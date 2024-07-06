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https://sarabic.ae/20240706/إعلام-نتائج-الانتخابات-في-بريطانيا-تشير-إلى-خيبة-الأمل-من-المحافظين-1090539926.html
إعلام: نتائج الانتخابات في بريطانيا تشير إلى خيبة الأمل من المحافظين
إعلام: نتائج الانتخابات في بريطانيا تشير إلى خيبة الأمل من المحافظين
سبوتنيك عربي
أصدرت صحيفة أمريكية، اليوم السبت، تقريرا يفنّد نتائج الانتخابات النيابية البريطانية، مؤكدة أن ما حصل هو دليل على الخيبة العميقة للناخبين من سلطة المحافظين خلال... 06.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-06T09:55+0000
2024-07-06T09:55+0000
العالم
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وذكرت الصحيفة أنه "بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية في بريطانيا، أصبح زعيم حزب العمال، كير ستارمر، رسميًا رئيسا للوزراء، وهو رئيس الحكومة الـ58 لبريطانيا، لكن القصة الحقيقة وراء هذه النتائج لا تكمن بميل الناخبين نحو اليسار وحزب العمال، بل هي أعمق من ذلك بكثير".وتابعت الصحيفة، في تقريرها، بالقول إن "الوعود الكاذبة وفقدان الثقة، وفشل الخدمات العامة والفشل في دفع فواتير الخدمات العامة، والتعطش الجماعي للتغيير، كلها عناوين سياسية لخيبة الأمل".وسلط تقرير صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، الضوء على الارتفاع الحاد في تكاليف المعيشة في بريطانيا، في السنوات الأخيرة، والإيرادات الضريبية القياسية وفشل نظام الرعاية الصحية الوطني وسوء الطرق والسجون المكتظة وزيادة في عدد المهاجرين. وخلص المنشور إلى نتيجة مفادها أن كل هذه الأزمات تؤدي إلى الشعور بانهيار مؤسسات الدولة البريطانية.وأعرب زعيم حزب العمال البريطاني كير ستارمر، يوم أمس الجمعة، عن شكره للناخبين بعد فوز حزبه بأغلبية ساحقة في الانتخابات العامة، حيث حصل على 410 مقاعد من أصل 650 مقعدًا في مجلس العموم، مقابل 131 مقعدًا للمحافظين.وقال ستارمر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "إلى كل من قام بالدعوة للتصويت لصالح حزب العمال في هذه الانتخابات، وإلى كل من صوت لنا ووضع ثقته في حزب العمال الذي تغير، شكرًا لكم".استطلاع: حزب العمال البريطاني سيحقق انتصارا ساحقا في الانتخابات العامةمن جانب آخر، نشر حساب الحزب الرسمي على "إكس" تغريدة، قال فيها: "أغلقت صناديق الاقتراع رسميًا. من جميع أعضاء حزب العمال، شكرًا لكم".
https://sarabic.ae/20240704/زعيم-حزب-العمال-البريطاني-يشكر-الناخبين-بعد-فوز-حزبه-بأغلبية-ساحقة-في-الانتخابات-1090479864.html
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العالم
العالم

إعلام: نتائج الانتخابات في بريطانيا تشير إلى خيبة الأمل من المحافظين

09:55 GMT 06.07.2024
© AFP 2023 / ANDY BUCHANANزعيم حزب العمال البريطاني الرئيسي المعارض كير ستارمر
زعيم حزب العمال البريطاني الرئيسي المعارض كير ستارمر - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2024
© AFP 2023 / ANDY BUCHANAN
تابعنا عبر
أصدرت صحيفة أمريكية، اليوم السبت، تقريرا يفنّد نتائج الانتخابات النيابية البريطانية، مؤكدة أن ما حصل هو دليل على الخيبة العميقة للناخبين من سلطة المحافظين خلال السنوات حكمهم.
وذكرت الصحيفة أنه "بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية في بريطانيا، أصبح زعيم حزب العمال، كير ستارمر، رسميًا رئيسا للوزراء، وهو رئيس الحكومة الـ58 لبريطانيا، لكن القصة الحقيقة وراء هذه النتائج لا تكمن بميل الناخبين نحو اليسار وحزب العمال، بل هي أعمق من ذلك بكثير".
وتابعت الصحيفة، في تقريرها، بالقول إن "الوعود الكاذبة وفقدان الثقة، وفشل الخدمات العامة والفشل في دفع فواتير الخدمات العامة، والتعطش الجماعي للتغيير، كلها عناوين سياسية لخيبة الأمل".
زعيم حزب العمال البريطاني المعارض كير ستارمر - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2024
زعيم حزب العمال البريطاني يشكر الناخبين بعد فوز حزبه بأغلبية ساحقة في الانتخابات
4 يوليو, 21:44 GMT
وسلط تقرير صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، الضوء على الارتفاع الحاد في تكاليف المعيشة في بريطانيا، في السنوات الأخيرة، والإيرادات الضريبية القياسية وفشل نظام الرعاية الصحية الوطني وسوء الطرق والسجون المكتظة وزيادة في عدد المهاجرين.
وخلص المنشور إلى نتيجة مفادها أن كل هذه الأزمات تؤدي إلى الشعور بانهيار مؤسسات الدولة البريطانية.
وأعرب زعيم حزب العمال البريطاني كير ستارمر، يوم أمس الجمعة، عن شكره للناخبين بعد فوز حزبه بأغلبية ساحقة في الانتخابات العامة، حيث حصل على 410 مقاعد من أصل 650 مقعدًا في مجلس العموم، مقابل 131 مقعدًا للمحافظين.
وقال ستارمر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "إلى كل من قام بالدعوة للتصويت لصالح حزب العمال في هذه الانتخابات، وإلى كل من صوت لنا ووضع ثقته في حزب العمال الذي تغير، شكرًا لكم".
استطلاع: حزب العمال البريطاني سيحقق انتصارا ساحقا في الانتخابات العامة
من جانب آخر، نشر حساب الحزب الرسمي على "إكس" تغريدة، قال فيها: "أغلقت صناديق الاقتراع رسميًا. من جميع أعضاء حزب العمال، شكرًا لكم".
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