https://sarabic.ae/20240712/الكرملين-الصواريخ-الغربية-البعيدة-المدى-تستهدف-بالفعل-أراضي-روسيا-وهناك-احتمالات-بزيادة-الاستفزازات-1090728970.html

الكرملين: الصواريخ الغربية البعيدة المدى تستهدف بالفعل أراضي روسيا وهناك احتمالات بزيادة الاستفزازات

الكرملين: الصواريخ الغربية البعيدة المدى تستهدف بالفعل أراضي روسيا وهناك احتمالات بزيادة الاستفزازات

سبوتنيك عربي

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الصواريخ الغربية البعيدة المدى تستهدف بالفعل أراضي روسيا الاتحادية، بينها دونباس ونوفوروسيا،... 12.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-12T10:42+0000

2024-07-12T10:42+0000

2024-07-12T10:44+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال بيسكوف في تصريحات صحفية: "الشيء الرئيسي هو أنه يتم توجيه الضربات على أراضينا بالفعل بهذه الصواريخ، دعونا لا ننسى أن لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوروجيه، كلها أراض تابعة لروسيا، أما زيادة مسافة هذه الصواريخ، فهذا استفزاز محض".وفي سياق متصل، اعتبر بيسكوف أن الدعوات لرفع القيود على الضربات التي تستهدف الأراضي الروسية، بالأسلحة الغربية، تعد جولة جديدة خطيرة من التصعيد.وفي وقت سابق، أكد حلف شمال الأطلسي (الناتو) دعمه الكامل لـ"مسار لا رجعة فيه" لاندماج أوكرانيا في المجتمع الأوروأطلسي وعضوية الحلف.وجاء في البيان الختامي لقمة الحلف في واشنطن: "نرحب بالتقدم الملموس الذي أحرزته أوكرانيا، منذ قمة العام الماضي للناتو في فيلنيوس، بشأن إصلاحاتها الديمقراطية والاقتصادية والأمنية المطلوبة، وبينما تواصل أوكرانيا هذا العمل الحيوي، سنواصل دعمها في مسارها الذي لا رجعة فيه نحو التكامل الأوروبي الأطلسي الكامل، بما في ذلك عضوية الناتو".أوربان يصف الدور المتنامي لحلف الناتو بالصراع في أوكرانيا بأنه خطير وغير مسؤولوأضاف الناتو أنه لن يكون بمقدوره توجيه دعوة إلى أوكرانيا للانضمام إلى الحلف إلا عندما يوافق جميع الأعضاء، وتستوفي كييف جميع الشروط المطلوبة.

https://sarabic.ae/20240712/إعلام-عضوية-أوكرانيا-في-الناتو-تقلص-من-احتمال-التوصل-إلى-التسوية-السلمية-للصراع-1090725022.html

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