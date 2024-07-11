https://sarabic.ae/20240711/أمريكا-تبلغ-إسرائيل-بأن-جزءا-من-شحنة-الأسلحة-ستصل-تل-أبيب-خلال-الأيام-المقبلة-1090697673.html

أمريكا تبلغ إسرائيل بأن جزءا من شحنة الأسلحة ستصل تل أبيب خلال الأيام المقبلة

أمريكا تبلغ إسرائيل بأن جزءا من شحنة الأسلحة ستصل تل أبيب خلال الأيام المقبلة

سبوتنيك عربي

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أنه ناقش مع مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط آموس هوكستين، التقدم المحرز بشأن اتفاق إطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة. 11.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-11T11:27+0000

2024-07-11T11:27+0000

2024-07-11T11:27+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

قطاع غزة

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

الولايات المتحدة الأمريكية

الأخبار

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102608/87/1026088778_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_434c26d442dde970068d26948b381fe5.jpg

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن "المبعوث الأمريكي أكد لوزير الدفاع غالانت، بأن جزءا من شحنة الأسلحة الأمريكية ستصل إسرائيل، خلال الأيام المقبلة".وكانت الولايات المتحدة قد أرجأت، في مايو/ أيار الماضي، فقط تسليم قنابل وذخائر إلى إسرائيل، بسبب مخاوف من التأثير الذي يمكن أن تحدثه في المناطق المكتظة بالسكان.إلا أن نتنياهو خرج الأسبوع الماضي بتصريحات مفاجئة حول مماطلة أمريكا في تسليم تل أبيب أسلحة، ما أثار حفيظة البيت الأبيض الذي وصف تلك التصريحات بالمخيبة للآمال.يذكر أن بايدن يواجه ضغوطا داخلية تدعوا لوقف تسليم الأسلحة لتل أبيب وسط ارتفاع وتيرة مقتل المدنيين في غزة، إذ فاق عدد الضحايا 37 ألفا والمصابين 86 ألفا، بحسب الإحصاءات الرسمية.

https://sarabic.ae/20240626/تقرير-أمريكا-سلمت-إسرائيل-أسلحة-في-شهرين-تعادل-ما-كان-يجب-إرساله-لمدة-عامين-1090201599.html

إسرائيل

قطاع غزة

غزة

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم