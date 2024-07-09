"لا شيء مقدس"... نظام كييف يستغل قيامه بقصف مستشفى للأطفال لاستخدامه في قمة "الناتو"

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
09:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
11:03 GMT
36 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
11:40 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:50 GMT
10 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
12:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
افتتاح المعرض الصناعي الدولي "إنوبروم" في يكاترينبرج بمشاركة دولية واسعة
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مساحة حرة
على وقع مشكلات الأمن والحدود سوريا وتركيا على أعتاب تطبيع العلاقات
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
أصداء كوكبنا المبكر مخبأة في أعماق المحيط الهادئ
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29 د
مدار الليل والنهار
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البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
08:17 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
09:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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مساحة حرة
على وقع مشكلات الأمن والحدود سوريا وتركيا على أعتاب تطبيع العلاقات
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مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
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29 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
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https://sarabic.ae/20240709/لا-شيء-مقدس-نظام-كييف-يستغل-قيامه-بقصف-مستشفى-للأطفال-لاستخدامه-في-قمة-الناتو--1090631519.html
"لا شيء مقدس"... نظام كييف يستغل قيامه بقصف مستشفى للأطفال لاستخدامه في قمة "الناتو"
"لا شيء مقدس"... نظام كييف يستغل قيامه بقصف مستشفى للأطفال لاستخدامه في قمة "الناتو"
سبوتنيك عربي
اتهم نظام كييف وحلفاؤه الغربيون روسيا، بلا أساس، بضرب مستشفى "أوخماتديت" للأطفال قبيل انعقاد قمة الناتو. 09.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-09T14:45+0000
2024-07-09T14:45+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن مبنى مستشفى "أوخماتديت" تعرض لقصف بصاروخ "أرض-جو" أطلق من نظام الدفاع الجوي "ناسامس" الغربي الصنع خلال هجوم روسي على أهداف عسكرية في كييف.وأشار السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنتونوف، إلى أن الولايات المتحدة تلتزم الصمت بشأن الحادثة، على أمل استغلال الجدل للموافقة على تسليم شحنات أسلحة جديدة إلى كييف.في مارس/ آذار 2022، استخدمت أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون خدعة "مذبحة بوتشا" لتبرير قرار كييف بتمزيق مسودة اتفاق السلام الروسي الأوكراني المبرم في إسطنبول في مارس 2022.وشددت الخارجية الروسية، في ديسمبر/ كانون الأول 2023، على أنه لم يتم نشر أي قائمة بأسماء الضحايا في بوتشا على الإطلاق، ولا تبدي المنظمات الدولية أي اهتمام بالتحقيق في الأمر.وتبين أيضًا أن ادعاءات كييف بأن مستشفى ماريوبول للأمومة رقم 3 قد تعرض لضربة جوية روسية في مارس 2022 كانت خدعة، حيث أكد السكان المحليون أن "القصف" لم يحدث أبدًا، ومع ذلك، ظهرت هذه الحادثة المزيفة في فيلم وثائقي فاز بجائزة "الأوسكار" في مارس 2024.تتجاهل كييف ووسائل الإعلام الغربية بشكل روتيني الأدلة على الهجمات الأوكرانية على المناطق المدنية، بما في ذلك الضربة الأخيرة بالذخائر العنقودية على شاطئ سيفاستوبول، وقتل أسرى الحرب الروس على يد القوميين الأوكرانيين والمرتزقة الأجانب وغرف التعذيب التابعة لنظام كييف.
https://sarabic.ae/20240709/الخارجية-الروسية-كييف-تستخدم-المؤسسات-المدنية-لأغراض-عسكرية-والمدنيين-كدروع-1090614239.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

"لا شيء مقدس"... نظام كييف يستغل قيامه بقصف مستشفى للأطفال لاستخدامه في قمة "الناتو"

14:45 GMT 09.07.2024
حريق في محطة الطاقة الحرارية في لفوف، أوكرانيا
حريق في محطة الطاقة الحرارية في لفوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2024
تابعنا عبر
اتهم نظام كييف وحلفاؤه الغربيون روسيا، بلا أساس، بضرب مستشفى "أوخماتديت" للأطفال قبيل انعقاد قمة الناتو.
وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن مبنى مستشفى "أوخماتديت" تعرض لقصف بصاروخ "أرض-جو" أطلق من نظام الدفاع الجوي "ناسامس" الغربي الصنع خلال هجوم روسي على أهداف عسكرية في كييف.

وبحسب وزارة الدفاع الروسية، فإن الصور والفيديوهات الملتقطة في كييف تؤكد تعرض موقع المستشفى لقصف بصاروخ "سام" أوكراني، وربطت الوزارة اتهامات نظام كييف، بقمة الناتو التي ستناقش عضوية أوكرانيا المحتملة من بين قضايا أخرى.

وأشار السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنتونوف، إلى أن الولايات المتحدة تلتزم الصمت بشأن الحادثة، على أمل استغلال الجدل للموافقة على تسليم شحنات أسلحة جديدة إلى كييف.
آثار قثف القوات المسلحة الروسية في كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الخارجية الروسية: كييف تستخدم المؤسسات المدنية لأغراض عسكرية والمدنيين كدروع
09:09 GMT
في مارس/ آذار 2022، استخدمت أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون خدعة "مذبحة بوتشا" لتبرير قرار كييف بتمزيق مسودة اتفاق السلام الروسي الأوكراني المبرم في إسطنبول في مارس 2022.
وشددت الخارجية الروسية، في ديسمبر/ كانون الأول 2023، على أنه لم يتم نشر أي قائمة بأسماء الضحايا في بوتشا على الإطلاق، ولا تبدي المنظمات الدولية أي اهتمام بالتحقيق في الأمر.
وتبين أيضًا أن ادعاءات كييف بأن مستشفى ماريوبول للأمومة رقم 3 قد تعرض لضربة جوية روسية في مارس 2022 كانت خدعة، حيث أكد السكان المحليون أن "القصف" لم يحدث أبدًا، ومع ذلك، ظهرت هذه الحادثة المزيفة في فيلم وثائقي فاز بجائزة "الأوسكار" في مارس 2024.
تتجاهل كييف ووسائل الإعلام الغربية بشكل روتيني الأدلة على الهجمات الأوكرانية على المناطق المدنية، بما في ذلك الضربة الأخيرة بالذخائر العنقودية على شاطئ سيفاستوبول، وقتل أسرى الحرب الروس على يد القوميين الأوكرانيين والمرتزقة الأجانب وغرف التعذيب التابعة لنظام كييف.
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