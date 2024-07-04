https://sarabic.ae/20240704/السويد-تعترض-على-حكم-بإعدام-3-من-مواطنيها-في-العراق-1090478277.html
السويد تعترض على حكم بإعدام 3 من مواطنيها في العراق
السويد تعترض على حكم بإعدام 3 من مواطنيها في العراق
سبوتنيك عربي
عبرت السويد عن اعتراضها، اليوم الخميس، على حكم الإعدام بحق ثلاثة مواطنين سويديين في العراق لاتهامهم في حادث إطلاق نار، مؤكدة سعيها لعدم تنفيذ العقوبة بحقهم. 04.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-04T19:21+0000
2024-07-04T19:21+0000
2024-07-04T19:21+0000
العالم
أخبار العالم الآن
حول العالم
السويد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101731/38/1017313818_0:144:2049:1296_1920x0_80_0_0_e182f50eb573eb505f2ce57794489e04.jpg
وقالت وزارة الخارجية السويدية إن ثلاثة مواطنين سويديين حُكم عليهم بالإعدام في العراق بسبب تورطهم في حادث إطلاق نار، وإن مواطنا رابعا ربما يواجه أيضا العقوبة نفسها بسبب جريمة أخرى.واستدعت الحكومة القائم بالأعمال العراقي الشهر الماضي للاحتجاج على عقوبة الإعدام بحق أحد الثلاثة المتورطين في حادث إطلاق النار. ولا تطبق السويد عقوبة الإعدام وتعارض تطبيقها تحت أي ظرف.وقالت وزارة الخارجية إنها تلقت تأكيدا أن سويديين اثنين آخرين أُدينا فيما يتعلق بالجريمة نفسها وسيُعاقبان بالإعدام.وأضافت الوزارة في بيان عبر البريد الإلكتروني: "المعلومات التي تلقيناها عن عقوبات الإعدام شديدة الخطورة ونعمل على ضمان عدم تنفيذها".وفي يونيو/ حزيران، ذكرت صحيفة "أفتون بلادت" أن المتهمين تورطوا في إطلاق النار على مواطن سويدي آخر في العراق في يناير/ كانون الثاني.وقالت الوزارة إنها تلقت تقريرا عن الحكم على سويدي رابع بعقوبة الإعدام في جريمة أخرى متعلقة بالمخدرات، إلا أنها لا يمكنها تأكيد المعلومات.
https://sarabic.ae/20240328/الخارجية-السويدية-تجنيد-المواطنين-من-قبل-السفارة-الأوكرانية-غير-محظور-في-البلاد-1087446665.html
https://sarabic.ae/20240312/السويد-تعارض-نشر-قواعد-لحلف-الناتو-في-البلاد-1086895752.html
السويد
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101731/38/1017313818_0:0:1945:1459_1920x0_80_0_0_7c5f0349886f2cffede9537c8430b474.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم, السويد
العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم, السويد
السويد تعترض على حكم بإعدام 3 من مواطنيها في العراق
عبرت السويد عن اعتراضها، اليوم الخميس، على حكم الإعدام بحق ثلاثة مواطنين سويديين في العراق لاتهامهم في حادث إطلاق نار، مؤكدة سعيها لعدم تنفيذ العقوبة بحقهم.
وقالت وزارة الخارجية السويدية
إن ثلاثة مواطنين سويديين حُكم عليهم بالإعدام في العراق بسبب تورطهم في حادث إطلاق نار، وإن مواطنا رابعا ربما يواجه أيضا العقوبة نفسها بسبب جريمة أخرى.
واستدعت الحكومة القائم بالأعمال العراقي الشهر الماضي للاحتجاج على عقوبة الإعدام بحق أحد الثلاثة المتورطين في حادث إطلاق النار. ولا تطبق السويد
عقوبة الإعدام وتعارض تطبيقها تحت أي ظرف.
وقالت وزارة الخارجية إنها تلقت تأكيدا أن سويديين اثنين آخرين أُدينا فيما يتعلق بالجريمة نفسها وسيُعاقبان بالإعدام.
وأضافت الوزارة في بيان عبر البريد الإلكتروني: "المعلومات التي تلقيناها عن عقوبات الإعدام شديدة الخطورة ونعمل على ضمان عدم تنفيذها".
وفي يونيو/ حزيران، ذكرت صحيفة "أفتون بلادت" أن المتهمين تورطوا في إطلاق النار على مواطن سويدي آخر في العراق في يناير/ كانون الثاني.
وقالت الوزارة إنها تلقت تقريرا عن الحكم على سويدي رابع بعقوبة الإعدام في جريمة أخرى متعلقة بالمخدرات، إلا أنها لا يمكنها تأكيد المعلومات.