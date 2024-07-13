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https://sarabic.ae/20240713/إعلام-عدد-قليل-من-أعضاء-مجلس-الشيوخ-الديمقراطيين-دعموا-بايدن-في-اجتماع-الحزب-الداخلي-1090755983.html
إعلام: عدد قليل من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين دعموا بايدن في اجتماع الحزب الداخلي
إعلام: عدد قليل من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين دعموا بايدن في اجتماع الحزب الداخلي
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن عددا قليلا فقط من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، خلال اجتماع مع مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلنوا دعمهم للرئيس جو بايدن... 13.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-13T13:51+0000
2024-07-13T13:51+0000
العالم
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وذكرت صحيفة "بوليتيكو"، نقلا عن مصادر خاصة، أنه خلال الاجتماع الحزبي وتحديدا مع المستشارين الرئاسيين مايك دونيل وستيف ريتشيتي، وكذلك رئيسة حملة بايدن جين أومالي ديلون، أعرب أعضاء مجلس الشيوخ عن مخاوفهم بشأن ما إذا كان بايدن البالغ من العمر 81 عامًا قادر على قيادة البلاد لأربع سنوات أخرى.وتابعت المصادر أن المشرعين انقسموا بين داعم ورافض لترشيح بايدن لولاية أخرى، مضيفةً أن بعض الحاضرين قد غادروا الاجتماع بالفعل، حيث أظهر الاجتماع ترددا واضحا لدى الكثير من الأعضاء في الحزب الديمقراطي بشأن بايدن وتراجعت ثقتهم إلى مستويات كارثية.واعترف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بأنه "أخفق"، بعد أن أثارت مناظرته الرئاسية الأولى ضد منافسه وسلفه، دونالد ترامب، القلق بين مؤيديه.واستولى الذعر على الديمقراطيين بعد المناظرة الرئاسية التلفزيونية الأولى، الأسبوع الماضي، وزادت التكهنات الداخلية حول إيجاد مرشح بديل قبل انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني، نتيجة لاستطلاعات الرأي التي أظهرت تقدما واسعا لترامب.وحاولت حملة بايدن بكل جهدها طمأنة المتبرعين الديمقراطيين والناخبين بأن أداء الرئيس الأمريكي ضد ترامب، كان "حادثًا عرضيًا"، وليس ضربة قاضية لآماله في الفترة المقبلة.ورغم الانتقادات الداخلية والتكهنات في الصحافة، قال بايدن، الاثنين، إنه أبلغ الديمقراطيين في الكونغرس بنيته مواصلة المشاركة في الانتخابات الرئاسية.ويمكن للديمقراطيين نظريا أن يحلوا محل ترشيح بايدن في مؤتمر الحزب في أغسطس/آب، لكن من الناحية العملية سيكون من الصعب إقصاء المرشح الأساسي الفائز من السباق ما لم ينسحب. وتشير بعض التقارير إلى أنه قد يتم ترشيحه للرئاسة في وقت مبكر من 21 يوليو/تموز، دون انتظار مؤتمر الحزب في أغسطس.بايدن يبلغ أعضاء الكونغرس بأنه باق في السباق الرئاسي: "أنا الشخص الأنسب لهزيمة ترامب"
https://sarabic.ae/20240709/ترامب-يكشف-ما-يمنع-بايدن-من-مغادرة-السباق-الرئاسي-1090616658.html
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العالم
العالم

إعلام: عدد قليل من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين دعموا بايدن في اجتماع الحزب الداخلي

13:51 GMT 13.07.2024
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDSالرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال مناظرته الأولى مع منافسه، دونالد ترامب، ضمن الانتخابات الرئاسية الأمريكية، 28 يونيو/ حزيران 2024
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال مناظرته الأولى مع منافسه، دونالد ترامب، ضمن الانتخابات الرئاسية الأمريكية، 28 يونيو/ حزيران 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2024
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن عددا قليلا فقط من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، خلال اجتماع مع مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلنوا دعمهم للرئيس جو بايدن كمرشح للحزب في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وذكرت صحيفة "بوليتيكو"، نقلا عن مصادر خاصة، أنه خلال الاجتماع الحزبي وتحديدا مع المستشارين الرئاسيين مايك دونيل وستيف ريتشيتي، وكذلك رئيسة حملة بايدن جين أومالي ديلون، أعرب أعضاء مجلس الشيوخ عن مخاوفهم بشأن ما إذا كان بايدن البالغ من العمر 81 عامًا قادر على قيادة البلاد لأربع سنوات أخرى.
وتابعت المصادر أن المشرعين انقسموا بين داعم ورافض لترشيح بايدن لولاية أخرى، مضيفةً أن بعض الحاضرين قد غادروا الاجتماع بالفعل، حيث أظهر الاجتماع ترددا واضحا لدى الكثير من الأعضاء في الحزب الديمقراطي بشأن بايدن وتراجعت ثقتهم إلى مستويات كارثية.
الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس السابق للولايات المتحدة والمرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب يشاركان في أول مناظرة رئاسية لانتخابات عام 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2024
ترامب يكشف ما يمنع بايدن من مغادرة السباق الرئاسي
9 يوليو, 09:51 GMT
واعترف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بأنه "أخفق"، بعد أن أثارت مناظرته الرئاسية الأولى ضد منافسه وسلفه، دونالد ترامب، القلق بين مؤيديه.
واستولى الذعر على الديمقراطيين بعد المناظرة الرئاسية التلفزيونية الأولى، الأسبوع الماضي، وزادت التكهنات الداخلية حول إيجاد مرشح بديل قبل انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني، نتيجة لاستطلاعات الرأي التي أظهرت تقدما واسعا لترامب.
وحاولت حملة بايدن بكل جهدها طمأنة المتبرعين الديمقراطيين والناخبين بأن أداء الرئيس الأمريكي ضد ترامب، كان "حادثًا عرضيًا"، وليس ضربة قاضية لآماله في الفترة المقبلة.
ورغم الانتقادات الداخلية والتكهنات في الصحافة، قال بايدن، الاثنين، إنه أبلغ الديمقراطيين في الكونغرس بنيته مواصلة المشاركة في الانتخابات الرئاسية.
ويمكن للديمقراطيين نظريا أن يحلوا محل ترشيح بايدن في مؤتمر الحزب في أغسطس/آب، لكن من الناحية العملية سيكون من الصعب إقصاء المرشح الأساسي الفائز من السباق ما لم ينسحب. وتشير بعض التقارير إلى أنه قد يتم ترشيحه للرئاسة في وقت مبكر من 21 يوليو/تموز، دون انتظار مؤتمر الحزب في أغسطس.
بايدن يبلغ أعضاء الكونغرس بأنه باق في السباق الرئاسي: "أنا الشخص الأنسب لهزيمة ترامب"
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