيجي الشامل ومقاومة التدخل الخارجي وحماية السلام والاستقرار الإقليميين بشكل مشترك".
وأشار الرئيس الصيني إلى أن الصين تدعم روسيا في الوفاء بالتزاماتها كرئيس لمجموعة "بريكس"، وتوحيد دول الجنوب العالمي ومنع نشوب حرب باردة جديدة.
وقال، بحسب وكالة "شينخوا": "الصين تدعم روسيا في الوفاء بمسؤولياتها كرئيس لمجموعة "بريكس"، وتوحيد الجنوب العالمي، ومنع حرب باردة جديدة".
وفي وقت سابق من اليوم، التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، على هامش قمة شنغهاي للتعاون في أستانا.
وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن بوتين، وشي جين بينغ، ناقشا جميع مجالات العلاقات الثنائية بين روسيا والصين وتبادلا وجهات النظر حول المشاكل الإقليمية.
وتعقد منظمة شنغهاي للتعاون في أستانا، من 3 إلى 4 يوليو/ تموز، تحت شعار "تعزيز الحوار المتعدد الأطراف - السعي لتحقيق السلام والتنمية المستدامة".
ومن المتوقع أن يوقّع المشاركون في القمة على حزمة من 24 وثيقة
مشتركة واعتماد إعلان نهائي وبيان يؤكد التزام المشاركين في منظمة شنغهاي للتعاون بمبادئ حسن الجوار والوحدة.