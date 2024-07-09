https://sarabic.ae/20240709/روسيا-الصاروخ-الذي-سقط-على-مستشفى-في-كييف-أطلق-من-نظام-دفاع-جوي-نرويجي-1090643812.html
روسيا: الصاروخ الذي سقط على مستشفى في كييف أطلق من نظام دفاع جوي نرويجي
روسيا: الصاروخ الذي سقط على مستشفى في كييف أطلق من نظام دفاع جوي نرويجي
سبوتنيك عربي
صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الثلاثاء، بأن المأساة التي وقعت في كييف، جراء سقوط صاروخ بالقرب من مستشفى، كان من الممكن تجنبها... 09.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-09T18:45+0000
2024-07-09T18:45+0000
2024-07-09T18:45+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال نيبينزيا: "تمثل أحد الأهداف في كييف بمصنع "أرتيوم" وهو أحد أكبر الشركات التابعة لشركة "أوكرأوبورونبروم" (شركة الصناعات الدفاعية الأوكرانية)، وهو أحد المنتجين الرئيسيين للصواريخ والأسلحة والذخيرة، وتمت إصابة هذا الهدف وفقًا لبيانات المراقبة الموضوعية وشهادة سكان كييف أنفسهم".وأشار نيبينزيا إلى أنه "كان من الممكن تجنب مثل هذه المآسي لو لم يكن نظام كييف ينتهك القانون الإنساني الدولي، وينشر أنظمة الدفاع الجوي والأسلحة الثقيلة في المناطق السكنية، ومع ذلك، في هذه اللحظة، يفضل رعاته الغربيون غض الطرف".وأكدت الوزارة أن العديد من الصور ولقطات الفيديو المنشورة من كييف تؤكد بوضوح حقيقة الدمار الناجم عن سقوط صاروخ أوكراني أطلق من مجمع مضاد للطائرات داخل المدينة.وكشف خبراء عسكريون أن الهجوم على مبنى مستشفى "أوخماتديت" في العاصمة الأوكرانية كييف قد تم تنفيذه باستخدام صاروخ مضاد للطائرات من طراز "AIM120" من نظام الدفاع الجوي الأمريكي-النرويجي NASAMS.
https://sarabic.ae/20240709/لا-شيء-مقدس-نظام-كييف-يستغل-قيامه-بقصف-مستشفى-للأطفال-لاستخدامه-في-قمة-الناتو--1090631519.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا: الصاروخ الذي سقط على مستشفى في كييف أطلق من نظام دفاع جوي نرويجي
صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الثلاثاء، بأن المأساة التي وقعت في كييف، جراء سقوط صاروخ بالقرب من مستشفى، كان من الممكن تجنبها لو لم تنشر أوكرانيا أنظمة دفاع جوي في المناطق السكنية.
وقال نيبينزيا: "تمثل أحد الأهداف في كييف بمصنع "أرتيوم" وهو أحد أكبر الشركات التابعة لشركة "أوكرأوبورونبروم" (شركة الصناعات الدفاعية الأوكرانية)، وهو أحد المنتجين الرئيسيين للصواريخ والأسلحة والذخيرة، وتمت إصابة هذا الهدف وفقًا لبيانات المراقبة الموضوعية وشهادة سكان كييف أنفسهم".
وأضاف نيبينزيا: "نظرًا لأن المصنع يقع على مسافة نحو 2 كيلومترات من مستشفى "أوخماتديت" للأطفال المتضرر، فهناك كل المبررات للاعتقاد بأن صاروخ الدفاع الجوي الأوكراني الذي أصاب المشفى كان يهدف على وجه التحديد إلى اعتراض الصاروخ الروسي الذي أصاب المصنع".
وأشار نيبينزيا إلى أنه "كان من الممكن تجنب مثل هذه المآسي لو لم يكن نظام كييف ينتهك القانون الإنساني الدولي
، وينشر أنظمة الدفاع الجوي والأسلحة الثقيلة في المناطق السكنية، ومع ذلك، في هذه اللحظة، يفضل رعاته الغربيون غض الطرف".
وسبق أن ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن التصريحات بشأن ضربة متعمدة لأهداف مدنية في أوكرانيا غير صحيحة، فالدمار حدث بسبب سقوط صاروخ دفاع جوي أوكراني، وهذه ليست المرة الأولى التي تنخرط فيها كييف في مثل هذه الاستفزازات.
وأكدت الوزارة أن العديد من الصور ولقطات الفيديو المنشورة من كييف
تؤكد بوضوح حقيقة الدمار الناجم عن سقوط صاروخ أوكراني أطلق من مجمع مضاد للطائرات داخل المدينة.
وكشف خبراء عسكريون أن الهجوم على مبنى مستشفى "أوخماتديت" في العاصمة الأوكرانية كييف قد تم تنفيذه باستخدام صاروخ مضاد للطائرات من طراز "AIM120" من نظام الدفاع الجوي الأمريكي-النرويجي NASAMS.