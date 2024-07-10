https://sarabic.ae/20240710/جنرال-إسرائيلي-موجة-رفض-الخدمة-التي-سبقت-هجوم-7-أكتوبر-أضرت-بكفاءتنا-في-الحرب-على-غزة-1090673437.html

جنرال إسرائيلي: موجة رفض الخدمة التي سبقت هجوم 7 أكتوبر أضرت بكفاءتنا في الحرب على غزة

جنرال إسرائيلي: موجة رفض الخدمة التي سبقت هجوم 7 أكتوبر أضرت بكفاءتنا في الحرب على غزة

سبوتنيك عربي

اعترف جنرال إسرائيلي، اليوم الأربعاء، بأن موجة رفض الخدمة في الجيش الإسرائيلي التي سبقت عملية "طوفان الأقصى" أضرت بكفاءة الجيش. 10.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-10T16:50+0000

2024-07-10T16:50+0000

2024-07-10T16:50+0000

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وأجرت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، مقابلة مع جنرال بسلاح الجو الإسرائيلي، اعترف من خلالها بأن موجة رفض الخدمة في الجيش التي سبقت السابع من أكتوبر/تشرين الأول قد أضرت بكفاءة الجيش.في وقت أشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن ما أكده الجنرال نفسه يتناقض مع رسالة الجيش الإسرائيلي التي أصرّت على أنه لم يكن لها أي تأثير قبل الحرب على قطاع غزة وأثناءها.وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء طالب برلماني إسرائيلي، بانتقال الجيش الإسرائيلي للتعامل مع "التهديدات الأكثر خطورة، الممثلة في حزب الله اللبناني"، ونقلت الإذاعة الإسرائيليةعن عضو الكنيست ماتان كاهانا، أنه نتيجة لاعتبارات سياسية داخلية لا يزال الجيش الإسرائيلي عالقا في الجنوب داخل قطاع غزة.ورأى كاهانا عضو الكنيست عن "معسكر الدولة" بزعامة بيني غانتس، أنه كان من الطبيعي على الجيش الإسرائيلي تغيير طريقة العمل داخل قطاع غزة والانتقال إلى مواجهة الجبهة الأكثر خطورة والممثلة في "حزب الله" اللبناني.وأمس الثلاثاء، صرح الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، بأن الجيش الإسرائيلي هو "أكثر جيش بلا أخلاق وبدأت تظهر حقيقته".ونقلت قناة "المنار" عن حسن نصر الله بمناسبة اليوم الأول من شهر محرم للعام الهجري 1446، أن "جيش الاحتلال الإسرائيلي هو أكثر جيش بلا أخلاق"، مضيفا أنه "عندما يرتقي منا الشهداء أو تُدمّر بيوتنا أو نهدد بالحرب نحن لا نخاف ولا نتخلى عن مسؤوليتنا".وأكد الأمين العام لـ"حزب الله" في كلمته أن "جبهات الإسناد في لبنان واليمن والعراق والإسناد السياسي مثل سوريا وإيران هي صورة مُفرحة يقابلها صورة محزنة من مواقف العالم العربي والإسلامي تجاه غزة".يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.وتمثل الأعمال القتالية أسوأ صراع بين الجانبين، منذ حرب 2006، ما يؤجج المخاوف من خوض مواجهة أكبر.

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طوفان الأقصى, حركة حماس, العالم العربي, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الأخبار