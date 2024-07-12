https://sarabic.ae/20240712/إعلام-عضوية-أوكرانيا-في-الناتو-تقلص-من-احتمال-التوصل-إلى-التسوية-السلمية-للصراع-1090725022.html

تقرير: عضوية أوكرانيا في الناتو تقلص من احتمال التوصل إلى التسوية السلمية للصراع

تقرير: عضوية أوكرانيا في الناتو تقلص من احتمال التوصل إلى التسوية السلمية للصراع

سبوتنيك عربي

كشفت صحيفة أمريكية، اليوم الجمعة، في تقرير لها أن الوعد المعطة لأوكرانيا بشأن انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) يمكن أن يؤثر سلبا على أي حل سلمي محتمل مع... 12.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-12T07:23+0000

2024-07-12T07:23+0000

2024-07-12T07:23+0000

العالم

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وأشارت صحيفة "أميركان كونزرفاتيف"، في تقريرها، إلى أن "الوعد بعضوية أوكرانيا، التي لا رجعة فيها، في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، يقلص من احتمالية الوصول إلى تسوية سلمية مقبولة مع موسكو".ولفت التقرير إلى أن السلام والاستقرار في أوروبا الشرقية سيأتي مع الاعتراف بأن خطة الناتو للتوسع وضم أوكرانيا هي "في قلب الأزمة الحالية".وأعلن بيان صدر عقب اجتماع مجلس حلف شمال الأطلسي (ناتو) مع أوكرانيا، على هامش قمة الحلف المنعقدة في العاصمة الأمريكية واشنطن، أن "الحلف سيدعم جهود أوكرانيا للانضمام إليه طالما واصلت كييف إجراء الإصلاحات الاقتصادية والأمنية لديها".وجاء في البيان: "يرحب الحلفاء بالتقدم الذي أحرزته أوكرانيا، منذ قمة فيلنيوس، لتنفيذ الإصلاحات الديمقراطية والاقتصادية والأمنية اللازمة".الكرملين: توسع "الناتو" في أوكرانيا تهديد غير مقبول لأمن روسياالعملية العسكرية الروسية الخاصةوأضاف البيان: "بينما تواصل أوكرانيا هذا العمل الحيوي، سيواصل الحلفاء دعمها في طريقها الذي لا رجعة فيه نحو التكامل الأوروبي الأطلسي الكامل، بما في ذلك عضوية الناتو".وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

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