https://sarabic.ae/20240704/دوي-صافرات-لا-ينقطع-حزب-الله-أطلق-10-طائرات-مسيرة-وعشرات-الصواريخ-باتجاه-الأراضي-الإسرائيلية-1090442440.html
دوي صافرات لا ينقطع.. "حزب الله" يطلق 10 طائرات مسيرة وعشرات الصواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية
دوي صافرات لا ينقطع.. "حزب الله" يطلق 10 طائرات مسيرة وعشرات الصواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية
سبوتنيك عربي
أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أن "حزب الله" اللبناني، أطلق 10 طائرات مسيرة وعشرات الصواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية. 04.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-04T09:09+0000
2024-07-04T09:09+0000
2024-07-04T09:09+0000
لبنان
أخبار لبنان
العالم العربي
الأخبار
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
أخبار حزب الله
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/18/1082390678_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9b5c402f6e662dcabb523aa1fa08cba0.jpg
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن مصدر أمني صباح اليوم الخميس، أن "حزب الله" اللبناني لم يكتف بإطلاق عشرات الصواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية، بل أطلق أكثر من 10 طائرات مسيرة أيضا".وأوضحت الإذاعة أن "دوي صافرات الإنذار لم ينقطع منذ وقت قصير في أغلب مستوطنات الشمال الإسرائيلي".وكان مراسل "سبوتنيك"، قد أكد أن "صافرات الإنذار تدوي الآن في مستوطنات بيت هيلل، كفار جلعادي، كفار يوفال، المطلة، المنارة، معيان باروخ، مرجليوت، مسكاف عام، كريات شمونة، تل حاي، دفنا، هجوشريم، غجر، دان، شآر يشوف، سنير".ومساء أمس الأربعاء، أوضحت قناة إسرائيلية أن بلادها تستعد لرد محتمل من "حزب الله" اللبناني على إعلان تل أبيب مسؤوليتها عن اغتيال قيادي بارز في الحزب.وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يستعد لرد محتمل من "حزب الله" على خلفية إعلان تل أبيب مسؤوليتها عن اغتيال القيادي البارز في الحزب، محمد نعمة ناصر، الذي اغتيل في غارة إسرائيلية، في وقت سابق من يوم أمس.وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أنه للمرة الثانية خلال أقل من شهر، تمكن الجيش الإسرائيلي من قتل مسؤول قيادي وبارز في حزب الله، مضيفةً أن محمد نعمة ناصر كان مسؤولا عن إطلاق الصواريخ على الشمال الإسرائيلي.وكانت تقارير إعلامية قد أفادت، أمس الأربعاء، بمقتل قيادي ميداني بارز في "حزب الله" اللبناني، إثر ضربة شنها الطيران الإسرائيلي، حيث نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مصدرين أمنيين أن القيادي في "حزب الله" لقي مصرعه قرب مدينة صور جنوبي لبنان.وأوضح المصدران أن القيادي القتيل كان مسؤولا عن قسم من عمليات "حزب الله" على الجبهة الحدودية مع إسرائيل والتي شهدت تبادل إطلاق النار مع الجيش الإسرائيلي منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي مع اندلاع حرب غزة.ولفت المصدران إلى أن القتيل كان على نفس الرتبة والأهمية التي كان يتمتع بها القيادي في "حزب الله"، طالب عبد الله، الذي قُتل في غارة إسرائيلية في يونيو/ حزيران الماضي، وكان القيادي الميداني الأبرز الذي يقتله الجيش الإسرائيلي لـ"حزب الله" طيلة ثمانية أشهر من الأعمال القتالية.وتتبادل إسرائيل و"حزب الله" القصف بشكل شبه يومي عبر الحدود الإسرائيلية اللبنانية، منذ بدء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة في تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، مما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من الأشخاص على الجانبين.إلا أن حدة التوترات تصاعدت مؤخرا إلى حد كبير متزامنة مع تهديدات إسرائيلية من شن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان. وتزيد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.
https://sarabic.ae/20240702/حزب-الله-يعلن-عن-استهداف-موقعين-للجيش-الإسرائيلي-بالقرب-من-الحدود-اللبنانية-الجنوبية-1090402588.html
https://sarabic.ae/20240703/تقرير-إسرائيل-تستعد-لرد-حزب-الله-على-إعلان-تل-أبيب-مسؤوليتها-عن-اغتيال-قيادي-بارز-في-الحزب-1090431261.html
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
قطاع غزة
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/18/1082390678_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_379a475a89d1a037a587178a3e381dc0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, غزة, حركة حماس
لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, غزة, حركة حماس
دوي صافرات لا ينقطع.. "حزب الله" يطلق 10 طائرات مسيرة وعشرات الصواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية
أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أن "حزب الله" اللبناني، أطلق 10 طائرات مسيرة وعشرات الصواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن مصدر أمني صباح اليوم الخميس، أن "حزب الله" اللبناني لم يكتف بإطلاق عشرات الصواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية، بل أطلق أكثر من 10 طائرات مسيرة أيضا".
وأوضحت الإذاعة أن "دوي صافرات الإنذار
لم ينقطع منذ وقت قصير في أغلب مستوطنات الشمال الإسرائيلي".
وكان مراسل "سبوتنيك"، قد أكد أن "صافرات الإنذار تدوي الآن في مستوطنات بيت هيلل، كفار جلعادي، كفار يوفال، المطلة، المنارة، معيان باروخ، مرجليوت، مسكاف عام، كريات شمونة، تل حاي، دفنا، هجوشريم، غجر، دان، شآر يشوف، سنير".
ومساء أمس الأربعاء، أوضحت قناة إسرائيلية أن بلادها تستعد لرد محتمل من "حزب الله" اللبناني ع
لى إعلان تل أبيب مسؤوليتها عن اغتيال قيادي بارز في الحزب.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يستعد لرد محتمل من "حزب الله" على خلفية إعلان تل أبيب مسؤوليتها عن اغتيال القيادي البارز في الحزب، محمد نعمة ناصر، الذي اغتيل في غارة إسرائيلية، في وقت سابق من يوم أمس.
وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أنه للمرة الثانية خلال أقل من شهر، تمكن الجيش الإسرائيلي من قتل مسؤول قيادي وبارز في حزب الله، مضيفةً أن محمد نعمة ناصر كان مسؤولا عن إطلاق الصواريخ على الشمال الإسرائيلي.
وكانت تقارير إعلامية قد أفادت، أمس الأربعاء، بمقتل قيادي ميداني بارز
في "حزب الله" اللبناني، إثر ضربة شنها الطيران الإسرائيلي، حيث نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مصدرين أمنيين أن القيادي في "حزب الله" لقي مصرعه قرب مدينة صور جنوبي لبنان.
وأوضح المصدران أن القيادي القتيل كان مسؤولا عن قسم من عمليات "حزب الله" على الجبهة الحدودية مع إسرائيل والتي شهدت تبادل إطلاق النار مع الجيش الإسرائيلي منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي مع اندلاع حرب غزة.
ولفت المصدران إلى أن القتيل كان على نفس الرتبة والأهمية التي كان يتمتع بها القيادي في "حزب الله"، طالب عبد الله، الذي قُتل في غارة إسرائيلية في يونيو/ حزيران الماضي، وكان القيادي الميداني الأبرز الذي يقتله الجيش الإسرائيلي لـ"حزب الله" طيلة ثمانية أشهر من الأعمال القتالية.
وتتبادل إسرائيل و"حزب الله" القصف بشكل شبه يومي عبر الحدود الإسرائيلية اللبنانية
، منذ بدء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة في تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، مما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من الأشخاص على الجانبين.
إلا أن حدة التوترات تصاعدت مؤخرا إلى حد كبير متزامنة مع تهديدات إسرائيلية من شن هجوم موسع على الجبهة الشمالية مع لبنان. وتزيد المخاوف عالميا من نشوب حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، تتحول إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.