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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240704/السفير-الروسي-لدى-واشنطن-المساعدات-الأمريكية-لكييف-لن-تؤدي-إلا-لسقوط-ضحايا-مدنيين-جدد-1090435570.html
السفير الروسي لدى واشنطن: المساعدات الأمريكية لكييف لن تؤدي إلا لسقوط ضحايا مدنيين جدد
السفير الروسي لدى واشنطن: المساعدات الأمريكية لكييف لن تؤدي إلا لسقوط ضحايا مدنيين جدد
سبوتنيك عربي
أكد السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنتونوف، أن الهدف من المساعدة العسكرية الأمريكية الجديدة لنظام كييف، عشية قمة الناتو، هو إظهار عدم المرونة في دعم النظام... 04.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-04T04:50+0000
2024-07-04T04:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال أنتونوف: "تستمر الإدارة الأمريكية في مسار الحرب فهي تغذي الأحلام الوهمية بتحقيق نصر استراتيجي على روسيا، ويتم رفض مقترحات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بشأن سبل وقف الصراع وتحقيق السلام".وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة الأمريكية عن مساعدات عسكرية جديدة لنظام كييف بقيمة 2.5 مليار دولار، ومن المقرر أن تعقد قمة الناتو الأسبوع المقبل في واشنطن.إعلام: أمريكا تعمل على تصعيد الصراع في أوكرانيا بشكل متزايد بسبب إخفاقات قوات كييفوأكد أنتونوف، بالقول: "لقد أصبحت (أمريكا) متورطة في شبكات المؤامرات والعقوبات الخاصة بها، والتي لم تقيد تصرفات روسيا والدول المستقلة الأخرى، ولكنها أصبحت قيودًا ثقيلة، ما أدى إلى جر سياسة واقتصاد الغرب القاهر".وأكدت موسكو،في مناسبات عدة،أن الإمدادات الجديدة من الأسلحة والمعدات الغربية لأوكرانيا، لن تغير بأي حال من الأحوال الوضع على خط التماس القتالي وسيتم تدميرها بنفس الطريقة مثل أنواع الأسلحة الأخرى.أزمة التجنيد في كييف تتفاقم.. ارتفاع عدد الفارين واستياء متزايد من الصراع
https://sarabic.ae/20240702/ضابط-أوكراني-يوضح-معاناة-قوات-كييف-جراء-التقدم-الروسي-على-الجبهة--1090394422.html
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

السفير الروسي لدى واشنطن: المساعدات الأمريكية لكييف لن تؤدي إلا لسقوط ضحايا مدنيين جدد

04:50 GMT 04.07.2024
© ROMAN PILIPEYجنود أوكرانيون
جنود أوكرانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2024
© ROMAN PILIPEY
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أكد السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنتونوف، أن الهدف من المساعدة العسكرية الأمريكية الجديدة لنظام كييف، عشية قمة الناتو، هو إظهار عدم المرونة في دعم النظام العالمي المتداعي.
وقال أنتونوف: "تستمر الإدارة الأمريكية في مسار الحرب فهي تغذي الأحلام الوهمية بتحقيق نصر استراتيجي على روسيا، ويتم رفض مقترحات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بشأن سبل وقف الصراع وتحقيق السلام".

وأضاف: "الشيء الرئيسي بالنسبة للسياسيين المحليين هو أن يظهروا عشية قمة حلف شمال الأطلسي في واشنطن، صمودهم في الدفاع عن النظام العالمي المنهار القائم على القواعد الأمريكية. وفي الوقت نفسه، لا يؤخذ ثمن هذا النصر الباهظ في الحسبان".

وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة الأمريكية عن مساعدات عسكرية جديدة لنظام كييف بقيمة 2.5 مليار دولار، ومن المقرر أن تعقد قمة الناتو الأسبوع المقبل في واشنطن.
إعلام: أمريكا تعمل على تصعيد الصراع في أوكرانيا بشكل متزايد بسبب إخفاقات قوات كييف

وأردف، قائلًا: "القيادة الأمريكية لا ترى ولا تفهم الوضع الحقيقي للأمور".

جنود أوكرانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2024
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ضابط أوكراني يوضح معاناة قوات كييف جراء التقدم الروسي على الجبهة
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وأكد أنتونوف، بالقول: "لقد أصبحت (أمريكا) متورطة في شبكات المؤامرات والعقوبات الخاصة بها، والتي لم تقيد تصرفات روسيا والدول المستقلة الأخرى، ولكنها أصبحت قيودًا ثقيلة، ما أدى إلى جر سياسة واقتصاد الغرب القاهر".

ومضى، قائلا: "ضخ نظام (فلاديمير) زيلينسكي، المحتضر، بالأسلحة الفتاكة، مشروع عقيم، بل هو في الواقع تشجيع للإرهابيين في كييف على ارتكاب جرائم جديدة. من الواضح أن الأسلحة الأمريكية الجديدة لن تخفف من حرارة نضالنا من أجل تحرير أوكرانيا. إنها لن تؤدي إلا إلى سقوط ضحايا جدد في صفوف المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال".

وأكدت موسكو،في مناسبات عدة،أن الإمدادات الجديدة من الأسلحة والمعدات الغربية لأوكرانيا، لن تغير بأي حال من الأحوال الوضع على خط التماس القتالي وسيتم تدميرها بنفس الطريقة مثل أنواع الأسلحة الأخرى.
أزمة التجنيد في كييف تتفاقم.. ارتفاع عدد الفارين واستياء متزايد من الصراع
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