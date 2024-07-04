دوي صافرات لا ينقطع.. "حزب الله" يطلق 10 طائرات مسيرة وعشرات الصواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية

عربي
"حزب الله" يعلن إطلاق نحو 200 صاروخ تجاه 7 مواقع عسكرية إسرائيلية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
تهديدات إسرائيلية إيرانية متبادلة و مخاوف من حرب شاملة
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:47 GMT
13 د
من الملعب
ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
قلق إسرائيلي من توسيع "أنصار الله" نفوذها في شمال افريقيا
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
11:29 GMT
16 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:31 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
باحثة ساسية تتوقع أن تساعد منظمة شنغهاي الاقتصاد السوري على النهوض
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
منظمة التحرير الفلسطينية تجري مراجعة سياسية شاملة لعملية السلام وإسرائيل تستمر في الحرب على غزة
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:16 GMT
39 د
صدى الحياة
مقترح مرتبط بــ"الطلاق" يثير الجدل في مصر
08:55 GMT
5 د
كواليس السينما
الموسيقى بين الحياة والفن
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:28 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:38 GMT
22 د
عرب بوينت بودكاست
مطلقة وصمة عار أو حق عندما تصبح الحياة لا تطاق
11:03 GMT
50 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
12:03 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
12:28 GMT
17 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
12:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240704/دوي-صافرات-لا-ينقطع-حزب-الله-أطلق-10-طائرات-مسيرة-وعشرات-الصواريخ-باتجاه-الأراضي-الإسرائيلية-1090442440.html
دوي صافرات لا ينقطع.. "حزب الله" يطلق 10 طائرات مسيرة وعشرات الصواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية
دوي صافرات لا ينقطع.. "حزب الله" يطلق 10 طائرات مسيرة وعشرات الصواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية
سبوتنيك عربي
أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أن "حزب الله" اللبناني، أطلق 10 طائرات مسيرة وعشرات الصواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية. 04.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-04T09:09+0000
2024-07-04T09:09+0000
لبنان
أخبار لبنان
العالم العربي
الأخبار
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
أخبار حزب الله
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/18/1082390678_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9b5c402f6e662dcabb523aa1fa08cba0.jpg
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن مصدر أمني صباح اليوم الخميس، أن "حزب الله" اللبناني لم يكتف بإطلاق عشرات الصواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية، بل أطلق أكثر من 10 طائرات مسيرة أيضا".وأوضحت الإذاعة أن "دوي صافرات الإنذار لم ينقطع منذ وقت قصير في أغلب مستوطنات الشمال الإسرائيلي".وكان مراسل "سبوتنيك"، قد أكد أن "صافرات الإنذار تدوي الآن في مستوطنات بيت هيلل، كفار جلعادي، كفار يوفال، المطلة، المنارة، معيان باروخ، مرجليوت، مسكاف عام، كريات شمونة، تل حاي، دفنا، هجوشريم، غجر، دان، شآر يشوف، سنير".ومساء أمس الأربعاء، أوضحت قناة إسرائيلية أن بلادها تستعد لرد محتمل من "حزب الله" اللبناني على إعلان تل أبيب مسؤوليتها عن اغتيال قيادي بارز في الحزب.وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يستعد لرد محتمل من "حزب الله" على خلفية إعلان تل أبيب مسؤوليتها عن اغتيال القيادي البارز في الحزب، محمد نعمة ناصر، الذي اغتيل في غارة إسرائيلية، في وقت سابق من يوم أمس.وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أنه للمرة الثانية خلال أقل من شهر، تمكن الجيش الإسرائيلي من قتل مسؤول قيادي وبارز في حزب الله، مضيفةً أن محمد نعمة ناصر كان مسؤولا عن إطلاق الصواريخ على الشمال الإسرائيلي.وكانت تقارير إعلامية قد أفادت، أمس الأربعاء، بمقتل قيادي ميداني بارز في "حزب الله" اللبناني، إثر ضربة شنها الطيران الإسرائيلي، حيث نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مصدرين أمنيين أن القيادي في "حزب الله" لقي مصرعه قرب مدينة صور جنوبي لبنان.وأوضح المصدران أن القيادي القتيل كان مسؤولا عن قسم من عمليات "حزب الله" على الجبهة الحدودية مع إسرائيل والتي شهدت تبادل إطلاق النار مع الجيش الإسرائيلي منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي مع اندلاع حرب غزة.ولفت المصدران إلى أن القتيل كان على نفس الرتبة والأهمية التي كان يتمتع بها القيادي في "حزب الله"، طالب عبد الله، الذي قُتل في غارة إسرائيلية في يونيو/ حزيران الماضي، وكان القيادي الميداني الأبرز الذي يقتله الجيش الإسرائيلي لـ"حزب الله" طيلة ثمانية أشهر من الأعمال القتالية.وتتبادل إسرائيل و"حزب الله" القصف بشكل شبه يومي عبر الحدود الإسرائيلية اللبنانية، منذ بدء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة في تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، مما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من الأشخاص على الجانبين.إلا أن حدة التوترات تصاعدت مؤخرا إلى حد كبير متزامنة مع تهديدات إسرائيلية من شن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان. وتزيد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.
https://sarabic.ae/20240702/حزب-الله-يعلن-عن-استهداف-موقعين-للجيش-الإسرائيلي-بالقرب-من-الحدود-اللبنانية-الجنوبية-1090402588.html
https://sarabic.ae/20240703/تقرير-إسرائيل-تستعد-لرد-حزب-الله-على-إعلان-تل-أبيب-مسؤوليتها-عن-اغتيال-قيادي-بارز-في-الحزب-1090431261.html
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
قطاع غزة
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/18/1082390678_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_379a475a89d1a037a587178a3e381dc0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, غزة, حركة حماس
لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, غزة, حركة حماس

دوي صافرات لا ينقطع.. "حزب الله" يطلق 10 طائرات مسيرة وعشرات الصواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية

09:09 GMT 04.07.2024
© AP Photo / Hassan Ammarسيارة صحفي تحترق بعد تعرضها لقصف إسرائيلي في قرية علما الشعب الحدودية مع إسرائيل بجنوب لبنان، الجمعة 13 أكتوبر 2023.
سيارة صحفي تحترق بعد تعرضها لقصف إسرائيلي في قرية علما الشعب الحدودية مع إسرائيل بجنوب لبنان، الجمعة 13 أكتوبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
تابعنا عبر
أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أن "حزب الله" اللبناني، أطلق 10 طائرات مسيرة وعشرات الصواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن مصدر أمني صباح اليوم الخميس، أن "حزب الله" اللبناني لم يكتف بإطلاق عشرات الصواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية، بل أطلق أكثر من 10 طائرات مسيرة أيضا".
وأوضحت الإذاعة أن "دوي صافرات الإنذار لم ينقطع منذ وقت قصير في أغلب مستوطنات الشمال الإسرائيلي".
مقتل ثلاثة من حزب الله في غارة جوية إسرائيلية واستهدافات متبادلة في جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2024
"حزب الله" يعلن استهداف موقعين للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية
2 يوليو, 23:28 GMT
وكان مراسل "سبوتنيك"، قد أكد أن "صافرات الإنذار تدوي الآن في مستوطنات بيت هيلل، كفار جلعادي، كفار يوفال، المطلة، المنارة، معيان باروخ، مرجليوت، مسكاف عام، كريات شمونة، تل حاي، دفنا، هجوشريم، غجر، دان، شآر يشوف، سنير".
ومساء أمس الأربعاء، أوضحت قناة إسرائيلية أن بلادها تستعد لرد محتمل من "حزب الله" اللبناني على إعلان تل أبيب مسؤوليتها عن اغتيال قيادي بارز في الحزب.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يستعد لرد محتمل من "حزب الله" على خلفية إعلان تل أبيب مسؤوليتها عن اغتيال القيادي البارز في الحزب، محمد نعمة ناصر، الذي اغتيل في غارة إسرائيلية، في وقت سابق من يوم أمس.
وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أنه للمرة الثانية خلال أقل من شهر، تمكن الجيش الإسرائيلي من قتل مسؤول قيادي وبارز في حزب الله، مضيفةً أن محمد نعمة ناصر كان مسؤولا عن إطلاق الصواريخ على الشمال الإسرائيلي.
وكانت تقارير إعلامية قد أفادت، أمس الأربعاء، بمقتل قيادي ميداني بارز في "حزب الله" اللبناني، إثر ضربة شنها الطيران الإسرائيلي، حيث نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مصدرين أمنيين أن القيادي في "حزب الله" لقي مصرعه قرب مدينة صور جنوبي لبنان.
وأوضح المصدران أن القيادي القتيل كان مسؤولا عن قسم من عمليات "حزب الله" على الجبهة الحدودية مع إسرائيل والتي شهدت تبادل إطلاق النار مع الجيش الإسرائيلي منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي مع اندلاع حرب غزة.
تشييع العنصر في حزب الله حسن محمد علي صعب - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2024
تقرير: إسرائيل تستعد لرد "حزب الله" على إعلان تل أبيب مسؤوليتها عن اغتيال قيادي بارز في الحزب
أمس, 19:47 GMT
ولفت المصدران إلى أن القتيل كان على نفس الرتبة والأهمية التي كان يتمتع بها القيادي في "حزب الله"، طالب عبد الله، الذي قُتل في غارة إسرائيلية في يونيو/ حزيران الماضي، وكان القيادي الميداني الأبرز الذي يقتله الجيش الإسرائيلي لـ"حزب الله" طيلة ثمانية أشهر من الأعمال القتالية.
وتتبادل إسرائيل و"حزب الله" القصف بشكل شبه يومي عبر الحدود الإسرائيلية اللبنانية، منذ بدء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة في تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، مما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من الأشخاص على الجانبين.
إلا أن حدة التوترات تصاعدت مؤخرا إلى حد كبير متزامنة مع تهديدات إسرائيلية من شن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان. وتزيد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:58 GMTПалестинцы осматривают разрушения вокруг жилых зданий после авиаударов Израиля по лагерю беженцев Рафах - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... عسكريون إسرائيليون يحذرون من أن الإرهاق بدأ يظهر على الجنود في غزةأمس, 21:13 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала