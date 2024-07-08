https://sarabic.ae/20240708/الطيران-الحربي-الإسرائيلي-يشن-غارة-في-جبل-طورا-اللبناني-صور-1090595210.html

الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارة في جبل طورا اللبناني.. فيديو وصور

الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارة في جبل طورا اللبناني.. فيديو وصور

سبوتنيك عربي

شن الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر اليوم، غارة على مزرعة العمار في جبل طورا بين إقليم التفاح وجزين، ما أسفر عن نفوق نحو 200 رأس ماعز وتضرر نحو 200 أخرى. 08.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-08T14:21+0000

2024-07-08T14:21+0000

2024-07-08T14:44+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

العالم العربي

أخبار العالم الآن

لبنان

أخبار لبنان

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/08/1090593983_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_73871756b1346267f621efc5f6cfa99c.jpg

وأدانت وزارة الزراعة في بيان بأشد العبارات "الغارات التي شنها العدو الإسرائيلي الغاشم مستهدفًا مزرعة ماعز في جبل طورا بمنطقة جزين، ما أدى إلى نفوق المئات من رؤوس الماعز وإلحاق أضرار جسيمة بالمزرعة، وحالت العناية الإلهية دون وقوع أضرار بشرية"، حسبما ذكر مراسل "سبوتنيك"، اليوم الاثنين.وطالبت وزارة الزراعة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية بـ "التدخل الفوري لإدانة هذا العدوان وضمان محاسبة المسؤولين عنه".كما دعت إلى "تقديم الدعم والمساعدة للمزارعين المتضررين من جراء الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة لتعويض خسائرهم".وأكدت الوزارة أنها "ستواصل العمل بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان حماية حقوق المزارعين والحفاظ على الثروة الزراعية والحيوانية في لبنان".

https://sarabic.ae/20240623/قصف-إسرائيلي-فسفوري-يستهدف-عدة-بلدات-جنوب-لبنان-فيديو-1090113863.html

لبنان

أخبار لبنان

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, أخبار العالم الآن, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم