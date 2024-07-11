https://sarabic.ae/20240711/الجيش-الروسي--يحرر-بلدة-فوسخود-في-جمهورية-دونيستك-الشعبية-1090695395.html

الجيش الروسي يحرر بلدة فوسخود في جمهورية دونيستك الشعبية

الجيش الروسي يحرر بلدة فوسخود في جمهورية دونيستك الشعبية

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن الجيش الروسي حرر بلدة فوسخود في جمهورية دونيستك الشعبية. 11.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-11T10:27+0000

2024-07-11T10:27+0000

2024-07-11T10:56+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقالت الدفاع في بيان لها: "وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، قامت بتحسين الوضع التكتيكي، ومن خلال الإجراءات النشطة، حررت بلدة فوسخود في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأشارت الدفاع إلى أن "العسكريين الروس من وحدات قوات مجموعة "الغرب" الروسية، استهدفوا القوات الأوكرانية في منطقتي سينكوفكا وبيريستوفوي في مقاطعة خاركوف، وبلغت خسائر كييف 460 جنديًا، ودبابة، و3 ناقلات جند مدرعة، والعديد من المدافع".وأوضحت أن "وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، حسّنت الوضع القتالي على طول خط المواجهة، واستهدفت القوة البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كونستانتينوفكا وكوراخوفو وإيلينكا وتشاسوف يار من جمهورية دونيتسك الشعبية، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 700 عسكري، ودبابة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين من طراز "كوزاك"، وسيارتين".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.القوات الروسية تشن هجمات على خط دفاع القوات الأوكرانية بالقرب من أوريخوفمشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20240710/الجيش-الروسي-يسقط-مقاتلة-ميغ-29-أوكرانية-1090656012.html

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