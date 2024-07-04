https://sarabic.ae/20240704/ملكة-ألون-كوين-المرأة-المطلوبة-رقم-1-في-العالم--1090440867.html

ملكة "ألون كوين"... المرأة المطلوبة "رقم 1" في العالم

ملكة "ألون كوين"... المرأة المطلوبة "رقم 1" في العالم

سبوتنيك عربي

أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، اليوم الخميس، مذكرة اعتقال بحق، روجا إغناتوفا، التي تعرف بـ"ملكة العملات المشفرة"، بعد احتيالها بجمع 4 مليارات دولار،... 04.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-04T08:32+0000

2024-07-04T08:32+0000

2024-07-04T08:32+0000

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وبدأت إغناتوفا، بالترويج لعملتها الرقمية المشفرة الجديدة "ألون كوين"، على اعتبار أنها ستكون المنافسة لعملة "البتكوين" الرقمية الشهير، وبدأت نشاطها، في عام 2016.وأقنعت إغناتوفا، المستثمرين بأن "ألون كوين" يمكن تعدينها، ويمكن التحقق من صحة معاملاتها على شبكات العملات المشفرة، وعرضت عليهم مكافآت على شكل رموز، يمكن استخدامها لتعدين العملة وجذب المزيد من المشترين.يذكر أن إغناتوفا من مواليد بلغاريا، وتحمل الجنسية الألمانية، وحاصلة على شهادة في القانون من جامعة أكسفورد.وبحسب تقارير صحفية، فإن آخر ظهور علني لإغناتوفا، يعود للعام 2017، حين شوهدت وهي تستقل طائرة من صوفيا إلى أثينا.وشملت مذكرة الاعتقال التي أصدرها مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، أيضا، الحكم بالسجن 4 سنوات، على الرئيسة السابقة للشؤون القانونية للعملة المشفرة الزائفة "ون كوين"، إيرينا ديلكينسكا، بعد اعترافها بأنها ساعدت، روجا إغناتوفا، في غسل مئات الملايين من الدولارات من عائدات عملية الاحتيال.واعترفت إيرينا ديلكينسكا، 42 عاماً، بعمليات الاحتيال والتآمر لغسل الأموال. في حين رفض القاضي الأمريكي، طلبها، لتجنب السجن والعودة إلى وطنها بلغاريا لرعاية طفليها الصغيرين.وتعتبر ديلكينسكا أحدث شخص يحكم عليه بعقوبة السجن لتورطها في العمل بـ"ون كوين"، وهي مخطط دولي بقيمة 4 مليارات دولار، لم يكن لديها أي عملة مشفرة فعالة.مستثمر أمريكي شهير: "من المستحيل" على الولايات المتحدة سداد ديونهاالبنك الدولي يصنف روسيا ضمن فئة الدول ذات الدخل المرتفع

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