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الدوما الروسي يدعو دول "بريكس" لإنشاء نظير لصندوق النقد الدولي... فيديو
الدوما الروسي يدعو دول "بريكس" لإنشاء نظير لصندوق النقد الدولي... فيديو
سبوتنيك عربي
صرح ألكسندر باباكوف، نائب رئيس مجلس الدوما الروسي، اليوم الجمعة، أن دول "بريكس" بحاجة إلى إنشاء نظيرها الخاص لصندوق النقد الدولي. 12.07.2024, سبوتنيك عربي
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2024-07-12T11:31+0000
روسيا
مجموعة بريكس
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وأضاف باباكوف، خلال كلمة ألقاها في المنتدى البرلماني لدول "بريكس"، أنه "يتعين علينا أن نتأكد من أننا لا نقوم فعليا بإصلاح الصندوق الدولي، وصندوق النقد والمؤسسات التي تُشكل، ويتعين علينا أن ننشئ نظيرا خاصا لصندوق النقد الدولي، أو نسميه أيا كان تريدون صندوق النقد الدولي 2 أو أي شيء آخر، لكن الشيء الرئيسي، في جوهره هو إنشاء نظام مالي جديد".وينعقد المنتدى البرلماني العاشر لدول "بريكس" في مدينة سانت بطرسبورغ الروسيثة، في الفترة من 11 إلى 12 يوليو/ تموز الجاري.وشارك الرئيس فلاديمير بوتين، يوم أمس الخميس، في افتتاح الجلسة العامة للمنتدى البرلماني الـ10 لمجموعة "بريكس"، وقال بوتين للمشاركين: "بالطبع، أعتقد أنه سيكون لديكم الوقت للإعجاب بسانت بطرسبورغ، فهي فخر روسيا وهي بالتأكيد تراث الإنسانية جمعاء".وسيناقش المشاركون في اجتماعات المنتدى، دور البرلمانات في زيادة كفاءة نظام العلاقات الدولية وضمان ديمقراطيته، وقضايا مواجهة تفتت النظام التجاري المتعدد الأطراف وعواقب الأزمات العالمية.انطلاق فعاليات المنتدى البرلماني الـ10 لمجموعة "بريكس"... صور وفيديو
https://sarabic.ae/20240712/رئيس-البرلمان-المصري-رئاسة-روسيا-لـبريكس-تعطي-دفعة-قوية-للمجموعة-1090730897.html
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روسيا, مجموعة بريكس
روسيا, مجموعة بريكس

الدوما الروسي يدعو دول "بريكس" لإنشاء نظير لصندوق النقد الدولي... فيديو

11:31 GMT 12.07.2024
© BRICS/SCO Photohost / الانتقال إلى بنك الصوربنك روسيا يصدر عملة تذكارية لمجموعة "بريكس" على هامش اجتماعات اوفا
بنك روسيا يصدر عملة تذكارية لمجموعة بريكس على هامش اجتماعات اوفا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2024
© BRICS/SCO Photohost
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تابعنا عبر
صرح ألكسندر باباكوف، نائب رئيس مجلس الدوما الروسي، اليوم الجمعة، أن دول "بريكس" بحاجة إلى إنشاء نظيرها الخاص لصندوق النقد الدولي.
وأضاف باباكوف، خلال كلمة ألقاها في المنتدى البرلماني لدول "بريكس"، أنه "يتعين علينا أن نتأكد من أننا لا نقوم فعليا بإصلاح الصندوق الدولي، وصندوق النقد والمؤسسات التي تُشكل، ويتعين علينا أن ننشئ نظيرا خاصا لصندوق النقد الدولي، أو نسميه أيا كان تريدون صندوق النقد الدولي 2 أو أي شيء آخر، لكن الشيء الرئيسي، في جوهره هو إنشاء نظام مالي جديد".

وأشار البرلماني الروسي إلى أنه في هذه الحالة، سيتم ضمان السيادة الحقيقية لدول "بريكس"، وتلك الدول التي تخطط للنظر في التعاون مع المنظمة.

وينعقد المنتدى البرلماني العاشر لدول "بريكس" في مدينة سانت بطرسبورغ الروسيثة، في الفترة من 11 إلى 12 يوليو/ تموز الجاري.
وشارك الرئيس فلاديمير بوتين، يوم أمس الخميس، في افتتاح الجلسة العامة للمنتدى البرلماني الـ10 لمجموعة "بريكس"، وقال بوتين للمشاركين: "بالطبع، أعتقد أنه سيكون لديكم الوقت للإعجاب بسانت بطرسبورغ، فهي فخر روسيا وهي بالتأكيد تراث الإنسانية جمعاء".
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وسيناقش المشاركون في اجتماعات المنتدى، دور البرلمانات في زيادة كفاءة نظام العلاقات الدولية وضمان ديمقراطيته، وقضايا مواجهة تفتت النظام التجاري المتعدد الأطراف وعواقب الأزمات العالمية.
انطلاق فعاليات المنتدى البرلماني الـ10 لمجموعة "بريكس"... صور وفيديو
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