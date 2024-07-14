https://sarabic.ae/20240714/الخارجية-الروسية-تعلق-على-محاولة-اغتيال-ترامب--1090785096.html

الخارجية الروسية تعلق على محاولة اغتيال ترامب

الخارجية الروسية تعلق على محاولة اغتيال ترامب

سبوتنيك عربي

صرحت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن محاولة اغتيال الزعيم الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي دونالد ترامب لا تشكل تهديدا للديمقراطية... 14.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-14T12:26+0000

2024-07-14T12:26+0000

2024-07-14T12:26+0000

العالم

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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وأشارت زاخارزفا إلى وسائل الإعلام، تعليقا على محاولة اغتيال ترامب: "يتنافسون على القول إن هذا يشكل "تهديدا للديمقراطية الأمريكية".وكتبت زاخاروفا في قناتها على "تلغرام": "هذا يعني أن التهديد في الداخل وليس في الخارج، وأود فقط أن أوضح أن هذه هي الديمقراطية الأمريكية، التي أوصلتها الليبرالية إلى حالة انتحارية".وقال بيسكوف، في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، إن "روسيا لا تعتقد أن محاولة اغتيال ترامب دبرتها الإدارة الأمريكية الحالية، لكن الأجواء المحيطة بالمرشح ترامب أثارت ما تواجهه أمريكا اليوم".وأشار بيسكوف إلى أن "روسيا تدين دائما أي مظاهر للعنف في سياق الصراع السياسي.. ونعرب عن تعازينا لأسرة القتيل في هذا الهجوم ونتعاطف أيضًا ونتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين".ترامب في أول ظهور له بعد ساعات من نجاته من محاولة اغتيال.. فيديووكان قد شهد تجمعا انتخابيا للرئيس السابق دونالد ترامب في بنسلفانيا إطلاق أعيرة نارية، أدى إلى سقوط قتيل وإصابة آخرين.بايدن ورؤساء سابقون يعلقون.. ردود فعل غاضبة على إطلاق النار على ترامب وحملته تكشف حالتهوأجلى عناصر الخدمة السرية المسؤولون عن أمن الرؤساء والرؤساء السابقين ترامب من على منصة خلال تجمع انتخابي بعد طلقات سماع طلقات نارية.وشوهد الرئيس الأمريكي السابق وقد لطخت الدماء أذنه اليمنى بينما كان محاطا برجال أمن أخرجوه من وراء المنصة.

https://sarabic.ae/20240714/إف-بي-آي-يكشف-هوية-الشخص-الذي-حاول-اغتيال-ترامب-يبلغ-من-العمر-20-عاما-1090780430.html

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