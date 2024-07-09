https://sarabic.ae/20240709/صواريخ-روسية-عالية-الدقة-تضرب-مكان-اجتماع-لقادة-عسكريين-أوكرانيين----1090621031.html
صواريخ روسية عالية الدقة تضرب مكان اجتماع لقادة عسكريين أوكرانيين
صواريخ روسية عالية الدقة تضرب مكان اجتماع لقادة عسكريين أوكرانيين
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية استهدفت بأسلحة مشتركة عالية الدقة مكان اجتماع رسمي لقادة عسكريين أوكرانيين. 09.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-09T11:04+0000
2024-07-09T11:04+0000
2024-07-09T11:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "نفذت القوات المسلحة الروسية، خلال النهار، ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة على راجمات الصواريخ المتعددة من طراز "هيمارس" الأمريكية الصنع، المعدة لضرب أراضي شبه جزيرة القرم، وكذلك على مكان اجتماع رسمي لقادة عسكريين أوكرانيين، وتم تحقيق هدف الضربة".وتابع البيان: "تم تدمير أربع 4 راجمات "هيمارس"، وتحييد نحو 35 متخصصًا أجنبيا يقوم بخدمتها".وأضاف البيان: "استهدفت وحدات قوات مجموعة "الشمال" القوى البشرية والمعدات الأوكرانية في مناطق فولشانسك وتسيركوني وليبتسي في مقاطعة خاركوف".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 310 جنديا، و3 مركبات، ومدافع هاوتزر من طراز "دي 30".وتابع البيان: "سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" على مواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات الأوكرانية في مناطق بيريستوفوي في مقاطعة خاركوف، وماكيفكا وشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 420 جنديا، ودبابة، و4 شاحنات صغيرة، وعدد من المدافع.
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روسيا
صواريخ روسية عالية الدقة تضرب مكان اجتماع لقادة عسكريين أوكرانيين
11:04 GMT 09.07.2024 (تم التحديث: 11:16 GMT 09.07.2024)
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية استهدفت بأسلحة مشتركة عالية الدقة مكان اجتماع رسمي لقادة عسكريين أوكرانيين.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "نفذت القوات المسلحة الروسية، خلال النهار، ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة على راجمات الصواريخ المتعددة من طراز "هيمارس" الأمريكية الصنع، المعدة لضرب أراضي شبه جزيرة القرم، وكذلك على مكان اجتماع رسمي لقادة عسكريين أوكرانيين، وتم تحقيق هدف الضربة".
وتابع البيان: "تم تدمير أربع 4 راجمات "هيمارس"، وتحييد نحو 35 متخصصًا أجنبيا يقوم بخدمتها".
وأضاف البيان: "استهدفت وحدات قوات مجموعة "الشمال" القوى البشرية والمعدات الأوكرانية في مناطق فولشانسك وتسيركوني وليبتسي في مقاطعة خاركوف".
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 310 جنديا، و3 مركبات، ومدافع هاوتزر من طراز "دي 30".
وتابع البيان: "سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" على مواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات الأوكرانية في مناطق بيريستوفوي في مقاطعة خاركوف، وماكيفكا وشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وتورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 420 جنديا، ودبابة، و4 شاحنات صغيرة، وعدد من المدافع.