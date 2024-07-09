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صواريخ روسية عالية الدقة تضرب مكان اجتماع لقادة عسكريين أوكرانيين
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بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
09:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
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زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
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عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
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مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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على وقع مشكلات الأمن والحدود سوريا وتركيا على أعتاب تطبيع العلاقات
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مرايا العلوم
أصداء كوكبنا المبكر مخبأة في أعماق المحيط الهادئ
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الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
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محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
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مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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مساحة حرة
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ترامب يكشف ما يمنع بايدن من مغادرة السباق الرئاسي
ترامب يكشف ما يمنع بايدن من مغادرة السباق الرئاسي
سبوتنيك عربي
يعتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن الغرور وحده هو الذي يمنع خليفته جو بايدن من مغادرة السباق. 09.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-09T09:51+0000
2024-07-09T09:51+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال الرئيس السابق والمرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب: "لديه غرور، ولا يريد الرحيل".واندلع نقاش عام واسع النطاق حول انسحاب بايدن من السباق الرئاسي في الولايات المتحدة بعد مناظرته غير الناجحة مع ترامب، والتي جرت ليلة 28 حزيران/يونيو في أتلانتا.بايدن: كنت متعبا أثناء المناظرة مع ترامب ومازلت نفس الرجل الذي تولى الرئاسةواعترف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بأنه "أخفق"، بعد أن أثارت مناظرته الرئاسية الأولى ضد منافسه وسلفه، دونالد ترامب، القلق بين مؤيديه.وحاولت حملة بايدن بكل جهدها طمأنة المتبرعين الديمقراطيين والناخبين بأن أداء الرئيس الأمريكي ضد ترامب، كان "حادثًا عرضيًا"، وليس ضربة قاضية لآماله في الفترة المقبلة.ويمكن للديمقراطيين نظريا أن يحلوا محل ترشيح بايدن في مؤتمر الحزب في أغسطس/آب، لكن من الناحية العملية سيكون من الصعب إقصاء المرشح الأساسي الفائز من السباق ما لم ينسحب. وتشير بعض التقارير إلى أنه قد يتم ترشيحه للرئاسة في وقت مبكر من 21 يوليو/تموز، دون انتظار مؤتمر الحزب في أغسطس.بايدن يبلغ أعضاء الكونغرس بأنه باق في السباق الرئاسي: "أنا الشخص الأنسب لهزيمة ترامب"
https://sarabic.ae/20240708/بايدن-يبلغ-أعضاء-الكونغرس-بأنه-باق-في-السباق-الرئاسي-أنا-الشخص-الأنسب-لهزيمة-ترامب-1090592051.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

ترامب يكشف ما يمنع بايدن من مغادرة السباق الرئاسي

09:51 GMT 09.07.2024
© AFP 2023 / CHRISTIAN MONTERROSAالرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس السابق للولايات المتحدة والمرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب يشاركان في أول مناظرة رئاسية لانتخابات عام 2024
الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس السابق للولايات المتحدة والمرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب يشاركان في أول مناظرة رئاسية لانتخابات عام 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2024
© AFP 2023 / CHRISTIAN MONTERROSA
تابعنا عبر
يعتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن الغرور وحده هو الذي يمنع خليفته جو بايدن من مغادرة السباق.
وقال الرئيس السابق والمرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب: "لديه غرور، ولا يريد الرحيل".

وكما أشار الرئيس السابق، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، فإن البيت الأبيض الحالي "يتستر" على إخفاقات بايدن، ووضعه يتيح لأفراد عائلته "قضاء وقت ممتع"، لذا فهم غير مستعدين للضغط عليه.

واندلع نقاش عام واسع النطاق حول انسحاب بايدن من السباق الرئاسي في الولايات المتحدة بعد مناظرته غير الناجحة مع ترامب، والتي جرت ليلة 28 حزيران/يونيو في أتلانتا.
بايدن: كنت متعبا أثناء المناظرة مع ترامب ومازلت نفس الرجل الذي تولى الرئاسة
بايدن يتحدث خلال مشاركته في المناظرة الرئاسية الأولى لانتخابات 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2024
بايدن يبلغ أعضاء الكونغرس بأنه باق في السباق الرئاسي: "أنا الشخص الأنسب لهزيمة ترامب"
أمس, 13:57 GMT
واعترف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بأنه "أخفق"، بعد أن أثارت مناظرته الرئاسية الأولى ضد منافسه وسلفه، دونالد ترامب، القلق بين مؤيديه.

واستولى الذعر على الديمقراطيين بعد المناظرة الرئاسية التلفزيونية الأولى، الأسبوع الماضي، وزادت التكهنات الداخلية حول إيجاد مرشح بديل قبل انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني، نتيجة لاستطلاعات الرأي التي أظهرت تقدما واسعا لترامب.

وحاولت حملة بايدن بكل جهدها طمأنة المتبرعين الديمقراطيين والناخبين بأن أداء الرئيس الأمريكي ضد ترامب، كان "حادثًا عرضيًا"، وليس ضربة قاضية لآماله في الفترة المقبلة.

ورغم الانتقادات الداخلية والتكهنات في الصحافة، قال بايدن، الاثنين، إنه أبلغ الديمقراطيين في الكونغرس بنيته مواصلة المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

ويمكن للديمقراطيين نظريا أن يحلوا محل ترشيح بايدن في مؤتمر الحزب في أغسطس/آب، لكن من الناحية العملية سيكون من الصعب إقصاء المرشح الأساسي الفائز من السباق ما لم ينسحب. وتشير بعض التقارير إلى أنه قد يتم ترشيحه للرئاسة في وقت مبكر من 21 يوليو/تموز، دون انتظار مؤتمر الحزب في أغسطس.
بايدن يبلغ أعضاء الكونغرس بأنه باق في السباق الرئاسي: "أنا الشخص الأنسب لهزيمة ترامب"
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