https://sarabic.ae/20240708/الرئيس-الصيني-بكين-وبودابست-لديهما-تقارب-بشأن-تسوية-الأزمة-الأوكرانية-1090583385.html

الرئيس الصيني: بكين وبودابست لديهما تقارب بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية

الرئيس الصيني: بكين وبودابست لديهما تقارب بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، أن المجتمع الدولي ينبغي أن يهيئ الظروف من أجل استئناف الحوار المباشر بين روسيا وأوكرانيا ومواصلة المفاوضات من أجل تسوية الأزمة. 08.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-08T07:02+0000

2024-07-08T07:02+0000

2024-07-08T07:02+0000

العالم

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وقال الرئيس خلال لقائه مع رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان في بكين، اليوم الاثنين، إنه "يجب على المجتمع الدولي تهيئة الظروف وتقديم المساعدة لاستئناف الحوار المباشر والمفاوضات بين الجانبين".كما أضاف شي خلال اجتماع مع أوربان، إن "الوقف الفوري لإطلاق النار والأعمال العدائية في أوكرانيا، وكذلك البحث عن حل سياسي، يلبي مصالح جميع الأطراف".وأشار الرئيس الصيني خلال اللقاء مع أوربان إلى أن الصين وهنغاريا "لديهما تقارب" بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية.وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم رئيس وزراء هنغاريا، بيرتالان هافاسي، وصول رئيس الوزراء فيكتور أوربان، إلى بكين لعقد محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في إطار "مهمة سلام" حول الأزمة الأوكرانية.ونقلت وكالة "أم تي آي" عن هافاسي، قوله إن "مهمة السلام التي يقوم بها رئيس الوزراء فيكتور أوربان مستمرة.. وصل رئيس الوزراء إلى بكين في وقت مبكر من صباح الاثنين.. وخلال النهار سيجتمع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ".ووصل رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان والوفد المرافق له، يوم الجمعة الماضي، إلى موسكو والتقى مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووصف أوربان زيارة موسكو بأنها المرحلة التالية من مهمة السلام.وزير الخارجية المجري ينصح الساسة الأوروبيين بـ"ربط أحزمة الأمان" العملية العسكرية الروسية الخاصةوسبق أن صرح بيسكوف، في وقت سابق، بأن الاتحاد الأوروبي لا يروق له أن يرى دولة هنغاريا ذات استقلالية، لذلك يزيدون من ضغوطاتهم على رئيس الوزراء فيكتور أوربان.وتتولى هنغاريا رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي لمدة 6 أشهر بدءا من 1 يوليو/ تموز الجاري.

https://sarabic.ae/20240708/رئيس-الوزراء-الهنغاري-فيكتور-أوربان-يصل-إلى-بكين-في-إطار-مهمة-السلام-1090581442.html

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