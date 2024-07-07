https://sarabic.ae/20240707/الاتفاق-على-إعادة-فتح-الأسواق-الحدودية-بين-العراق-وإيران-1090563198.html

الاتفاق على إعادة فتح الأسواق الحدودية بين العراق وإيران

الاتفاق على إعادة فتح الأسواق الحدودية بين العراق وإيران

سبوتنيك عربي

اتفقت إيران والعراق على إعادة فتح الأسواق الحدودية بين البلدين في مدينتي بانه وسقز في محافظة كردستان الإيرانية. 07.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-07T10:16+0000

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ونقل موقع "السومرية" عن ممثل أهالي مدينة "سقز" العضو في مجلس الشورى الإسلامي، محسن بيغلري، أنه التقى بقائد حرس الحدود الإيراني، العميد أحمد علي كودرزي، بخصوص مراجعة أوضاع الأسواق الحدودية في ولايات "سيرانباند، هنغزال، غليسور بأنه، وسيف سقز"، وأبلغ عن موافقة حرس الحدود على إعادة فتح هذه الأسواق الحدودية.وأكد بيغلري أن إعادة فتح الأسواق الحدودية لهاتين المدينتين الحدوديتين بأنه مطلب عام للأهالي، مشيرًا إلى أنه "من حسن الحظ أن قيادة حرس الحدود وافقت على إعادة فتح حدود كردستان بنسبة 100%".وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أمس السبت، أهمية مواصلة التنسيق بين العراق وإيران بأعلى المستويات وفي المجالات كافة.وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، فإن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بعث برقية تهنئة لمسعود بزشكيان بمناسبة انتخابه رئيساً لإيران.أعرب السوداني في برقيته، عن تمنياته للرئيس الإيراني المنتخب بالنجاح والتوفيق في مهامه، مؤكدا عمق العلاقات بين البلدين الجارين الصديقين، وأهمية مواصلة التنسيق بأعلى المستويات، وفي المجالات كافة، وبما يخدم المصالح المشتركة.وكانت وزارة الداخلية الإيرانية أعلنت، في ساعة مبكرة من أمس السبت، فوز المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان، بانتخابات الرئاسة الإيرانية.وبحسب لجنة الانتخابات الرئاسية الإيرانية، بلغت نسبة المشاركة في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية 49.8%، وأشارت اللجنة إلى أن إجمالي الأصوات التي تم فرزها بلغت، 30 مليونا و530 ألفا و157 صوتا.وحصل مسعود بزشكيان على 16 مليونا و384 ألفا و403 أصوات، أي فاز بنسبة (53.6%)، فيما حصل المرشح المنافس سعيد جليلي، على 13 مليونا و538 ألفا و179 صوتا أي بنسبة (44.3%).

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