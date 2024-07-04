https://sarabic.ae/20240704/السفير-الروسي-لدى-واشنطن-المساعدات-الأمريكية-لكييف-لن-تؤدي-إلا-لسقوط-ضحايا-مدنيين-جدد-1090435570.html

السفير الروسي لدى واشنطن: المساعدات الأمريكية لكييف لن تؤدي إلا لسقوط ضحايا مدنيين جدد

السفير الروسي لدى واشنطن: المساعدات الأمريكية لكييف لن تؤدي إلا لسقوط ضحايا مدنيين جدد

سبوتنيك عربي

أكد السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنتونوف، أن الهدف من المساعدة العسكرية الأمريكية الجديدة لنظام كييف، عشية قمة الناتو، هو إظهار عدم المرونة في دعم النظام... 04.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-04T04:50+0000

2024-07-04T04:50+0000

2024-07-04T04:50+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال أنتونوف: "تستمر الإدارة الأمريكية في مسار الحرب فهي تغذي الأحلام الوهمية بتحقيق نصر استراتيجي على روسيا، ويتم رفض مقترحات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بشأن سبل وقف الصراع وتحقيق السلام".وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة الأمريكية عن مساعدات عسكرية جديدة لنظام كييف بقيمة 2.5 مليار دولار، ومن المقرر أن تعقد قمة الناتو الأسبوع المقبل في واشنطن.إعلام: أمريكا تعمل على تصعيد الصراع في أوكرانيا بشكل متزايد بسبب إخفاقات قوات كييفوأكد أنتونوف، بالقول: "لقد أصبحت (أمريكا) متورطة في شبكات المؤامرات والعقوبات الخاصة بها، والتي لم تقيد تصرفات روسيا والدول المستقلة الأخرى، ولكنها أصبحت قيودًا ثقيلة، ما أدى إلى جر سياسة واقتصاد الغرب القاهر".وأكدت موسكو،في مناسبات عدة،أن الإمدادات الجديدة من الأسلحة والمعدات الغربية لأوكرانيا، لن تغير بأي حال من الأحوال الوضع على خط التماس القتالي وسيتم تدميرها بنفس الطريقة مثل أنواع الأسلحة الأخرى.أزمة التجنيد في كييف تتفاقم.. ارتفاع عدد الفارين واستياء متزايد من الصراع

https://sarabic.ae/20240702/ضابط-أوكراني-يوضح-معاناة-قوات-كييف-جراء-التقدم-الروسي-على-الجبهة--1090394422.html

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