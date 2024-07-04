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بوتين يعد مؤتمرا صحفيا عقب انتهاء قمة شنغهاي
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انطلاق أعمال الاجتماع الطارئ للجامعة العربية لبحث سياسة مواجهة "جرائم الاحتلال"
انطلاق أعمال الاجتماع الطارئ للجامعة العربية لبحث سياسة مواجهة "جرائم الاحتلال"
سبوتنيك عربي
انطلقت أعمال مجلس جامعة الدول العربية في دورته غير العادية على مستوى المندوبين الدائمين، اليوم الخميس، برئاسة اليمن، بناء على طلب دولة فلسطين لبحث سياسة مواجهة... 04.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-04T13:21+0000
2024-07-04T13:21+0000
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وترأس وفد دولة فلسطين، في الاجتماع الذي حضره الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، والأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية بالجامعة سعيد أبو علي، وعدد من الأمناء المساعدين بالأمانة العامة، مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك.وأشار العكلوك إلى أنه "خلال الأشهر الثمانية الماضية من جريمة الإبادة الجماعية، عقدت الجامعة قمتين و4 مجالس لوزراء الخارجية، و6 مجالس على مستوى المندوبين، وكُلفت لجنة مؤقتة من المندوبين الدائمين، في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، بصياغة إجراءات عملية يمكن القيام بها لإجبار إسرائيل على وقف الحرب".الأمم المتحدة: 90% من سكان غزة نزحوا مرة واحدة على الأقلوطالب مندوب فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية إلى "بدء العمل على تجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، على أساس عدم التزامها بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتهديدها للأمن والسلم الدوليين وعدم وفائها بالتزاماتها التي كانت شرطاً لقبول عضويتها في الأمم المتحدة"، بحسب وكالة أنباء "كونا" الكويتية.وأضاف العجيري، في كلمته أمام الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين: "الشعب الفلسطيني يتعرض لوحشية طوال 75عاما، والقرار الصادر عن الاجتماع سيعكس الموقف العربي الموحد تجاه هذا الشعب الثابت والذي يؤيد حصول الشعب علي حقوقه وتقرير مصيره بما فيها العودة لحدود 67".خلافات بين المنظومة الأمنية والسياسية الإسرائيلية بشأن صفقة تبادل الأسرى
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أخبار فلسطين اليوم, العالم, قطاع غزة, جامعة الدول العربية
أخبار فلسطين اليوم, العالم, قطاع غزة, جامعة الدول العربية

انطلاق أعمال الاجتماع الطارئ للجامعة العربية لبحث سياسة مواجهة "جرائم الاحتلال"

13:21 GMT 04.07.2024
© Photo / Arab Leagueاجتماع الجامعة العربية لبحث أزمة الجفاف في الصومال
اجتماع الجامعة العربية لبحث أزمة الجفاف في الصومال - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2024
© Photo / Arab League
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انطلقت أعمال مجلس جامعة الدول العربية في دورته غير العادية على مستوى المندوبين الدائمين، اليوم الخميس، برئاسة اليمن، بناء على طلب دولة فلسطين لبحث سياسة مواجهة "جرائم الإبادة الجماعية والعدوان الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني".
وترأس وفد دولة فلسطين، في الاجتماع الذي حضره الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، والأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية بالجامعة سعيد أبو علي، وعدد من الأمناء المساعدين بالأمانة العامة، مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك.

ودعا العكلوك لـ"تشكيل وفود عربية إغاثية تقود تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية لكامل قطاع غزة بالتنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية، برا وبحرا وجوا، تنفيذا للتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية يوم 26/01/2024، وتنفيذاً لقرار كسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي تبنته القمة العربية الإسلامية، التي عُقدت في الرياض بتاريخ 11/11/2023".

وأشار العكلوك إلى أنه "خلال الأشهر الثمانية الماضية من جريمة الإبادة الجماعية، عقدت الجامعة قمتين و4 مجالس لوزراء الخارجية، و6 مجالس على مستوى المندوبين، وكُلفت لجنة مؤقتة من المندوبين الدائمين، في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، بصياغة إجراءات عملية يمكن القيام بها لإجبار إسرائيل على وقف الحرب".
الأمم المتحدة: 90% من سكان غزة نزحوا مرة واحدة على الأقل

وأوضح أن إسرائيل "تستمر في قتل المدنيين الفلسطينيين وحصارهم وتجويعهم، رغم صدور أربعة قرارات من مجلس الأمن تدعو لوقف إطلاق النار أو لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة على نحو كافٍ ومستدام، من بينها قرار مجلس الأمن 2728 بتاريخ 25/3/2024 والذي دعا إلى وقف إطلاق نار فوري في شهر رمضان الماضي، أي قبل ثلاثة شهور".

مخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة بعد عملية استعادة الأسرى - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2024
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وطالب مندوب فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية إلى "بدء العمل على تجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، على أساس عدم التزامها بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتهديدها للأمن والسلم الدوليين وعدم وفائها بالتزاماتها التي كانت شرطاً لقبول عضويتها في الأمم المتحدة"، بحسب وكالة أنباء "كونا" الكويتية.

وقال مندوب اليمن لدى جامعة الدول العربية، رياض العجيري، إن "الحاجة تبدو ملحة للتحرك العاجل لمعاقبة وإدانة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري ومنع الإمدادات الإغاثية واستخدام التجويع كسلاح حرب"، مشيرًا إلى أن بلاده تدعم حقوق الشعب الفلسطيني.

وأضاف العجيري، في كلمته أمام الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين: "الشعب الفلسطيني يتعرض لوحشية طوال 75عاما، والقرار الصادر عن الاجتماع سيعكس الموقف العربي الموحد تجاه هذا الشعب الثابت والذي يؤيد حصول الشعب علي حقوقه وتقرير مصيره بما فيها العودة لحدود 67".
خلافات بين المنظومة الأمنية والسياسية الإسرائيلية بشأن صفقة تبادل الأسرى
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