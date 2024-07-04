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الأمم المتحدة: 90% من سكان غزة نزحوا مرة واحدة على الأقل
الأمم المتحدة: 90% من سكان غزة نزحوا مرة واحدة على الأقل
سبوتنيك عربي
أفادت الأمم المتحدة، بأن 9 من كل 10 أشخاص في غزة، "نزحوا مرة واحدة على الأقل" داخل القطاع، في ظل الحرب الإسرائيلية المدمرة والمستمرة منذ نحو 9 أشهر. 04.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-04T06:08+0000
2024-07-04T06:08+0000
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ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، عن مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أندريا دي دومينيكو، تصريحاته في مؤتمر صحفي عبر تقنية الفيديو من القدس.وأوضح دي دومينيكو، أن "المجتمع الإنساني يقدّر إجمالي عدد السكان في غزة، في الوقت الراهن، بنحو 2.1 مليون نسمة، مع الوضع في الاعتبار مقتل أكثر من 37 ألف شخص ومغادرة 110 آلاف للقطاع، منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023"، مشيرًا إلى أن "ما بين 300 إلى 350 ألف شخص مازالوا في شمال غزة لا يستطيعون الانتقال إلى الجنوب".وأضاف المسؤول الأممي أن "9 من كل 10 أشخاص في غزة نزحوا مرة واحدة على الأقل، وفي بعض الحالات 10 مرات"، لافتًا إلى أن من نزحوا في اليومين الماضيين، عقب أوامر إخلاء إسرائيلية في خان يونس جنوبي القطاع، "لا يضافون بالضرورة إلى رقم النازحين، لأن كثيرين منهم نازحون بالفعل".وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن يوم الخميس الماضي، بدء التوغل في حي الشجاعية في مدينة غزة، ودعا الجيش في بيان له، الموجودين في منطقة الشجاعية والأحياء الجديدة، التركمان والتفاح، للإخلاء إلى جنوبي قطاع غزة عبر شارع صلاح الدين.وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، "مقتل ضابط في جنين وإصابة 16 جنديا بجروح متفاوتة"، وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن "الضابط الذي قتل في جنين كان ضمن قوة وصلت لتخليص القوة الأولى التي أصيبت بعبوة ناسفة"، مضيفةً أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن العبوتين كبيرتان جدا تم زرعهما على عمق متر ونصف المتر.وأكدت إذاعة الجيش أن "العبوة الناسفة الأولى انفجرت في مدرعة من نوع "النمر"، وكان فيها طاقم طبي عسكري"، مشيرةً إلى أن الجيش لا يعرف حتى الآن كيف تم تفجير العبوة الأخرى.وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
https://sarabic.ae/20240704/حركة-حماس-تعلن-تبادل-بعض-الأفكار-مع-الوسطاء-بهدف-وقف-الحرب-الإسرائيلية-في-غزة-1090434030.html
https://sarabic.ae/20240703/المرحلة-الثالثة-من-الحرب-الإسرائيلية-على-غزة-ماذا-تعني-وما-أهدافها؟-1090429137.html
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العالم, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, الأخبار
العالم, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, الأخبار

الأمم المتحدة: 90% من سكان غزة نزحوا مرة واحدة على الأقل

06:08 GMT 04.07.2024
© AFP 2023 / Mohammed Abedأطفال غزة -أطفال فلسطينيون نازحون يدفعون عربة محملة بصفائح المياه التي جمعوها باتجاه مخيمهم المؤقت بجانب أحد شوارع رفح، قطاع غزة، فلسطين، في 14 مارس 2024
أطفال غزة -أطفال فلسطينيون نازحون يدفعون عربة محملة بصفائح المياه التي جمعوها باتجاه مخيمهم المؤقت بجانب أحد شوارع رفح، قطاع غزة، فلسطين، في 14 مارس 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2024
© AFP 2023 / Mohammed Abed
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أفادت الأمم المتحدة، بأن 9 من كل 10 أشخاص في غزة، "نزحوا مرة واحدة على الأقل" داخل القطاع، في ظل الحرب الإسرائيلية المدمرة والمستمرة منذ نحو 9 أشهر.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، عن مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أندريا دي دومينيكو، تصريحاته في مؤتمر صحفي عبر تقنية الفيديو من القدس.
وأوضح دي دومينيكو، أن "المجتمع الإنساني يقدّر إجمالي عدد السكان في غزة، في الوقت الراهن، بنحو 2.1 مليون نسمة، مع الوضع في الاعتبار مقتل أكثر من 37 ألف شخص ومغادرة 110 آلاف للقطاع، منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023"، مشيرًا إلى أن "ما بين 300 إلى 350 ألف شخص مازالوا في شمال غزة لا يستطيعون الانتقال إلى الجنوب".
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وأضاف المسؤول الأممي أن "9 من كل 10 أشخاص في غزة نزحوا مرة واحدة على الأقل، وفي بعض الحالات 10 مرات"، لافتًا إلى أن من نزحوا في اليومين الماضيين، عقب أوامر إخلاء إسرائيلية في خان يونس جنوبي القطاع، "لا يضافون بالضرورة إلى رقم النازحين، لأن كثيرين منهم نازحون بالفعل".
وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن يوم الخميس الماضي، بدء التوغل في حي الشجاعية في مدينة غزة، ودعا الجيش في بيان له، الموجودين في منطقة الشجاعية والأحياء الجديدة، التركمان والتفاح، للإخلاء إلى جنوبي قطاع غزة عبر شارع صلاح الدين.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، "مقتل ضابط في جنين وإصابة 16 جنديا بجروح متفاوتة"، وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن "الضابط الذي قتل في جنين كان ضمن قوة وصلت لتخليص القوة الأولى التي أصيبت بعبوة ناسفة"، مضيفةً أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن العبوتين كبيرتان جدا تم زرعهما على عمق متر ونصف المتر.
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وأكدت إذاعة الجيش أن "العبوة الناسفة الأولى انفجرت في مدرعة من نوع "النمر"، وكان فيها طاقم طبي عسكري"، مشيرةً إلى أن الجيش لا يعرف حتى الآن كيف تم تفجير العبوة الأخرى.
وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
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