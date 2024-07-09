اقتصادي لبناني لـ"سبوتنيك": تداعيات الحرب الإسرائيلية على الجنوب طالت جميع القطاعات

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
09:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
11:03 GMT
36 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
11:40 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:50 GMT
10 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
12:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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183 د
بلا قيود
افتتاح المعرض الصناعي الدولي "إنوبروم" في يكاترينبرج بمشاركة دولية واسعة
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
على وقع مشكلات الأمن والحدود سوريا وتركيا على أعتاب تطبيع العلاقات
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
أصداء كوكبنا المبكر مخبأة في أعماق المحيط الهادئ
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مدار الليل والنهار
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183 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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https://sarabic.ae/20240709/اقتصادي-لبناني-لـسبوتنيك-تداعيات-الحرب-الإسرائيلية-على-الجنوب-طالت-جميع-القطاعات--1090643229.html
اقتصادي لبناني لـ"سبوتنيك": تداعيات الحرب الإسرائيلية على الجنوب طالت جميع القطاعات
اقتصادي لبناني لـ"سبوتنيك": تداعيات الحرب الإسرائيلية على الجنوب طالت جميع القطاعات
سبوتنيك عربي
قال الدكتور عماد عكوش، الخبير الاقتصادي اللبناني، إن العمليات العسكرية المتبادلة بين "حزب الله" وإسرائيل منذ نحو 8 أشهر، والمحصورة في مناطق محددة من جنوب... 09.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-09T18:34+0000
2024-07-09T18:34+0000
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وأكد في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن أبرز القطاعات التي تأثرت بالحرب، قطاع الزراعة والسياحة والصناعة، والخدماتية، مشيرًا إلى أن الخسائر وفق آخر إحصائيات وصلت إلى 5 مليارات دولار، وهي مرتبطة بشكل أساسي بالدمار في البنى التحتية.وأوضح أن الدمار في الطرقات والمباني والأراضي الزراعية والمزارع، يضاف إليها خسائر أخرى غير مباشرة، نتيجة توقف الكثير من المؤسسات عن العمل في مناطق التوتر والنزاع، مشيرًا إلى أن أهم القطاعات المتضررة كان القطاع السياحي حيث يشكل العمود الفقري للاقتصاد اللبناني، وهو تأثر إلى حد كبير نتيجة الحرب الدائرة في الجنوب رغم إصرار الكثير من المغتربين على القدوم إلى لبنان لكن بالتأكيد هناك تراجع في الأعداد التي كانت متوقعة.وبين عكوش أن نسبة الإشغال للفنادق ومكاتب تأجير السيارات في هذه الأشهر كانت تصل إلى 100%، لكن نتيجة التوترات في المنطقة لم تتجاوز نسبة الإشغال اليوم حاجز الـ 50%، وأشار إلى أن الخسائر شملت تدمير نحو 600 منزل بشكل كامل، وتضرر أكثر من 4 آلاف منزل ومبنى.ويرى الخبير، أن سبب التراجع في أداء الاقتصاد اللبناني، لا تقتصر فقط على الأحداث التي تحصل في جنوب لبنان، بل تشمل توترات المنطقة برمتها، حيث شمل التراجع في الأداء الاقتصادي كل دول المنطقة بما فيها مصر والأردن.يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.وتمثل الأعمال القتالية أسوأ صراع بين الجانبين، منذ حرب 2006، ما يؤجج المخاوف من خوض مواجهة أكبر.
https://sarabic.ae/20240708/الرئيس-الإيراني-في-رسالة-للأمين-العام-لـحزب-الله-دعم-إيران-للمقاومة-ضد-إسرائيل-سيستمر-بقوة-1090599782.html
https://sarabic.ae/20240707/إصابة-3-إسرائيليين-أحدهم-بجروح-خطيرة-نتيجة-إطلاق-صاروخ-مضاد-من-لبنان-نحو-الجليل-الغربي-1090570766.html
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تقارير سبوتنيك, لبنان, إسرائيل, أخبار حزب الله
تقارير سبوتنيك, لبنان, إسرائيل, أخبار حزب الله

اقتصادي لبناني لـ"سبوتنيك": تداعيات الحرب الإسرائيلية على الجنوب طالت جميع القطاعات

18:34 GMT 09.07.2024
© Sputnik . Abdul Kader AlBayآثار دمار الممتلكات وكنيسة بلدة يارون الحدودية جنوب لبنان
آثار دمار الممتلكات وكنيسة بلدة يارون الحدودية جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2024
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
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حصري
قال الدكتور عماد عكوش، الخبير الاقتصادي اللبناني، إن العمليات العسكرية المتبادلة بين "حزب الله" وإسرائيل منذ نحو 8 أشهر، والمحصورة في مناطق محددة من جنوب لبنان، لها تداعيات طالت كل القطاعات.
وأكد في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن أبرز القطاعات التي تأثرت بالحرب، قطاع الزراعة والسياحة والصناعة، والخدماتية، مشيرًا إلى أن الخسائر وفق آخر إحصائيات وصلت إلى 5 مليارات دولار، وهي مرتبطة بشكل أساسي بالدمار في البنى التحتية.
وأوضح أن الدمار في الطرقات والمباني والأراضي الزراعية والمزارع، يضاف إليها خسائر أخرى غير مباشرة، نتيجة توقف الكثير من المؤسسات عن العمل في مناطق التوتر والنزاع، مشيرًا إلى أن أهم القطاعات المتضررة كان القطاع السياحي حيث يشكل العمود الفقري للاقتصاد اللبناني، وهو تأثر إلى حد كبير نتيجة الحرب الدائرة في الجنوب رغم إصرار الكثير من المغتربين على القدوم إلى لبنان لكن بالتأكيد هناك تراجع في الأعداد التي كانت متوقعة.
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وبين عكوش أن نسبة الإشغال للفنادق ومكاتب تأجير السيارات في هذه الأشهر كانت تصل إلى 100%، لكن نتيجة التوترات في المنطقة لم تتجاوز نسبة الإشغال اليوم حاجز الـ 50%، وأشار إلى أن الخسائر شملت تدمير نحو 600 منزل بشكل كامل، وتضرر أكثر من 4 آلاف منزل ومبنى.
ويرى الخبير، أن سبب التراجع في أداء الاقتصاد اللبناني، لا تقتصر فقط على الأحداث التي تحصل في جنوب لبنان، بل تشمل توترات المنطقة برمتها، حيث شمل التراجع في الأداء الاقتصادي كل دول المنطقة بما فيها مصر والأردن.
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يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.
وتمثل الأعمال القتالية أسوأ صراع بين الجانبين، منذ حرب 2006، ما يؤجج المخاوف من خوض مواجهة أكبر.
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