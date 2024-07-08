الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارة في جبل طورا اللبناني.. فيديو وصور
14:21 GMT 08.07.2024 (تم التحديث: 14:44 GMT 08.07.2024)
© Sputnik . Abdul Kader AlBayالطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارة جوية على مزرعة العمار في جبل طورا بين إقليم التفاح وجزين في لبنان
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
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حصري
شن الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر اليوم، غارة على مزرعة العمار في جبل طورا بين إقليم التفاح وجزين، ما أسفر عن نفوق نحو 200 رأس ماعز وتضرر نحو 200 أخرى.
وأدانت وزارة الزراعة في بيان بأشد العبارات "الغارات التي شنها العدو الإسرائيلي الغاشم مستهدفًا مزرعة ماعز في جبل طورا بمنطقة جزين، ما أدى إلى نفوق المئات من رؤوس الماعز وإلحاق أضرار جسيمة بالمزرعة، وحالت العناية الإلهية دون وقوع أضرار بشرية"، حسبما ذكر مراسل "سبوتنيك"، اليوم الاثنين.
الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارة في جبل طورا اللبناني— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) July 8, 2024
شن الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر اليوم، غارة على مزرعة العمار في جبل طورا بين إقليم التفاح وجزين، ما أسفر عن نفوق نحو 200 رأس ماعز وتضرر نحو 200 أخرى. https://t.co/bQLI8csjUR pic.twitter.com/ricS5TR46E
وأضافت الوزارة: "إن هذا العمل العدواني يشكل انتهاكًا صارخًا للسيادة اللبنانية وللقانون الدولي، ويتسبب في أضرار كبيرة للمزارعين اللبنانيين الذين يكافحون من أجل تأمين قوت يومهم والحفاظ على ثرواتهم النباتية والحيوانية".
© Sputnik . Abdul Kader AlBayالطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارة جوية على مزرعة العمار في جبل طورا بين إقليم التفاح وجزين في لبنان
1/7
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارة جوية على مزرعة العمار في جبل طورا بين إقليم التفاح وجزين في لبنان
© Sputnik . Abdul Kader AlBayالطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارة جوية على مزرعة العمار في جبل طورا بين إقليم التفاح وجزين في لبنان
2/7
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارة جوية على مزرعة العمار في جبل طورا بين إقليم التفاح وجزين في لبنان
© Sputnik . Abdul Kader AlBayالطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارة جوية على مزرعة العمار في جبل طورا بين إقليم التفاح وجزين في لبنان
3/7
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارة جوية على مزرعة العمار في جبل طورا بين إقليم التفاح وجزين في لبنان
© Sputnik . Abdul Kader AlBayالطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارة جوية على مزرعة العمار في جبل طورا بين إقليم التفاح وجزين في لبنان
4/7
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارة جوية على مزرعة العمار في جبل طورا بين إقليم التفاح وجزين في لبنان
© Sputnik . Abdul Kader AlBayالطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارة جوية على مزرعة العمار في جبل طورا بين إقليم التفاح وجزين في لبنان
5/7
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارة جوية على مزرعة العمار في جبل طورا بين إقليم التفاح وجزين في لبنان
© Sputnik . Abdul Kader AlBayالطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارة جوية على مزرعة العمار في جبل طورا بين إقليم التفاح وجزين في لبنان
6/7
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارة جوية على مزرعة العمار في جبل طورا بين إقليم التفاح وجزين في لبنان
© Sputnik . Abdul Kader AlBayالطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارة جوية على مزرعة العمار في جبل طورا بين إقليم التفاح وجزين في لبنان
7/7
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارة جوية على مزرعة العمار في جبل طورا بين إقليم التفاح وجزين في لبنان
1/7
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارة جوية على مزرعة العمار في جبل طورا بين إقليم التفاح وجزين في لبنان
2/7
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارة جوية على مزرعة العمار في جبل طورا بين إقليم التفاح وجزين في لبنان
3/7
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارة جوية على مزرعة العمار في جبل طورا بين إقليم التفاح وجزين في لبنان
4/7
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارة جوية على مزرعة العمار في جبل طورا بين إقليم التفاح وجزين في لبنان
5/7
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارة جوية على مزرعة العمار في جبل طورا بين إقليم التفاح وجزين في لبنان
6/7
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارة جوية على مزرعة العمار في جبل طورا بين إقليم التفاح وجزين في لبنان
7/7
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارة جوية على مزرعة العمار في جبل طورا بين إقليم التفاح وجزين في لبنان
وطالبت وزارة الزراعة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية بـ "التدخل الفوري لإدانة هذا العدوان وضمان محاسبة المسؤولين عنه".
كما دعت إلى "تقديم الدعم والمساعدة للمزارعين المتضررين من جراء الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة لتعويض خسائرهم".
23 يونيو, 21:30 GMT
وأكدت الوزارة أنها "ستواصل العمل بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان حماية حقوق المزارعين والحفاظ على الثروة الزراعية والحيوانية في لبنان".