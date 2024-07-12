خبراء يوضحون أهداف المغرب من الحصول على "قمر صناعي" إسرائيلي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
08:18 GMT
23 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
08:41 GMT
19 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
09:03 GMT
28 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
التسويات بالعملات الوطنية داخل بريكس للتخلص من هيمنة الدولار
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
11:03 GMT
46 د
صدى الحياة
رحلة الأرواح الشرقية والأنغام العربية تحط في شوارع روسيا
11:50 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: الناتو يؤهل أوكرانيا لتكون خادمة وفية للهيمنة الأمريكية
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
الناتو وخلق العداوة مع روسيا والصين
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث والهبة في القوانين العربية
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المكملات الغذائية لكمال الأجسام ووهم الجسم المثالي
08:17 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:37 GMT
23 د
كواليس السينما
الموسيقى بين الحياة والفن
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
09:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
الناتو وخلق العداوة مع روسيا والصين
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
11:03 GMT
41 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
صدى الحياة
وسائل الإعلام بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
12:03 GMT
29 د
من الملعب
اكتمال المربع الذهبي لكأس الأمم الأوروبية وكوبا أميركا
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
حماس تتهم إسرائيل بالمماطلة، واستئناف المفاوضات في القاهرة، مساع إيطالية للتوسط في ترسيم الحدود البرية بين إسرائيل ولبنان
16:04 GMT
59 د
مساحة حرة
بعد انضمام دول جديدة.. آليات عمل بريكس لنشأة قوة اقتصادية كبرى
17:03 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
وزير الصناعة الروسي: لدينا مشاريع جديدة مع الإمارات والعقوبات لا تؤثر على شراكتنا
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240712/خبراء-يوضحون-أهداف-المغرب-من-الحصول-على-قمر-صناعي-إسرائيلي-1090739218.html
خبراء يوضحون أهداف المغرب من الحصول على "قمر صناعي" إسرائيلي
خبراء يوضحون أهداف المغرب من الحصول على "قمر صناعي" إسرائيلي
سبوتنيك عربي
قال خبراء إن القمر الصناعي المقرر أن يحصل عليه المغرب خلال سنوات من إسرائيل، يؤدي "مهام دقيقة". 12.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-12T15:42+0000
2024-07-12T15:42+0000
حصري
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار المغرب اليوم
تقارير سبوتنيك
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/0c/1090739056_0:92:2000:1217_1920x0_80_0_0_091b2083c59a6ee2e40ef829d6d9b5af.jpg
تداولت وسائل إعلام معلومات حول اتفاق بين المغرب وإسرائيل، يقضي بتسلم الرباط "قمر صناعي"، من شركة صناعات الطيران والفضاء الإسرائيلية في إطار صفقة بلغت قيمتها مليار دولار.ونقل الموقعان الإخباريان المغربيان "لو ديسك" و"لو 360 ريبورتد" عن مصادر إسرائيلية في الرباط قولها، إن "العقد ينص على أن توفر الشركة قمر التجسس أوفيك 13 الذي من المقرر أن يحل محل قمرين صناعيين من إنتاج إيرباص وتاليس".وأفادت الشركة الإسرائيلية يوم الثلاثاء الماضي بأنها أبرمت عقدا بقيمة مليار دولار لتوريد أحد أنظمتها إلى طرف ثالث لكنها لم تحدده.تأتي المعلومات التي جرى تداولها في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات بشأن مسار الاتفاقيات الموقعة بين المغرب وإسرائيل، وخاصة الجانب العسكري والاستخباراتي.وكانت إسرائيل والمغرب قد وقعتا في العام 2021 اتفاقية دفاع تغطي الاستخبارات والتعاون في الصناعات والمشتريات العسكرية، تسعى من خلالها الرباط لتوطين الصناعات العسكرية، وفي مقدمتها الطائرات المسيرة.في ظل غياب معلومات رسمية حول الأمر، يقول خبراء إن القمر هو الثالث الذي يحرص المغرب على الحصول عليه، ليضاف إلى قمرين فرنسيين، يعملان منذ فترة.ويرى الخبراء أن القمر الإسرائيلي أكثر تطورا من القمرين الفرنسيين، وأن مهامه هي أكثر دقة وتطورا، ومن المقرر استلامه بعد 5 سنوات.من جانبها، أوضحت الشركة التي تُصنع بعض أنظمة الدفاع الصاروخية والطائرات المسيرة الأكثر تطورا بإسرائيل في إفصاح لجهات تنظيمية بتل أبيب أن الصفقة من المقرر تنفيذها على مدى خمس سنوات.في الإطار، قال محمد الطيار، الخبير الأمني والسياسي المغربي، إن الصفقة ليست بالغريبة، خاصة أن المغرب تربطه علاقات عسكرية مع الجانب الإسرائيلي، كما هو الأمر مع الولايات المتحدة.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن إسرائيل لديها صناعة عسكرية متطورة، يسعى المغرب للاستفادة منها، في إطار توطين الصناعة العسكرية في المغرب، خاصة فيما يتعلق بالطائرات من دون طيار.وتابع الطيار: "بشأن القمر الصناعي، من المرتقب أن يقوم بمهام دقيقة وأكثر تطورا، إلى جانب قمرين سبق اقتناؤهما من فرنسا".وفق الخبير الأمني المغربي، فإن القمر الجديد من المقرر أن يتسلمه المغرب بعد 5 سنوات، ويصبح إضافة بالنظر للإمكانيات المتطورة الذي يتوفر عليها.يرى الطيار أن العلاقات القائمة مع إسرائيل، لا تتعارض مع موقفه من القضية الفلسطينية، إذ يترأس "لجنة القدس" ولديه علاقته القوية مع السلطة الفلسطينية، وكذلك حركة "حماس".ولفت إلى أن البيانات التي أصدرتها الخارجية المغربية، نددت وشددت على ضرورة وقف إطلاق النار، ما يعني أن موقف المغرب من القضية كما هو لم يتأثر بأي مسار جديد.وتابع: "يجب الإشارة إلى أن أزمة قضية الصحراء، مفتوحة على عدة احتمالات، الأمر الذي يفرض على المغرب الاستعداد لكافة السيناريوهاـ ويطور ترسانته العسكرية في هذا الإطار بالتعاون مع الشركاء الذين لديهم خبرة وإمكانيات في التصنيع العسكري".وأكدت مصادر أمنية لـصحيفة "كالكاليست" الإسرائيلية الاقتصادية أن "هناك مؤشرات على صفقة عملاقة لتوريد قمر صناعي للاستخبارات، في غضون ذلك، كما علمت الصحيفة أن رئيس الصناعات الجوية الإسرائيلية، عمير بيرتس، سافر في الأيام الأخيرة إلى المغرب عبر دولة أوروبية لتوقيع الصفقة والتي ظلت حتى الآن سرية".فيما يقول الخبير السياسي الدكتور علي السرحاني، إن التعاون العسكري بين البلدين كان ضمن الاتفاقيات التي وقعت بين البلدين بعد استئناف العلاقات بين البلدين.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن أي خطوة بين البلدين في صالح المغرب، لا تقام على حساب القضية الفلسطينية.وتابع: "أن الاتفاقيات الأمنية بين المغرب وإسرائيل ليست على حساب القضية، في حين أن أغلبية الدول تشتري السلاح من الجانب الأمريكي، رغم معرفتهم طبيعة العلاقات بين البلدين".وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2021، وقّع المغرب وإسرائيل، مذكرة تفاهم في مجال التعاون العسكري والأمني، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي قام بها بيني غانتس وزير الدفاع الإسرائيلي للرباط، حينها.ووضعت المذكرة إطارا للتعاون في المجال العسكري والأمني والاستخباراتي، في إطار "خلق قنوات رسمية بين الأجهزة الاستخباراتية والأمنية للبلدين"، كما شملت "لتعاون الصناعي والتقني، وتبادل الزيارات والتدريبات العسكرية المشتركة"، وفق الشرق الأوسط.وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول 2020، أعلن المغرب استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، بعد قطعها في عام 2000، بسبب الانتفاضة الفلسطينية الثانية.وبذلك أصبح المغرب الدولة المغاربية الوحيدة التي تقيم علاقات مع إسرائيل، بعد قطع موريتانيا علاقاتها مع إسرائيل في 2010، ويعتبر السادس بين البلدان العربية بعد السودان والإمارات العربية المتحدة والبحرين والأردن ومصر.
https://sarabic.ae/20240628/ارتفاع-التبادل-التجاري-بين-المغرب-وإسرائيل-لأكثر-من-53-مليون-دولار-خلال-5-أشهر---1090260860.html
https://sarabic.ae/20240625/ضجة-في-المغرب-إثر-السماح-لسفينة-عسكرية-إسرائيلية-بدخول-ميناء-طنجة-للتزود-بالوقود-1090152857.html
https://sarabic.ae/20240106/إعلام-رجال-أعمال-وسياح-إسرائيليون-يغادرون-المغرب-بعد-اندلاع-الحرب-1084754481.html
https://sarabic.ae/20231225/الآلاف-في-المغرب-يتظاهرون-ضد-حرب-غزة-والعلاقات-مع-إسرائيل-فيديو-1084449718.html
إسرائيل
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/0c/1090739056_128:0:1873:1309_1920x0_80_0_0_8ff3ddf8e7133d022fcc9f9031304a96.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار المغرب اليوم, تقارير سبوتنيك, الأخبار
حصري, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار المغرب اليوم, تقارير سبوتنيك, الأخبار

خبراء يوضحون أهداف المغرب من الحصول على "قمر صناعي" إسرائيلي

15:42 GMT 12.07.2024
© AFP 2023 / JACK GUEZتطبيع المغرب وإسرائيل
تطبيع المغرب وإسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2024
© AFP 2023 / JACK GUEZ
تابعنا عبر
حصري
قال خبراء إن القمر الصناعي المقرر أن يحصل عليه المغرب خلال سنوات من إسرائيل، يؤدي "مهام دقيقة".
تداولت وسائل إعلام معلومات حول اتفاق بين المغرب وإسرائيل، يقضي بتسلم الرباط "قمر صناعي"، من شركة صناعات الطيران والفضاء الإسرائيلية في إطار صفقة بلغت قيمتها مليار دولار.
ونقل الموقعان الإخباريان المغربيان "لو ديسك" و"لو 360 ريبورتد" عن مصادر إسرائيلية في الرباط قولها، إن "العقد ينص على أن توفر الشركة قمر التجسس أوفيك 13 الذي من المقرر أن يحل محل قمرين صناعيين من إنتاج إيرباص وتاليس".
وأفادت الشركة الإسرائيلية يوم الثلاثاء الماضي بأنها أبرمت عقدا بقيمة مليار دولار لتوريد أحد أنظمتها إلى طرف ثالث لكنها لم تحدده.
تجارة بضائع استيراد وتصدير - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2024
ارتفاع التبادل التجاري بين المغرب وإسرائيل لأكثر من 53 مليون دولار خلال 5 أشهر
28 يونيو, 10:55 GMT
تأتي المعلومات التي جرى تداولها في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات بشأن مسار الاتفاقيات الموقعة بين المغرب وإسرائيل، وخاصة الجانب العسكري والاستخباراتي.
وكانت إسرائيل والمغرب قد وقعتا في العام 2021 اتفاقية دفاع تغطي الاستخبارات والتعاون في الصناعات والمشتريات العسكرية، تسعى من خلالها الرباط لتوطين الصناعات العسكرية، وفي مقدمتها الطائرات المسيرة.
في ظل غياب معلومات رسمية حول الأمر، يقول خبراء إن القمر هو الثالث الذي يحرص المغرب على الحصول عليه، ليضاف إلى قمرين فرنسيين، يعملان منذ فترة.
ويرى الخبراء أن القمر الإسرائيلي أكثر تطورا من القمرين الفرنسيين، وأن مهامه هي أكثر دقة وتطورا، ومن المقرر استلامه بعد 5 سنوات.
من جانبها، أوضحت الشركة التي تُصنع بعض أنظمة الدفاع الصاروخية والطائرات المسيرة الأكثر تطورا بإسرائيل في إفصاح لجهات تنظيمية بتل أبيب أن الصفقة من المقرر تنفيذها على مدى خمس سنوات.
ميناء الصويرة ، المغرب 7 مارس 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2024
ضجة في المغرب إثر السماح لسفينة عسكرية إسرائيلية بدخول ميناء طنجة للتزود بالوقود
25 يونيو, 06:34 GMT
في الإطار، قال محمد الطيار، الخبير الأمني والسياسي المغربي، إن الصفقة ليست بالغريبة، خاصة أن المغرب تربطه علاقات عسكرية مع الجانب الإسرائيلي، كما هو الأمر مع الولايات المتحدة.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن إسرائيل لديها صناعة عسكرية متطورة، يسعى المغرب للاستفادة منها، في إطار توطين الصناعة العسكرية في المغرب، خاصة فيما يتعلق بالطائرات من دون طيار.
وتابع الطيار: "بشأن القمر الصناعي، من المرتقب أن يقوم بمهام دقيقة وأكثر تطورا، إلى جانب قمرين سبق اقتناؤهما من فرنسا".
وفق الخبير الأمني المغربي، فإن القمر الجديد من المقرر أن يتسلمه المغرب بعد 5 سنوات، ويصبح إضافة بالنظر للإمكانيات المتطورة الذي يتوفر عليها.
يرى الطيار أن العلاقات القائمة مع إسرائيل، لا تتعارض مع موقفه من القضية الفلسطينية، إذ يترأس "لجنة القدس" ولديه علاقته القوية مع السلطة الفلسطينية، وكذلك حركة "حماس".
طائرة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2024
إعلام: رجال أعمال وسياح إسرائيليون يغادرون المغرب بعد اندلاع الحرب
6 يناير, 15:00 GMT
ولفت إلى أن البيانات التي أصدرتها الخارجية المغربية، نددت وشددت على ضرورة وقف إطلاق النار، ما يعني أن موقف المغرب من القضية كما هو لم يتأثر بأي مسار جديد.
وتابع: "يجب الإشارة إلى أن أزمة قضية الصحراء، مفتوحة على عدة احتمالات، الأمر الذي يفرض على المغرب الاستعداد لكافة السيناريوهاـ ويطور ترسانته العسكرية في هذا الإطار بالتعاون مع الشركاء الذين لديهم خبرة وإمكانيات في التصنيع العسكري".
وأكدت مصادر أمنية لـصحيفة "كالكاليست" الإسرائيلية الاقتصادية أن "هناك مؤشرات على صفقة عملاقة لتوريد قمر صناعي للاستخبارات، في غضون ذلك، كما علمت الصحيفة أن رئيس الصناعات الجوية الإسرائيلية، عمير بيرتس، سافر في الأيام الأخيرة إلى المغرب عبر دولة أوروبية لتوقيع الصفقة والتي ظلت حتى الآن سرية".
فيما يقول الخبير السياسي الدكتور علي السرحاني، إن التعاون العسكري بين البلدين كان ضمن الاتفاقيات التي وقعت بين البلدين بعد استئناف العلاقات بين البلدين.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن أي خطوة بين البلدين في صالح المغرب، لا تقام على حساب القضية الفلسطينية.
مغاربة يرفعون اللافتات والأعلام الفلسطينية خلال تظاهرة في الرباط تضامنا مع غزة، 24 ديسمبر/ كانون الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2023
الآلاف في المغرب يتظاهرون ضد حرب غزة والعلاقات مع إسرائيل.. فيديو
25 ديسمبر 2023, 14:56 GMT
وتابع: "أن الاتفاقيات الأمنية بين المغرب وإسرائيل ليست على حساب القضية، في حين أن أغلبية الدول تشتري السلاح من الجانب الأمريكي، رغم معرفتهم طبيعة العلاقات بين البلدين".
يشار إلى أن السلطات المغربية لم تعلق بشكل رسمي حتى الآن على الأنباء المتداولة حول هذه الصفقة.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2021، وقّع المغرب وإسرائيل، مذكرة تفاهم في مجال التعاون العسكري والأمني، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي قام بها بيني غانتس وزير الدفاع الإسرائيلي للرباط، حينها.
ووضعت المذكرة إطارا للتعاون في المجال العسكري والأمني والاستخباراتي، في إطار "خلق قنوات رسمية بين الأجهزة الاستخباراتية والأمنية للبلدين"، كما شملت "لتعاون الصناعي والتقني، وتبادل الزيارات والتدريبات العسكرية المشتركة"، وفق الشرق الأوسط.
وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول 2020، أعلن المغرب استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، بعد قطعها في عام 2000، بسبب الانتفاضة الفلسطينية الثانية.
وبذلك أصبح المغرب الدولة المغاربية الوحيدة التي تقيم علاقات مع إسرائيل، بعد قطع موريتانيا علاقاتها مع إسرائيل في 2010، ويعتبر السادس بين البلدان العربية بعد السودان والإمارات العربية المتحدة والبحرين والأردن ومصر.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:34 GMTМужчина бежит в укрытие во время обстрела Израиля Палестиной 7 октября 2023 года - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. الجيش الإسرائيلي ينشر تحقيقات تؤكد فشله في مواجهة هجوم 7 أكتوبر05:13 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى". إسرائيل تماطل لكسب الوقت وإفشال مفاوضات وقف الحربأمس, 13:09 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. غالانت: سنصل إلى جميع عناصر "حماس" وقتلنا 14 ألفا منهم10 يوليو, 13:20 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала