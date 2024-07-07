الاتفاق على إعادة فتح الأسواق الحدودية بين العراق وإيران

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لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
08:18 GMT
21 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
09:30 GMT
29 د
صدى الحياة
ناشط فلسطيني: لولا الغطاء الأمريكي لما تجرأت حكومة نتانياهو ارتكاب جرائم بحق الفلسطينيين
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على المجتمع العربي
11:03 GMT
19 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:22 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
11:41 GMT
19 د
مساحة حرة
نهب أمريكي لموارد سوريا ومطالبات بدفع تعويضات لدمشق
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:32 GMT
28 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف يعزز استخدام الأدوات المالية البديلة التجارة بين دول "بريكس"
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل يحتوي غلافنا الجوي العُلوي قطعة مفقودة من الكون
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو: هناك فجوات بشأن وقف إطلاق النار في غزة.. بوتين: تنفيذ مبادرات السلام الروسية حول أوكرانيا سيسمح ببدء المفاوضات
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:17 GMT
39 د
صدى الحياة
رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
08:56 GMT
4 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
09:30 GMT
16 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:46 GMT
14 د
كواليس السينما
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10:03 GMT
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صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
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هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
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مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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9 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
11:47 GMT
13 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
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ع الموجة مع ايلي
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13:00 GMT
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مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء
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https://sarabic.ae/20240707/الاتفاق-على-إعادة-فتح-الأسواق-الحدودية-بين-العراق-وإيران-1090563198.html
الاتفاق على إعادة فتح الأسواق الحدودية بين العراق وإيران
الاتفاق على إعادة فتح الأسواق الحدودية بين العراق وإيران
سبوتنيك عربي
اتفقت إيران والعراق على إعادة فتح الأسواق الحدودية بين البلدين في مدينتي بانه وسقز في محافظة كردستان الإيرانية. 07.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-07T10:16+0000
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ونقل موقع "السومرية" عن ممثل أهالي مدينة "سقز" العضو في مجلس الشورى الإسلامي، محسن بيغلري، أنه التقى بقائد حرس الحدود الإيراني، العميد أحمد علي كودرزي، بخصوص مراجعة أوضاع الأسواق الحدودية في ولايات "سيرانباند، هنغزال، غليسور بأنه، وسيف سقز"، وأبلغ عن موافقة حرس الحدود على إعادة فتح هذه الأسواق الحدودية.وأكد بيغلري أن إعادة فتح الأسواق الحدودية لهاتين المدينتين الحدوديتين بأنه مطلب عام للأهالي، مشيرًا إلى أنه "من حسن الحظ أن قيادة حرس الحدود وافقت على إعادة فتح حدود كردستان بنسبة 100%".وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أمس السبت، أهمية مواصلة التنسيق بين العراق وإيران بأعلى المستويات وفي المجالات كافة.وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، فإن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بعث برقية تهنئة لمسعود بزشكيان بمناسبة انتخابه رئيساً لإيران.أعرب السوداني في برقيته، عن تمنياته للرئيس الإيراني المنتخب بالنجاح والتوفيق في مهامه، مؤكدا عمق العلاقات بين البلدين الجارين الصديقين، وأهمية مواصلة التنسيق بأعلى المستويات، وفي المجالات كافة، وبما يخدم المصالح المشتركة.وكانت وزارة الداخلية الإيرانية أعلنت، في ساعة مبكرة من أمس السبت، فوز المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان، بانتخابات الرئاسة الإيرانية.وبحسب لجنة الانتخابات الرئاسية الإيرانية، بلغت نسبة المشاركة في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية 49.8%، وأشارت اللجنة إلى أن إجمالي الأصوات التي تم فرزها بلغت، 30 مليونا و530 ألفا و157 صوتا.وحصل مسعود بزشكيان على 16 مليونا و384 ألفا و403 أصوات، أي فاز بنسبة (53.6%)، فيما حصل المرشح المنافس سعيد جليلي، على 13 مليونا و538 ألفا و179 صوتا أي بنسبة (44.3%).
https://sarabic.ae/20240518/هل-تدفع-العلاقات-بين-المغرب-والعراق-لتقارب-الرباط-مع-إيران-1088961482.html
https://sarabic.ae/20240706/بزشكيان-سأجعل-من-إيران-بلدا-مزدهرا-وأمامنا-اختبار-صعب-1090549258.html
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران, الأخبار

الاتفاق على إعادة فتح الأسواق الحدودية بين العراق وإيران

10:16 GMT 07.07.2024
© AFP 2023 / Ahmad Al-Rubaye الحياة اليومية في العراق - سوق الصفافير في بغداد
 الحياة اليومية في العراق - سوق الصفافير في بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2024
© AFP 2023 / Ahmad Al-Rubaye
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اتفقت إيران والعراق على إعادة فتح الأسواق الحدودية بين البلدين في مدينتي بانه وسقز في محافظة كردستان الإيرانية.
ونقل موقع "السومرية" عن ممثل أهالي مدينة "سقز" العضو في مجلس الشورى الإسلامي، محسن بيغلري، أنه التقى بقائد حرس الحدود الإيراني، العميد أحمد علي كودرزي، بخصوص مراجعة أوضاع الأسواق الحدودية في ولايات "سيرانباند، هنغزال، غليسور بأنه، وسيف سقز"، وأبلغ عن موافقة حرس الحدود على إعادة فتح هذه الأسواق الحدودية.
وأكد بيغلري أن إعادة فتح الأسواق الحدودية لهاتين المدينتين الحدوديتين بأنه مطلب عام للأهالي، مشيرًا إلى أنه "من حسن الحظ أن قيادة حرس الحدود وافقت على إعادة فتح حدود كردستان بنسبة 100%".
وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2024
هل تدفع العلاقات بين المغرب والعراق لتقارب الرباط مع إيران؟
18 مايو, 13:15 GMT
وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أمس السبت، أهمية مواصلة التنسيق بين العراق وإيران بأعلى المستويات وفي المجالات كافة.
وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، فإن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بعث برقية تهنئة لمسعود بزشكيان بمناسبة انتخابه رئيساً لإيران.
أعرب السوداني في برقيته، عن تمنياته للرئيس الإيراني المنتخب بالنجاح والتوفيق في مهامه، مؤكدا عمق العلاقات بين البلدين الجارين الصديقين، وأهمية مواصلة التنسيق بأعلى المستويات، وفي المجالات كافة، وبما يخدم المصالح المشتركة.
الرئيس الإيراني المنتخب، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2024
بزشكيان: سأجعل من إيران بلدا مزدهرا وأمامنا اختبار صعب
أمس, 16:14 GMT
وكانت وزارة الداخلية الإيرانية أعلنت، في ساعة مبكرة من أمس السبت، فوز المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان، بانتخابات الرئاسة الإيرانية.
وبحسب لجنة الانتخابات الرئاسية الإيرانية، بلغت نسبة المشاركة في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية 49.8%، وأشارت اللجنة إلى أن إجمالي الأصوات التي تم فرزها بلغت، 30 مليونا و530 ألفا و157 صوتا.
وحصل مسعود بزشكيان على 16 مليونا و384 ألفا و403 أصوات، أي فاز بنسبة (53.6%)، فيما حصل المرشح المنافس سعيد جليلي، على 13 مليونا و538 ألفا و179 صوتا أي بنسبة (44.3%).
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