https://sarabic.ae/20240710/تركيا-هناك-دليل-ملموس-بأن-إسرائيل-تهدف-للقضاء-على-الشعب-الفلسطيني-بشكل-كامل-1090648211.html

تركيا: هناك دليل ملموس بأن إسرائيل تهدف للقضاء على الشعب الفلسطيني بشكل كامل

تركيا: هناك دليل ملموس بأن إسرائيل تهدف للقضاء على الشعب الفلسطيني بشكل كامل

سبوتنيك عربي

أكدت وزارة الخارجية التركية أن "اكتشاف مقابر جماعية في مدينة خان يونس بقطاع غزة، واستهداف 4 مدارس في الأيام الأربعة الماضية، هي أدلة ملموسة على أن إسرائيل تهدف... 10.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-10T05:33+0000

2024-07-10T05:33+0000

2024-07-10T05:33+0000

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وأدانت الخارجية التركية، في بيان لها، "قتل إسرائيل عشرات المدنيين الأبرياء في مدرسة لجأ إليها الفلسطينيون في مدينة خان يونس بغزة"، مؤكدة أن هذه الهجمات "تُظهر أيضا أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تهدف إلى تقويض مفاوضات وقف إطلاق النار"، حسب وكالة "الأناضول" التركية.وشدد البيان على أن "المسؤولين الإسرائيليين سيحاسبون أمام القانون على هذه التصرفات التي تتجاهل كافة القيم الإنسانية والقانون الدولي".وكان رئيس البرلمان التركي، نعمان قورتولموش، قد قال أمس الثلاثاء، إن بلاده تحث حلفاء "الناتو" على إعلان "وقف المزيد من عدوان حكومة نتنياهو، وبناء السلام الدائم بشكل عاجل وإيصال المساعدات دون عوائق ودعم حل الدولتين".وأضاف خلال كلمة له في اجتماع حلف الناتو، أن "أعضاء الناتو لا يمكنهم أن يغضوا الطرف" عن غزة، متابعًا: "يجب علينا أن ندعو حلفاءنا إلى القول لقد طفح الكيل ضد عدوان حكومة نتنياهو، ويقع على عاتق أعضاء الناتو الوقوف سويا لمنع الحرب والحفاظ على السلام".وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، أن "تركيا تتابع بصبر محادثات الدوحة الرامية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة".وقال أردوغان، في مؤتمر صحفي قبيل سفره إلى الولايات المتحدة لحضور قمة زعماء الناتو، إنه سيطرح "قضية المجازر التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني والغزيون خلال قمة الناتو"، معربًا عن أمله بالنتيجة المرجوة للمفاوضات في أقرب وقت.وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.

https://sarabic.ae/20240609/تركيا-هجوم-إسرائيل-الوحشي-على-النصيرات-إضافة-إلى-قائمة-جرائم-الحرب-التي-ارتكبتها-في-غزة-1089661030.html

https://sarabic.ae/20240420/مصر-وتركيا-تؤكدان-التنسيق-معا-لوقف-الحرب-في-قطاع-غزة-والوصول-إلى-حل-الدولتين-1088137085.html

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