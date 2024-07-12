https://sarabic.ae/20240712/شركة-أمبري-وقوع-انفجارين-على-بعد-نحو-21-ميلا-بحريا-غرب-المخا-باليمن-1090726524.html

شركة "أمبري": وقوع انفجارين على بعد نحو 21 ميلا بحريا غرب المخا باليمن

شركة "أمبري": وقوع انفجارين على بعد نحو 21 ميلا بحريا غرب المخا باليمن

سبوتنيك عربي

أعلنت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري، صباح اليوم الجمعة، وقوع انفجارين على بعد نحو 21 ميلا بحريا غرب المخا باليمن، بحسب بلاغ من سفينة تجارية. 12.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-12T08:47+0000

2024-07-12T08:47+0000

2024-07-12T08:47+0000

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ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن "أمبري"، قولها إن "صاروخا قد سقط في الماء وانفجر آخر في الهواء"، مشيرة إلى أن "الانفجارين وقعا ضمن مسافة نصف ميل بحري من السفينة"، وأضافت الشركة في بيانها أن "السفينة لم تكن مفعّلة لنظام تحديد الهوية الآلي الخاص بها في ذلك الوقت".يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الجمعة، أن قواتها دمرت 5 زوارق غير مأهولة و3 طائرات مُسيرة تابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية، في البحر الأحمر وفي منطقة تسيطر عليها الجماعة باليمن.وقالت "سنتكوم"، في تحديث عبر منصة "إكس"، إن قواتها "نجحت خلال الـ24 الساعة الماضية، في تدمير 5 زوارق غير مأهولة تابعة للحوثيين المدعومين من إيران في البحر الأحمر".وأضافت القيادة الأمريكية: "نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير طائرتين من دون طيار للحوثيين فوق البحر الأحمر، وأخرى في منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".وذكرت أنه "تقرر أن هذه الأنظمة تمثل تهديداً وشيكاً للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة"، ووفقا لبيان القيادة الأمريكية، "تم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محميةً وأكثر أمناً".يأتي البيان الأمريكي، غداة تنفيذ مقاتلات أمريكية وبريطانية 5 غارات على مواقع متفرقة لـ"أنصار الله" في منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف شمال مدينة الحديدة، حسب ما أفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة الحديدة لـ"سبوتنيك".ويوم أمس الخميس، كشف زعيم "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، عن ارتفاع إجمالي السفن المستهدفة من قوات جماعته إلى 166 سفينة مرتبطة بإسرائيل وأمريكا وبريطانيا، بحسب قوله.وتصاعد التوتر في البحر الأحمر والبحر العربي وخليج عدن، منذ بداية جماعة "أنصار الله"، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، شن هجمات على السفن التي تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانيها، رداً على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

https://sarabic.ae/20240712/القوات-الأمريكية-تعلن-تدمير-5-زوارق-و3-طائرات-مسيرة-لـأنصار-الله-في-البحر-الأحمر-1090720586.html

https://sarabic.ae/20240709/أنصار-الله-تعلن-استهداف-3-سفن-بينها-أمريكية-وإسرائيلية-في-بحر-العرب-وخليج-عدن-1090645150.html

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