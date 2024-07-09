روسيا: الصاروخ الذي سقط على مستشفى في كييف أطلق من نظام دفاع جوي نرويجي

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ع الموجة مع ايلي
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البرنامج الصباحي
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183 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
09:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
11:03 GMT
36 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
11:40 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:50 GMT
10 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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183 د
بلا قيود
افتتاح المعرض الصناعي الدولي "إنوبروم" في يكاترينبرج بمشاركة دولية واسعة
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على وقع مشكلات الأمن والحدود سوريا وتركيا على أعتاب تطبيع العلاقات
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
أصداء كوكبنا المبكر مخبأة في أعماق المحيط الهادئ
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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البرنامج الصباحي
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183 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
08:17 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
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كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
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محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
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https://sarabic.ae/20240709/روسيا-الصاروخ-الذي-سقط-على-مستشفى-في-كييف-أطلق-من-نظام-دفاع-جوي-نرويجي-1090643812.html
روسيا: الصاروخ الذي سقط على مستشفى في كييف أطلق من نظام دفاع جوي نرويجي
روسيا: الصاروخ الذي سقط على مستشفى في كييف أطلق من نظام دفاع جوي نرويجي
سبوتنيك عربي
صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الثلاثاء، بأن المأساة التي وقعت في كييف، جراء سقوط صاروخ بالقرب من مستشفى، كان من الممكن تجنبها... 09.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-09T18:45+0000
2024-07-09T18:45+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال نيبينزيا: "تمثل أحد الأهداف في كييف بمصنع "أرتيوم" وهو أحد أكبر الشركات التابعة لشركة "أوكرأوبورونبروم" (شركة الصناعات الدفاعية الأوكرانية)، وهو أحد المنتجين الرئيسيين للصواريخ والأسلحة والذخيرة، وتمت إصابة هذا الهدف وفقًا لبيانات المراقبة الموضوعية وشهادة سكان كييف أنفسهم".وأشار نيبينزيا إلى أنه "كان من الممكن تجنب مثل هذه المآسي لو لم يكن نظام كييف ينتهك القانون الإنساني الدولي، وينشر أنظمة الدفاع الجوي والأسلحة الثقيلة في المناطق السكنية، ومع ذلك، في هذه اللحظة، يفضل رعاته الغربيون غض الطرف".وأكدت الوزارة أن العديد من الصور ولقطات الفيديو المنشورة من كييف تؤكد بوضوح حقيقة الدمار الناجم عن سقوط صاروخ أوكراني أطلق من مجمع مضاد للطائرات داخل المدينة.وكشف خبراء عسكريون أن الهجوم على مبنى مستشفى "أوخماتديت" في العاصمة الأوكرانية كييف قد تم تنفيذه باستخدام صاروخ مضاد للطائرات من طراز "AIM120" من نظام الدفاع الجوي الأمريكي-النرويجي NASAMS.
https://sarabic.ae/20240709/لا-شيء-مقدس-نظام-كييف-يستغل-قيامه-بقصف-مستشفى-للأطفال-لاستخدامه-في-قمة-الناتو--1090631519.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

روسيا: الصاروخ الذي سقط على مستشفى في كييف أطلق من نظام دفاع جوي نرويجي

18:45 GMT 09.07.2024
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مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2024
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صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الثلاثاء، بأن المأساة التي وقعت في كييف، جراء سقوط صاروخ بالقرب من مستشفى، كان من الممكن تجنبها لو لم تنشر أوكرانيا أنظمة دفاع جوي في المناطق السكنية.
وقال نيبينزيا: "تمثل أحد الأهداف في كييف بمصنع "أرتيوم" وهو أحد أكبر الشركات التابعة لشركة "أوكرأوبورونبروم" (شركة الصناعات الدفاعية الأوكرانية)، وهو أحد المنتجين الرئيسيين للصواريخ والأسلحة والذخيرة، وتمت إصابة هذا الهدف وفقًا لبيانات المراقبة الموضوعية وشهادة سكان كييف أنفسهم".

وأضاف نيبينزيا: "نظرًا لأن المصنع يقع على مسافة نحو 2 كيلومترات من مستشفى "أوخماتديت" للأطفال المتضرر، فهناك كل المبررات للاعتقاد بأن صاروخ الدفاع الجوي الأوكراني الذي أصاب المشفى كان يهدف على وجه التحديد إلى اعتراض الصاروخ الروسي الذي أصاب المصنع".

حريق في محطة الطاقة الحرارية في لفوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2024
"لا شيء مقدس"... نظام كييف يستغل قيامه بقصف مستشفى للأطفال لاستخدامه في قمة "الناتو"
14:45 GMT
وأشار نيبينزيا إلى أنه "كان من الممكن تجنب مثل هذه المآسي لو لم يكن نظام كييف ينتهك القانون الإنساني الدولي، وينشر أنظمة الدفاع الجوي والأسلحة الثقيلة في المناطق السكنية، ومع ذلك، في هذه اللحظة، يفضل رعاته الغربيون غض الطرف".
وسبق أن ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن التصريحات بشأن ضربة متعمدة لأهداف مدنية في أوكرانيا غير صحيحة، فالدمار حدث بسبب سقوط صاروخ دفاع جوي أوكراني، وهذه ليست المرة الأولى التي تنخرط فيها كييف في مثل هذه الاستفزازات.
وأكدت الوزارة أن العديد من الصور ولقطات الفيديو المنشورة من كييف تؤكد بوضوح حقيقة الدمار الناجم عن سقوط صاروخ أوكراني أطلق من مجمع مضاد للطائرات داخل المدينة.
وكشف خبراء عسكريون أن الهجوم على مبنى مستشفى "أوخماتديت" في العاصمة الأوكرانية كييف قد تم تنفيذه باستخدام صاروخ مضاد للطائرات من طراز "AIM120" من نظام الدفاع الجوي الأمريكي-النرويجي NASAMS.
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