https://sarabic.ae/20240714/إعلام-الجيش-الإسرائيلي-قصف-منطقة-مواصي-خان-يونس-بقنابل-أمريكية-ثقيلة-1090776814.html

إعلام: الجيش الإسرائيلي قصف منطقة مواصي خان يونس بقنابل أمريكية ثقيلة

إعلام: الجيش الإسرائيلي قصف منطقة مواصي خان يونس بقنابل أمريكية ثقيلة

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن الجيش الإسرائيلي استخدم قنابل أمريكية ضخمة خلال عملية قصف منطقة مواصي في خان يونس الواقعة جنوب قطاع غزة. 14.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-14T05:13+0000

2024-07-14T05:13+0000

2024-07-14T05:13+0000

العالم العربي

طوفان الأقصى

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وذكر موقع "ميفزاك لايف" الإسرائيلي أن القنابل الأمريكية التي استخدمها الجيش في مواصي خان يونس كانت ضمن شحنة الأسلحة التي أخّرت الولايات المتحدة تسليمها في شهر أيار الماضي، مضيفة أن السلاح المستخدم هي قنابل "MK84" التي تزن طنا من المتفجرات، والتي يتم تسميتها بالمطرقة نظرا للضرر الشديد الذي تلحقه إثر انفجارها.وبحسب الموقع، تزن القنبلة الأمريكية نحو ألفي رطل (900 كيلوغرام تقريبا) وهي قنبلة موجهة لها رأس حربية متفجرة.ووفق مصادر الموقع، فإن القنبلة الثقيلة الموجهة قادرة على إحداث حفرة عرضها 15 مترا وعمقها 11 مترا، وتخترق حتى 38 سم من المعدن أو 3.3 مترا من الخرسانة.وأوضح الموقع الإسرائيلي أن قنابل من هذا النوع استخدمتها القوات الجوية الإسرائيلية في الهجوم على المفاعل النووي العراقي في 7 يونيو/ حزيران عام 1981.ويأتي هذا في وقت أفادت تقديرات إسرائيلية، اليوم السبت، بأن الهجوم في مخيم المواصي في خان يونس قد يؤخر صفقة التبادل مع حركة حماس، حيث ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن هناك تقديرات أمنية إسرائيلية تقضي بأن الهجوم الإسرائيلي الذي وقع على مخيم المواصي في مدينة خان يونس قد يؤخر صفقة تبادل الأسرى والرهائن مع "حماس".ونقلت القناة عن مصادر أمنية إسرائيلية أن حالات الاغتيال الانتقائي التي وقعت في مخيم المواصي - ويقصد بها عناصر من "حماس" لم يتم التأكد منها بعد - ستؤدي إلى تأخير مسار المفاوضات مع "حماس" على المدى القريب.وقُتل وأصيب العشرات، في وقت سباق اليوم السبت، إثر قصف إسرائيلي استهدف مخيمات النازحين في منطقة المواصي في خان يونس جنوبي قطاع غزة.وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان له، إن "جيش الاحتلال ارتكب مجزرة كبيرة بقصف مخيمات النازحين خلفت أكثر من 100 شهيد وجريح، بينهم أفراد وضباط من الدفاع المدني".وحمّل البيان "إسرائيل والإدارة الأمريكية المسئولية الكاملة عن استمرار هذه المجازر المروّعة ضد المدنيين"، مطالبًا "المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختلفة وكل دول العالم الحر بالضغط على الاحتلال وعلى الإدارة الأمريكية لوقف حرب الإبادة الجماعية وإيقاف شلال الدم المتدفق في قطاع غزة".تقرير: القنابل المستخدمة في الهجوم الإسرائيلي على مخيم المواصي أمريكية من طراز "جدام"من جهته، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه بدأ "التحقيق في تقارير من غزة عن مقتل العشرات في غارات قرب خان يونس جنوبي القطاع".وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.

https://sarabic.ae/20240713/تقديرات-إسرائيلية-تقضي-بأن-العملية-العسكرية-في-المواصي-قد-يؤخر-صفقة-التبادل-مع-حماس-1090768455.html

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العالم العربي, طوفان الأقصى