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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240711/الجيش-الروسي--يحرر-بلدة-فوسخود-في-جمهورية-دونيستك-الشعبية-1090695395.html
الجيش الروسي يحرر بلدة فوسخود في جمهورية دونيستك الشعبية
الجيش الروسي يحرر بلدة فوسخود في جمهورية دونيستك الشعبية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن الجيش الروسي حرر بلدة فوسخود في جمهورية دونيستك الشعبية. 11.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-11T10:27+0000
2024-07-11T10:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت الدفاع في بيان لها: "وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، قامت بتحسين الوضع التكتيكي، ومن خلال الإجراءات النشطة، حررت بلدة فوسخود في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأشارت الدفاع إلى أن "العسكريين الروس من وحدات قوات مجموعة "الغرب" الروسية، استهدفوا القوات الأوكرانية في منطقتي سينكوفكا وبيريستوفوي في مقاطعة خاركوف، وبلغت خسائر كييف 460 جنديًا، ودبابة، و3 ناقلات جند مدرعة، والعديد من المدافع".وأوضحت أن "وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، حسّنت الوضع القتالي على طول خط المواجهة، واستهدفت القوة البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كونستانتينوفكا وكوراخوفو وإيلينكا وتشاسوف يار من جمهورية دونيتسك الشعبية، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 700 عسكري، ودبابة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين من طراز "كوزاك"، وسيارتين".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.القوات الروسية تشن هجمات على خط دفاع القوات الأوكرانية بالقرب من أوريخوفمشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240710/الجيش-الروسي-يسقط-مقاتلة-ميغ-29-أوكرانية-1090656012.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

الجيش الروسي يحرر بلدة فوسخود في جمهورية دونيستك الشعبية

10:27 GMT 11.07.2024 (تم التحديث: 10:56 GMT 11.07.2024)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة "غراد" مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن الجيش الروسي حرر بلدة فوسخود في جمهورية دونيستك الشعبية.
وقالت الدفاع في بيان لها: "وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، قامت بتحسين الوضع التكتيكي، ومن خلال الإجراءات النشطة، حررت بلدة فوسخود في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وبحسب البيان، تم صد 5 هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية أوكرانية، وبلغت خسائر العدو 335 عسكريًا ومركبتين قتاليتين للمشاة، بما في ذلك مركبة قتال مشاة أمريكية الصنع من طراز "برادلي" ومركبتين.

وأشارت الدفاع إلى أن "العسكريين الروس من وحدات قوات مجموعة "الغرب" الروسية، استهدفوا القوات الأوكرانية في منطقتي سينكوفكا وبيريستوفوي في مقاطعة خاركوف، وبلغت خسائر كييف 460 جنديًا، ودبابة، و3 ناقلات جند مدرعة، والعديد من المدافع".

وأضاف البيان: "سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية على مواقع أكثر فائدة، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 155 عسكريًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و8 مركبات، وبعض المدافع الميدانية".

وأوضحت أن "وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، حسّنت الوضع القتالي على طول خط المواجهة، واستهدفت القوة البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كونستانتينوفكا وكوراخوفو وإيلينكا وتشاسوف يار من جمهورية دونيتسك الشعبية، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 700 عسكري، ودبابة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين من طراز "كوزاك"، وسيارتين".
مناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يسقط مقاتلة "ميغ-29" أوكرانية ويستهدف مخازن للقوارب المسيرة
أمس, 10:23 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
القوات الروسية تشن هجمات على خط دفاع القوات الأوكرانية بالقرب من أوريخوف
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
مشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديو
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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