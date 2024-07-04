https://sarabic.ae/20240704/دوي-صافرات-لا-ينقطع-حزب-الله-أطلق-10-طائرات-مسيرة-وعشرات-الصواريخ-باتجاه-الأراضي-الإسرائيلية-1090442440.html

دوي صافرات لا ينقطع.. "حزب الله" يطلق 10 طائرات مسيرة وعشرات الصواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية

دوي صافرات لا ينقطع.. "حزب الله" يطلق 10 طائرات مسيرة وعشرات الصواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية

سبوتنيك عربي

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أن "حزب الله" اللبناني، أطلق 10 طائرات مسيرة وعشرات الصواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية. 04.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-04T09:09+0000

2024-07-04T09:09+0000

2024-07-04T09:09+0000

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ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن مصدر أمني صباح اليوم الخميس، أن "حزب الله" اللبناني لم يكتف بإطلاق عشرات الصواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية، بل أطلق أكثر من 10 طائرات مسيرة أيضا".وأوضحت الإذاعة أن "دوي صافرات الإنذار لم ينقطع منذ وقت قصير في أغلب مستوطنات الشمال الإسرائيلي".وكان مراسل "سبوتنيك"، قد أكد أن "صافرات الإنذار تدوي الآن في مستوطنات بيت هيلل، كفار جلعادي، كفار يوفال، المطلة، المنارة، معيان باروخ، مرجليوت، مسكاف عام، كريات شمونة، تل حاي، دفنا، هجوشريم، غجر، دان، شآر يشوف، سنير".ومساء أمس الأربعاء، أوضحت قناة إسرائيلية أن بلادها تستعد لرد محتمل من "حزب الله" اللبناني على إعلان تل أبيب مسؤوليتها عن اغتيال قيادي بارز في الحزب.وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يستعد لرد محتمل من "حزب الله" على خلفية إعلان تل أبيب مسؤوليتها عن اغتيال القيادي البارز في الحزب، محمد نعمة ناصر، الذي اغتيل في غارة إسرائيلية، في وقت سابق من يوم أمس.وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أنه للمرة الثانية خلال أقل من شهر، تمكن الجيش الإسرائيلي من قتل مسؤول قيادي وبارز في حزب الله، مضيفةً أن محمد نعمة ناصر كان مسؤولا عن إطلاق الصواريخ على الشمال الإسرائيلي.وكانت تقارير إعلامية قد أفادت، أمس الأربعاء، بمقتل قيادي ميداني بارز في "حزب الله" اللبناني، إثر ضربة شنها الطيران الإسرائيلي، حيث نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مصدرين أمنيين أن القيادي في "حزب الله" لقي مصرعه قرب مدينة صور جنوبي لبنان.وأوضح المصدران أن القيادي القتيل كان مسؤولا عن قسم من عمليات "حزب الله" على الجبهة الحدودية مع إسرائيل والتي شهدت تبادل إطلاق النار مع الجيش الإسرائيلي منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي مع اندلاع حرب غزة.ولفت المصدران إلى أن القتيل كان على نفس الرتبة والأهمية التي كان يتمتع بها القيادي في "حزب الله"، طالب عبد الله، الذي قُتل في غارة إسرائيلية في يونيو/ حزيران الماضي، وكان القيادي الميداني الأبرز الذي يقتله الجيش الإسرائيلي لـ"حزب الله" طيلة ثمانية أشهر من الأعمال القتالية.وتتبادل إسرائيل و"حزب الله" القصف بشكل شبه يومي عبر الحدود الإسرائيلية اللبنانية، منذ بدء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة في تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، مما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من الأشخاص على الجانبين.إلا أن حدة التوترات تصاعدت مؤخرا إلى حد كبير متزامنة مع تهديدات إسرائيلية من شن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان. وتزيد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.

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