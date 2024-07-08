https://sarabic.ae/20240708/بن-غفير-يهاجم-نتنياهو-إنه-يتصرف-كحكومة-الرجل-الواحد-1090602423.html
بن غفير يهاجم نتنياهو: إنه يتصرف "كحكومة الرجل الواحد"
بن غفير يهاجم نتنياهو: إنه يتصرف "كحكومة الرجل الواحد"
سبوتنيك عربي
كرر وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم الاثنين، مطلب انضمامه إلى المجلس الوزاري المصغّر لإدارة الحرب. 08.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-08T18:12+0000
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وهاجم بن غفير، عبر حسابه على منصة "إكس"، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مؤكدا أنه "يتصرف كحكومة الرجل الواحد".وأضاف: "قواتنا تتثاقل في غزة وفي الجبهة الشمالية وأيدي الجيش مقيّدة وندير مفاوضات بانطلاقة سيئة"، مؤكدا أن "إسرائيل في طريقها إلى اتفاق سياسي عبارة عن خضوع للإرهاب في كل الجبهات".وكانت تقارير أمريكية قد أفادت، السبت الماضي، بأن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، ويليام بيرنز، سيزور العاصمة القطرية الدوحة الأسبوع المقبل، للمشاركة في محادثات حول صفقة التبادل ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.ووفقا للتقارير، سيشارك في المحادثات رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية (الموساد) ديفيد بارنياع، ورئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل.وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
https://sarabic.ae/20240708/حماس-نطالب-الوسطاء-بالتدخل-لوضع-حد-لألاعيب-نتنياهو-وجرائمه-1090600730.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, بنيامين نتنياهو, حركة حماس, أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان, أخبار العالم الآن, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, بنيامين نتنياهو, حركة حماس, أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان, أخبار العالم الآن, العالم
بن غفير يهاجم نتنياهو: إنه يتصرف "كحكومة الرجل الواحد"
كرر وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم الاثنين، مطلب انضمامه إلى المجلس الوزاري المصغّر لإدارة الحرب.
وهاجم بن غفير، عبر حسابه على منصة "إكس"، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مؤكدا أنه "يتصرف كحكومة الرجل الواحد".
وأضاف: "قواتنا تتثاقل في غزة وفي الجبهة الشمالية وأيدي الجيش مقيّدة وندير مفاوضات بانطلاقة سيئة"، مؤكدا أن "إسرائيل في طريقها إلى اتفاق سياسي عبارة عن خضوع للإرهاب في كل الجبهات".
وكانت تقارير أمريكية قد أفادت، السبت الماضي، بأن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، ويليام بيرنز، سيزور العاصمة القطرية الدوحة الأسبوع المقبل، للمشاركة في محادثات حول صفقة التبادل ووقف إطلاق النار
في قطاع غزة.
ووفقا للتقارير، سيشارك في المحادثات رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية (الموساد) ديفيد بارنياع، ورئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل.
وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي
للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.