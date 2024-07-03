https://sarabic.ae/20240703/وزير-الخارجية-المصري-الجديد-يتعهد-بالحفاظ-على-الأمن-القومي-لبلاده-1090424909.html

وزير الخارجية المصري الجديد يتعهد بالحفاظ على الأمن القومي لبلاده

وزير الخارجية المصري الجديد يتعهد بالحفاظ على الأمن القومي لبلاده

سبوتنيك عربي

تعهد بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة المصري الجديد، في أول تصريح له عقب وصوله إلى مقر عمله بأن يحافظ على الأمن القومي المصري. 03.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-03T16:13+0000

2024-07-03T16:13+0000

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ونقلت بوابة "الأهرام" الإلكترونية عن عبد العاطي، قوله بأنه "يعي جيدا حجم وعِظم التكليف المنوط به، والمسئولية الملقاة على عاتق وزير خارجية دولة بحجم وثقل مصر، تلك الدولة العظيمة ذات التاريخ العريق، وصاحبة الدور المحوري المهم في محيطها الإقليمي وعلى المستوى الدولي".وتعهد وزير الخارجية المصري "باستكمال مسيرة من سبقوه في تولي هذه المسئولية في الدفاع عن المصالح المصرية وأمن مصر القومي".وأعرب عبد العاطي عن تطلعه للاستمرار في تعزيز علاقات مصر مع شركائها الإقليميين والدوليين، والدفاع عن القضايا الوطنية والعربية والإفريقية في مختلف المحافل، مع التمسك بمبادئ وقواعد القانون الدولي والعمل المتعدد الأطراف.وشدد الوزير المصري على أن هناك اهتماما خاصا بأوضاع المصريين في الخارج خلال المرحلة القادمة، حيث سيتم تعظيم الاستفادة بالذراع القنصلية لوزارة الخارجية في الداخل والخارج لتوفير كافة الخدمات القنصلية للمواطنين المصريين وربط الجاليات المصرية في الخارج بوطنهم الأم، مشددًا على أن رعاية المواطن المصري ومصالحه ستظل على قمة أولويات السياسة الخارجية المصرية.جاء ذلك بعدما أدت الحكومة المصرية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء.وشهدت الحكومة الجديدة تغيرات عدة من بينها تعيين بدر عبد العاطي وزيرا للخارجية بدلا من سامح شكري، بالإضافة إلى تعيين الفريق أول عبد المجيد صقر وزيرا للدفاع، وكامل الوزير نائبا لرئيس الوزراء لشؤون الصناعة ووزيرا للنقل والصناعة، وأحمد كوجالك وزيرا للمال.وشغل عبد العاطي مناصب عدة قبل تعيينه وزيرا للخارجية المصرية، من بينها مدير شؤون فلسطين في وزارة الخارجية المصرية، وسفير مصر في ألمانيا من 2015 حتى 2019، وسفير مصر لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ والاتحاد الأوروبي ومندوب مصر الدائم لدى حلف "الناتو" من مارس/ آذار 2022 حتى يوليو/ تموز 2024، كما شغل منصب نائب مساعد وزير الخارجية للاتحاد الأوروبي وغرب أوروبا.في هذه الأثناء، نقلت قناة "إكسترا نيوز"، عن مصدر برلماني، قوله إن "مجلس النواب حدد الإثنين المقبل لانعقاد جلسة إلقاء بيان الحكومة الجديدة وفقاً للدستور والقانون".وأصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قرارا في وقت سابق اليوم، بترقية اللواء أركان حرب عبد المجيد صقر إلى رتبة الفريق أول، وتعيينه وزيرا للدفاع، بدلا من وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد أحمد زكي.

https://sarabic.ae/20240703/مصر-السيسي-يقرر-تعيين-عبد-المجيد-صقر-وزيرا-للدفاع-وترقيته-إلى-رتبة-فريق-أول-1090410422.html

https://sarabic.ae/20240702/مصر-تعلن-وصول-ثالث-معدة-نووية-طويلة-الأجل-لمفاعل-الضبعة-1090377586.html

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