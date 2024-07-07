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https://sarabic.ae/20240707/مقتل-ضابط-إسرائيلي-برتبة-رائد-في-الشجاعية-بغزة-بعد-استهدافه-بقذيفة-مضادة-للدروع-1090573091.html
مقتل ضابط إسرائيلي برتبة رائد في الشجاعية بغزة بعد استهدافه بقذيفة مضادة للدروع
مقتل ضابط إسرائيلي برتبة رائد في الشجاعية بغزة بعد استهدافه بقذيفة مضادة للدروع
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل ضابط رفيع برتبة رائد خلال الحرب الدائرة على قطاع غزة. 07.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-07T15:45+0000
2024-07-07T15:45+0000
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وأفادت القناة الـ 12 الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، أن الرائد جلاء إبراهيم (25 عاما) قتل خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة.ولفتت القناة إلى أن جلاء إبراهيم هو ضابط برتبة رائد، وقائد لسرية في كتيبة الهندسة العسكرية 601، قد قتل على يد المقاومة الفلسطينية في مدينة الشجاعية بغزة بعد استهدافه بقذيفة مضادة للدروع.وفي وقت سابق من اليوم الأحد، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن الجيش الإسرائيلي أصدر أوامر بتفعيل بروتوكول "هانيبال" في السابع من أكتوبر الماضي، وهو اليوم الأول لعملية "طوفان الأقصى" التي أعلنت عنها حركة حماس.وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن تحقيقات إسرائيلية أولية قد أفادت بأن الجيش الإسرائيلي طبّق بروتوكول "هانيبال" والخاص "بمنع اختطاف حركة حماس المزيد من الأسرى الإسرائيليين العسكريين والمدنيين".وأوضحت الصحيفة أن أوامر الجيش الإسرائيلي بتفعيل بروتوكول "هانيبال" تعني قتل الخاطف والمخطوف في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وهو ما زاد من عدد قتلى الجيش الإسرائيلي، آنذاك.وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن تلك التحقيقات قد كشفت أن الجيش الإسرائيلي أصدر أوامر بمنع أي سيارة من العودة إلى قطاع غزة في السابع من أكتوبر.فيما وصف مسؤول أمني العملية أو الهجوم الذي أعلنت عنه حركة حماس، في السابع من أكتوبر، بالصدمة التي لم يتوقعها أحد، حتى في أسوأ أحلام الإسرائيليين لم يكن لديهم خطة لمثل هذا الهجوم، ولم يكن لدى أحد أي فكرة عن عدد المحتجزين أو مكان تواجد القوات، كانت هناك حالة من الفوضى.وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
https://sarabic.ae/20240707/نتنياهو-يعقد-جلسة-تشاورية-مع-فريق-التفاوض-بشأن-صفقة-تبادل-الأسرى-تمهيدا-لإرسال-وفدين-إلى-مصر-وقطر-1090569061.html
https://sarabic.ae/20240707/هرتزوغ-الأغلبية-المطلقة-من-الإسرائيليين-تؤيد-الصفقة-مع-حماس-1090565977.html
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حركة حماس, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار, طوفان الأقصى, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل
حركة حماس, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار, طوفان الأقصى, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل

مقتل ضابط إسرائيلي برتبة رائد في الشجاعية بغزة بعد استهدافه بقذيفة مضادة للدروع

15:45 GMT 07.07.2024
© AFP 2023 / Jalaa Mareyانتشار قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية مع لبنان، 1 نوفمبر 2023
انتشار قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية مع لبنان، 1 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2024
© AFP 2023 / Jalaa Marey
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل ضابط رفيع برتبة رائد خلال الحرب الدائرة على قطاع غزة.
وأفادت القناة الـ 12 الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، أن الرائد جلاء إبراهيم (25 عاما) قتل خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة.
ولفتت القناة إلى أن جلاء إبراهيم هو ضابط برتبة رائد، وقائد لسرية في كتيبة الهندسة العسكرية 601، قد قتل على يد المقاومة الفلسطينية في مدينة الشجاعية بغزة بعد استهدافه بقذيفة مضادة للدروع.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2024
نتنياهو يعقد جلسة تشاورية مع فريق التفاوض بشأن صفقة تبادل الأسرى تمهيدا لإرسال وفدين إلى مصر وقطر
14:09 GMT
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن الجيش الإسرائيلي أصدر أوامر بتفعيل بروتوكول "هانيبال" في السابع من أكتوبر الماضي، وهو اليوم الأول لعملية "طوفان الأقصى" التي أعلنت عنها حركة حماس.
وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن تحقيقات إسرائيلية أولية قد أفادت بأن الجيش الإسرائيلي طبّق بروتوكول "هانيبال" والخاص "بمنع اختطاف حركة حماس المزيد من الأسرى الإسرائيليين العسكريين والمدنيين".
وأوضحت الصحيفة أن أوامر الجيش الإسرائيلي بتفعيل بروتوكول "هانيبال" تعني قتل الخاطف والمخطوف في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وهو ما زاد من عدد قتلى الجيش الإسرائيلي، آنذاك.
وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن تلك التحقيقات قد كشفت أن الجيش الإسرائيلي أصدر أوامر بمنع أي سيارة من العودة إلى قطاع غزة في السابع من أكتوبر.
فيما وصف مسؤول أمني العملية أو الهجوم الذي أعلنت عنه حركة حماس، في السابع من أكتوبر، بالصدمة التي لم يتوقعها أحد، حتى في أسوأ أحلام الإسرائيليين لم يكن لديهم خطة لمثل هذا الهجوم، ولم يكن لدى أحد أي فكرة عن عدد المحتجزين أو مكان تواجد القوات، كانت هناك حالة من الفوضى.
الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2024
هرتزوغ: الأغلبية المطلقة من الإسرائيليين تؤيد الصفقة مع "حماس"
12:18 GMT
وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
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