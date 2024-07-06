https://sarabic.ae/20240706/إعلام-يمني-طيران-العدوان-الأمريكي-البريطاني-يشن-غارة-على-الحديدة-1090545651.html

إعلام يمني: طيران العدوان الأمريكي البريطاني يشن غارة على الحديدة

إعلام يمني: طيران العدوان الأمريكي البريطاني يشن غارة على الحديدة

سبوتنيك عربي

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم السبت، أن الطيران الأمريكي البريطاني شن غارة جديدة على محافظة الحديدة. 06.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-06T13:57+0000

2024-07-06T13:57+0000

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ونقلت وسائل إعلام يمنية، عن مصدر أمني بالمحافظة، قوله إن "طيران العدوان استهدف بغارة جوية جزيرة كمران بالمحافظة".ويوم الخميس الماضي، توعد زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، باستهداف أي حاملة طائرات أمريكية جديدة تدخل البحر الأحمر، بـ "صواريخ متطورة لا يمكن اعتراضها".وذلك بعد أيام من كشف الجماعة عن صاروخ فرط صوتي محلي الصنع، "يعمل بالوقود الصلب وقادر على المناورة، ودقيق الإصابة، يصل إلى مديات بعيدة".وكانت "أنصار الله"، أعلنت، في 20 يونيو/ حزيران الجاري، ارتفاع عدد السفن المستهدفة من قواتها، إلى 153 سفينة مرتبطة بإسرائيل وأمريكا وبريطانيا.وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.وفي العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت "أنصار الله"، أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أمريكا عسكريًا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.وبين الحين والآخر تعلن جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا و"حزب الله" اللبناني والفصائل الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب الفصائل الفلسطينية.وتسيطر "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

https://sarabic.ae/20240701/أنصار-الله-تعلن-مهاجمة-4-سفن-إسرائيلية-وأمريكية-وبريطانية-بالصواريخ-1090374670.html

https://sarabic.ae/20240628/جماعة-أنصار-الله-اليمنية-تعلن-تجدد-الغارات-الجوية-الأمريكية-والبريطانية-على-تعز-1090247862.html

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أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا, أخبار العالم الآن, العالم العربي