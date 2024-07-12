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https://sarabic.ae/20240712/شركة-أمبري-وقوع-انفجارين-على-بعد-نحو-21-ميلا-بحريا-غرب-المخا-باليمن-1090726524.html
شركة "أمبري": وقوع انفجارين على بعد نحو 21 ميلا بحريا غرب المخا باليمن
شركة "أمبري": وقوع انفجارين على بعد نحو 21 ميلا بحريا غرب المخا باليمن
سبوتنيك عربي
أعلنت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري، صباح اليوم الجمعة، وقوع انفجارين على بعد نحو 21 ميلا بحريا غرب المخا باليمن، بحسب بلاغ من سفينة تجارية. 12.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-12T08:47+0000
2024-07-12T08:47+0000
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ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن "أمبري"، قولها إن "صاروخا قد سقط في الماء وانفجر آخر في الهواء"، مشيرة إلى أن "الانفجارين وقعا ضمن مسافة نصف ميل بحري من السفينة"، وأضافت الشركة في بيانها أن "السفينة لم تكن مفعّلة لنظام تحديد الهوية الآلي الخاص بها في ذلك الوقت".يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الجمعة، أن قواتها دمرت 5 زوارق غير مأهولة و3 طائرات مُسيرة تابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية، في البحر الأحمر وفي منطقة تسيطر عليها الجماعة باليمن.وقالت "سنتكوم"، في تحديث عبر منصة "إكس"، إن قواتها "نجحت خلال الـ24 الساعة الماضية، في تدمير 5 زوارق غير مأهولة تابعة للحوثيين المدعومين من إيران في البحر الأحمر".وأضافت القيادة الأمريكية: "نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير طائرتين من دون طيار للحوثيين فوق البحر الأحمر، وأخرى في منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".وذكرت أنه "تقرر أن هذه الأنظمة تمثل تهديداً وشيكاً للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة"، ووفقا لبيان القيادة الأمريكية، "تم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محميةً وأكثر أمناً".يأتي البيان الأمريكي، غداة تنفيذ مقاتلات أمريكية وبريطانية 5 غارات على مواقع متفرقة لـ"أنصار الله" في منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف شمال مدينة الحديدة، حسب ما أفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة الحديدة لـ"سبوتنيك".ويوم أمس الخميس، كشف زعيم "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، عن ارتفاع إجمالي السفن المستهدفة من قوات جماعته إلى 166 سفينة مرتبطة بإسرائيل وأمريكا وبريطانيا، بحسب قوله.وتصاعد التوتر في البحر الأحمر والبحر العربي وخليج عدن، منذ بداية جماعة "أنصار الله"، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، شن هجمات على السفن التي تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانيها، رداً على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
https://sarabic.ae/20240712/القوات-الأمريكية-تعلن-تدمير-5-زوارق-و3-طائرات-مسيرة-لـأنصار-الله-في-البحر-الأحمر-1090720586.html
https://sarabic.ae/20240709/أنصار-الله-تعلن-استهداف-3-سفن-بينها-أمريكية-وإسرائيلية-في-بحر-العرب-وخليج-عدن-1090645150.html
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أنصار الله, أخبار اليمن الأن, بريطانيا, الأخبار

شركة "أمبري": وقوع انفجارين على بعد نحو 21 ميلا بحريا غرب المخا باليمن

08:47 GMT 12.07.2024
© AFP 2023 / Kent Nishimura ينظر الناس نحو جسر "فرانسيس سكوت كي" بعد انهياره بعد اصطدام سفينة حاويات "دالي" التي ترفع علم سنغافورة بها على طول نهر باتابسكو في 26 مارس 2024 في بالتيمور بولاية ماريلاند.
ينظر الناس نحو جسر فرانسيس سكوت كي بعد انهياره بعد اصطدام سفينة حاويات دالي التي ترفع علم سنغافورة بها على طول نهر باتابسكو في 26 مارس 2024 في بالتيمور بولاية ماريلاند. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2024
© AFP 2023 / Kent Nishimura
تابعنا عبر
أعلنت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري، صباح اليوم الجمعة، وقوع انفجارين على بعد نحو 21 ميلا بحريا غرب المخا باليمن، بحسب بلاغ من سفينة تجارية.
ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن "أمبري"، قولها إن "صاروخا قد سقط في الماء وانفجر آخر في الهواء"، مشيرة إلى أن "الانفجارين وقعا ضمن مسافة نصف ميل بحري من السفينة"، وأضافت الشركة في بيانها أن "السفينة لم تكن مفعّلة لنظام تحديد الهوية الآلي الخاص بها في ذلك الوقت".
يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الجمعة، أن قواتها دمرت 5 زوارق غير مأهولة و3 طائرات مُسيرة تابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية، في البحر الأحمر وفي منطقة تسيطر عليها الجماعة باليمن.
البحرية الأمريكية تطلق طائرة من حاملة الطائرات يو إس إس دوايت دي أيزنهاور ضمن ضربات أمريكية بريطانية ضد أنصار الله - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2024
القوات الأمريكية تعلن تدمير 5 زوارق و3 طائرات مسيرة لـ"أنصار الله" في البحر الأحمر
00:23 GMT
وقالت "سنتكوم"، في تحديث عبر منصة "إكس"، إن قواتها "نجحت خلال الـ24 الساعة الماضية، في تدمير 5 زوارق غير مأهولة تابعة للحوثيين المدعومين من إيران في البحر الأحمر".
وأضافت القيادة الأمريكية: "نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير طائرتين من دون طيار للحوثيين فوق البحر الأحمر، وأخرى في منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".
وذكرت أنه "تقرر أن هذه الأنظمة تمثل تهديداً وشيكاً للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة"، ووفقا لبيان القيادة الأمريكية، "تم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محميةً وأكثر أمناً".
غرق السفينة روبي مار البريطانية بالبحر الأحمر، بعد إصابتها بصاروخ باليستي تابع لجماعة أنصار الله اليمنية 3 مارس 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2024
"أنصار الله" تعلن استهداف 3 سفن بينها أمريكية وإسرائيلية في بحر العرب وخليج عدن
9 يوليو, 20:08 GMT
يأتي البيان الأمريكي، غداة تنفيذ مقاتلات أمريكية وبريطانية 5 غارات على مواقع متفرقة لـ"أنصار الله" في منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف شمال مدينة الحديدة، حسب ما أفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة الحديدة لـ"سبوتنيك".
ويوم أمس الخميس، كشف زعيم "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، عن ارتفاع إجمالي السفن المستهدفة من قوات جماعته إلى 166 سفينة مرتبطة بإسرائيل وأمريكا وبريطانيا، بحسب قوله.
وتصاعد التوتر في البحر الأحمر والبحر العربي وخليج عدن، منذ بداية جماعة "أنصار الله"، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، شن هجمات على السفن التي تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانيها، رداً على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
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