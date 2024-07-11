https://sarabic.ae/20240711/أمريكا-تبلغ-إسرائيل-بأن-جزءا-من-شحنة-الأسلحة-ستصل-تل-أبيب-خلال-الأيام-المقبلة-1090697673.html
أمريكا تبلغ إسرائيل بأن جزءا من شحنة الأسلحة ستصل تل أبيب خلال الأيام المقبلة
أمريكا تبلغ إسرائيل بأن جزءا من شحنة الأسلحة ستصل تل أبيب خلال الأيام المقبلة
سبوتنيك عربي
أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أنه ناقش مع مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط آموس هوكستين، التقدم المحرز بشأن اتفاق إطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة. 11.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-11T11:27+0000
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وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن "المبعوث الأمريكي أكد لوزير الدفاع غالانت، بأن جزءا من شحنة الأسلحة الأمريكية ستصل إسرائيل، خلال الأيام المقبلة".وكانت الولايات المتحدة قد أرجأت، في مايو/ أيار الماضي، فقط تسليم قنابل وذخائر إلى إسرائيل، بسبب مخاوف من التأثير الذي يمكن أن تحدثه في المناطق المكتظة بالسكان.إلا أن نتنياهو خرج الأسبوع الماضي بتصريحات مفاجئة حول مماطلة أمريكا في تسليم تل أبيب أسلحة، ما أثار حفيظة البيت الأبيض الذي وصف تلك التصريحات بالمخيبة للآمال.يذكر أن بايدن يواجه ضغوطا داخلية تدعوا لوقف تسليم الأسلحة لتل أبيب وسط ارتفاع وتيرة مقتل المدنيين في غزة، إذ فاق عدد الضحايا 37 ألفا والمصابين 86 ألفا، بحسب الإحصاءات الرسمية.
https://sarabic.ae/20240626/تقرير-أمريكا-سلمت-إسرائيل-أسلحة-في-شهرين-تعادل-ما-كان-يجب-إرساله-لمدة-عامين-1090201599.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
أمريكا تبلغ إسرائيل بأن جزءا من شحنة الأسلحة ستصل تل أبيب خلال الأيام المقبلة
أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أنه ناقش مع مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط آموس هوكستين، التقدم المحرز بشأن اتفاق إطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن "المبعوث الأمريكي أكد لوزير الدفاع غالانت، بأن جزءا من شحنة الأسلحة الأمريكية ستصل إسرائيل، خلال الأيام المقبلة".
وكانت الولايات المتحدة قد أرجأت، في مايو/ أيار الماضي، فقط تسليم قنابل وذخائر إلى إسرائيل، بسبب مخاوف من التأثير الذي يمكن أن تحدثه في المناطق المكتظة بالسكان.
إلا أن نتنياهو
خرج الأسبوع الماضي بتصريحات مفاجئة حول مماطلة أمريكا في تسليم تل أبيب أسلحة، ما أثار حفيظة البيت الأبيض
الذي وصف تلك التصريحات بالمخيبة للآمال.
يذكر أن بايدن يواجه ضغوطا داخلية تدعوا لوقف تسليم الأسلحة لتل أبيب وسط ارتفاع وتيرة مقتل المدنيين في غزة، إذ فاق عدد الضحايا 37 ألفا والمصابين 86 ألفا، بحسب الإحصاءات الرسمية.