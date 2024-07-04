https://sarabic.ae/20240704/السويد-تعترض-على-حكم-بإعدام-3-من-مواطنيها-في-العراق-1090478277.html

السويد تعترض على حكم بإعدام 3 من مواطنيها في العراق

السويد تعترض على حكم بإعدام 3 من مواطنيها في العراق

سبوتنيك عربي

عبرت السويد عن اعتراضها، اليوم الخميس، على حكم الإعدام بحق ثلاثة مواطنين سويديين في العراق لاتهامهم في حادث إطلاق نار، مؤكدة سعيها لعدم تنفيذ العقوبة بحقهم. 04.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-04T19:21+0000

2024-07-04T19:21+0000

2024-07-04T19:21+0000

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وقالت وزارة الخارجية السويدية إن ثلاثة مواطنين سويديين حُكم عليهم بالإعدام في العراق بسبب تورطهم في حادث إطلاق نار، وإن مواطنا رابعا ربما يواجه أيضا العقوبة نفسها بسبب جريمة أخرى.واستدعت الحكومة القائم بالأعمال العراقي الشهر الماضي للاحتجاج على عقوبة الإعدام بحق أحد الثلاثة المتورطين في حادث إطلاق النار. ولا تطبق السويد عقوبة الإعدام وتعارض تطبيقها تحت أي ظرف.وقالت وزارة الخارجية إنها تلقت تأكيدا أن سويديين اثنين آخرين أُدينا فيما يتعلق بالجريمة نفسها وسيُعاقبان بالإعدام.وأضافت الوزارة في بيان عبر البريد الإلكتروني: "المعلومات التي تلقيناها عن عقوبات الإعدام شديدة الخطورة ونعمل على ضمان عدم تنفيذها".وفي يونيو/ حزيران، ذكرت صحيفة "أفتون بلادت" أن المتهمين تورطوا في إطلاق النار على مواطن سويدي آخر في العراق في يناير/ كانون الثاني.وقالت الوزارة إنها تلقت تقريرا عن الحكم على سويدي رابع بعقوبة الإعدام في جريمة أخرى متعلقة بالمخدرات، إلا أنها لا يمكنها تأكيد المعلومات.

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