https://sarabic.ae/20240709/أسير-محرر-يكشف-ما-وعد-به-السنوار-داخل-السجن-قبل-13-عاما-1090612096.html

أسير محرر يكشف ما وعد به السنوار داخل السجن قبل 13 عاما

أسير محرر يكشف ما وعد به السنوار داخل السجن قبل 13 عاما

سبوتنيك عربي

كشف نبيه عواضة، الأسير المحرر، والزميل السابق ليحيى السنوار في سجن عسقلان المركزي، عن وعد السنوار للأسرى الفلسطينيين ليلة الإفراج عنه في صفقة "وفاء الأحرار"،... 09.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-09T07:44+0000

2024-07-09T07:44+0000

2024-07-09T08:33+0000

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وقال عواضة: "السنوار قال بصوت مرتفع: ما بكون أنا السنوار إذا لم أحرركم".وأوضح لصحيفة "الوضن" أنه خلال إعداد صفقة "وفاء الأحرار"، كان شقيقه محمد السنوار هو المسؤول عن إعداد أسماء الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم، وطلب منه أن تتضمن القائمة أسرى من فصائل فلسطينية أخرى، مثل حركة فتح، والجهاد الإسلامي، وجبهة التحرير الشعبية، وألا تقتصر القائمة على أعضاء حركة حماس فقط.مكان السنوار عقدة إسرائيل... داخل أم خارج قطاع غزة؟وفي ديسمبر/كانون الأول عام 2022، اعترف السنوار بفشل المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي للإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين الأربعة، مقابل إفراغ سجون الاحتلال، وحاول إعطاءهم مهلة أخيرة قبل أن يغلق الملف للأبد، لكن المفاوضات توقفت، بحسب ما ذكرت الحركة عبر موقعها الرسمي.واستطاعت جهود الوساطة أن تصل إلى هدنة مؤقتة جرى خلالها تبادل 50 محتجزًا إسرائيليًا مقابل الإفراج عن 150 أسيرًا فلسطينيًا أغلبهم من النساء والأطفال، والتي تمت على مدار عدة أيام.المدعي العام للجنائية الدولية يفاجئ قادة إسرائيل و"حماس" بقرارين سريعين

https://sarabic.ae/20240612/مسؤول-بارز-في-إدارة-بايدن-السنوار-واثق-من-قدرته-على-إدارة-المفاوضات-من-موقع-قوة-1089785986.html

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