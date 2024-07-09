https://sarabic.ae/20240709/أسير-محرر-يكشف-ما-وعد-به-السنوار-داخل-السجن-قبل-13-عاما-1090612096.html
أسير محرر يكشف ما وعد به السنوار داخل السجن قبل 13 عاما
أسير محرر يكشف ما وعد به السنوار داخل السجن قبل 13 عاما
سبوتنيك عربي
كشف نبيه عواضة، الأسير المحرر، والزميل السابق ليحيى السنوار في سجن عسقلان المركزي، عن وعد السنوار للأسرى الفلسطينيين ليلة الإفراج عنه في صفقة "وفاء الأحرار"،... 09.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-09T07:44+0000
2024-07-09T07:44+0000
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وقال عواضة: "السنوار قال بصوت مرتفع: ما بكون أنا السنوار إذا لم أحرركم".وأوضح لصحيفة "الوضن" أنه خلال إعداد صفقة "وفاء الأحرار"، كان شقيقه محمد السنوار هو المسؤول عن إعداد أسماء الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم، وطلب منه أن تتضمن القائمة أسرى من فصائل فلسطينية أخرى، مثل حركة فتح، والجهاد الإسلامي، وجبهة التحرير الشعبية، وألا تقتصر القائمة على أعضاء حركة حماس فقط.مكان السنوار عقدة إسرائيل... داخل أم خارج قطاع غزة؟وفي ديسمبر/كانون الأول عام 2022، اعترف السنوار بفشل المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي للإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين الأربعة، مقابل إفراغ سجون الاحتلال، وحاول إعطاءهم مهلة أخيرة قبل أن يغلق الملف للأبد، لكن المفاوضات توقفت، بحسب ما ذكرت الحركة عبر موقعها الرسمي.واستطاعت جهود الوساطة أن تصل إلى هدنة مؤقتة جرى خلالها تبادل 50 محتجزًا إسرائيليًا مقابل الإفراج عن 150 أسيرًا فلسطينيًا أغلبهم من النساء والأطفال، والتي تمت على مدار عدة أيام.المدعي العام للجنائية الدولية يفاجئ قادة إسرائيل و"حماس" بقرارين سريعين
https://sarabic.ae/20240612/مسؤول-بارز-في-إدارة-بايدن-السنوار-واثق-من-قدرته-على-إدارة-المفاوضات-من-موقع-قوة-1089785986.html
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أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, إسرائيل
أسير محرر يكشف ما وعد به السنوار داخل السجن قبل 13 عاما
07:44 GMT 09.07.2024 (تم التحديث: 08:33 GMT 09.07.2024)
كشف نبيه عواضة، الأسير المحرر، والزميل السابق ليحيى السنوار في سجن عسقلان المركزي، عن وعد السنوار للأسرى الفلسطينيين ليلة الإفراج عنه في صفقة "وفاء الأحرار"، قبل 13 عاما.
وقال عواضة: "السنوار قال بصوت مرتفع: ما بكون أنا السنوار إذا لم أحرركم".
وأضاف: "السنوار كان رقيقًا مع الأسرى الفلسطينيين، لكنه حازم مع السجانين".
وأوضح لصحيفة "الوضن" أنه خلال إعداد صفقة "وفاء الأحرار"، كان شقيقه محمد السنوار هو المسؤول عن إعداد أسماء الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم، وطلب منه أن تتضمن القائمة أسرى من فصائل فلسطينية أخرى، مثل حركة فتح، والجهاد الإسلامي، وجبهة التحرير الشعبية، وألا تقتصر القائمة على أعضاء حركة حماس فقط.
وبعد خروجه من السجن، أصبح يحيى السنوار مسؤولا عن ملف الأسرى في حركة "حماس"، ونجح من خلال عدة عمليات عسكرية في أسر 4 جنود، منهم اثنان خلال الحرب على غزة في 2014.
وفي ديسمبر/كانون الأول عام 2022، اعترف السنوار بفشل المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي للإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين الأربعة، مقابل إفراغ سجون الاحتلال، وحاول إعطاءهم مهلة أخيرة قبل أن يغلق الملف للأبد، لكن المفاوضات توقفت، بحسب ما ذكرت الحركة عبر موقعها الرسمي.
وفي السابع من أكتوبر/تشرين الأول، نفذت حركة "حماس" والفصائل الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى" ووجهت هجومًا بريًا وبحريًا وجويًا على مستوطنات غلاف غزة، وأسرت نحو 230 محتجزًا، ليرد الجيش الإسرائيلي بعملية "السيوف الحديدية" المستمرة حتى الآن على القطاع.
واستطاعت جهود الوساطة أن تصل إلى هدنة مؤقتة جرى خلالها تبادل 50 محتجزًا إسرائيليًا مقابل الإفراج عن 150 أسيرًا فلسطينيًا أغلبهم من النساء والأطفال، والتي تمت على مدار عدة أيام.