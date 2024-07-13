https://sarabic.ae/20240713/أردوغان-يتعين-علينا-جميعا-التساؤل-لماذا-لا-يستطيع-العالم-الإسلامي-التأثير-على-إسرائيل-رغم-إمكانياته-1090766637.html

أردوغان: يتعين علينا جميعا التساؤل لماذا لا يستطيع العالم الإسلامي التأثير على إسرائيل رغم إمكانياته

أردوغان: يتعين علينا جميعا التساؤل لماذا لا يستطيع العالم الإسلامي التأثير على إسرائيل رغم إمكانياته

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، أنه "للأسف لم تنجح المنظمات الدولية وحدها في اجتياز الاختبار بشأن الحرب الدائرة في غزة، وإنما مؤسسات العالم... 13.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-13T16:32+0000

2024-07-13T16:32+0000

2024-07-13T16:32+0000

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وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل

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وأضاف في حفل توزيع جوائز مسابقة الراحل، مصطفى جامباز، للتصوير الفوتوغرافي: "مع عدد سكان يزيد عن ملياري نسمة، وقوة اقتصادية تتجاوز تريليونات الدولارات، يتعين علينا جميعا أن نتساءل لماذا لا يستطيع العالم الإسلامي التأثير على إسرائيل"، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.وشدد الرئيس التركي كذلك أن "أولئك الذين لا يبالون بالمأساة الإنسانية في غزة، لا يشعرون حتى بالحاجة إلى إخفاء افتقارهم إلى الضمير وسياساتهم المنافقة".وكانت وزارة الخارجية التركية نددت، اليوم السبت، بهجوم الجيش الإسرائيلي على الفلسطينيين في منطقة المواصي في قطاع غزة.وقالت في بيان لها: "إن الهجوم الإسرائيلي على الفلسطينيين الذين لجأوا إلى المواصي، والتي صنفتها إسرائيل بأنها "منطقة آمنة" في مدينة خان يونس، ما أسفر عن مذبحة راح ضحيتها العشرات من المدنيين، يشكلان مرحلة في جهود حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لإبادة الفلسطينيين بالكامل".وقُتل وأصيب العشرات، في وقت سابق اليوم، إثر قصف إسرائيلي استهدف مخيمات النازحين في منطقة المواصي في خان يونس جنوبي قطاع غزة.وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان له، إن "جيش الاحتلال ارتكب مجزرة كبيرة بقصف مخيمات النازحين خلفت أكثر من 100 شهيد وجريح، بينهم أفراد وضباط من الدفاع المدني".وأضاف البيان أن "الطواقم الحكومية والإغاثية ما زالت تنتشل عشرات الشهداء والجرحى حتى هذه اللحظة من مكان القصف والاستهداف"، مشيرًا إلى أن "هذه المجزرة تأتي بعد ارتكاب الاحتلال مجازر مروعة في منطقة الصناعة بحي تل الهوى، وفي أحياء مدينة غزة ومخيمات الوسطى، والتي راح ضحيتها أكثر من 100 قتيلا مما يرفع أعداد القتلى بشكل متلاحق ومتسارع".وأدان المكتب الإعلامي الحكومي "بأشد العبارات ارتكاب الاحتلال لهذه المجزرة الكبيرة والمجازر المستمرة بحق المدنيين، كما أدان اصطفاف الإدارة الأمريكية مع الاحتلال في جريمة الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة".وحمّل البيان "إسرائيل والإدارة الأمريكية المسئولية الكاملة عن استمرار هذه المجازر المروّعة ضد المدنيين"، مطالبًا "المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختلفة وكل دول العالم الحر بالضغط على الاحتلال وعلى الإدارة الأمريكية لوقف حرب الإبادة الجماعية وإيقاف شلال الدم المتدفق في قطاع غزة".من جهته، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه بدأ "التحقيق في تقارير من غزة عن مقتل العشرات في غارات قرب خان يونس جنوبي القطاع".وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.

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https://sarabic.ae/20240709/أردوغان-سنطرح-قضية-المجازر-التي-يتعرض-لها-الشعب-الفلسطيني-خلال-قمة-زعماء-الناتو-1090611870.html

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