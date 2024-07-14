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الخارجية الروسية تعلق على محاولة اغتيال ترامب
الخارجية الروسية تعلق على محاولة اغتيال ترامب
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن محاولة اغتيال الزعيم الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي دونالد ترامب لا تشكل تهديدا للديمقراطية... 14.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-14T12:26+0000
2024-07-14T12:26+0000
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وأشارت زاخارزفا إلى وسائل الإعلام، تعليقا على محاولة اغتيال ترامب: "يتنافسون على القول إن هذا يشكل "تهديدا للديمقراطية الأمريكية".وكتبت زاخاروفا في قناتها على "تلغرام": "هذا يعني أن التهديد في الداخل وليس في الخارج، وأود فقط أن أوضح أن هذه هي الديمقراطية الأمريكية، التي أوصلتها الليبرالية إلى حالة انتحارية".وقال بيسكوف، في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، إن "روسيا لا تعتقد أن محاولة اغتيال ترامب دبرتها الإدارة الأمريكية الحالية، لكن الأجواء المحيطة بالمرشح ترامب أثارت ما تواجهه أمريكا اليوم".وأشار بيسكوف إلى أن "روسيا تدين دائما أي مظاهر للعنف في سياق الصراع السياسي.. ونعرب عن تعازينا لأسرة القتيل في هذا الهجوم ونتعاطف أيضًا ونتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين".ترامب في أول ظهور له بعد ساعات من نجاته من محاولة اغتيال.. فيديووكان قد شهد تجمعا انتخابيا للرئيس السابق دونالد ترامب في بنسلفانيا إطلاق أعيرة نارية، أدى إلى سقوط قتيل وإصابة آخرين.بايدن ورؤساء سابقون يعلقون.. ردود فعل غاضبة على إطلاق النار على ترامب وحملته تكشف حالتهوأجلى عناصر الخدمة السرية المسؤولون عن أمن الرؤساء والرؤساء السابقين ترامب من على منصة خلال تجمع انتخابي بعد طلقات سماع طلقات نارية.وشوهد الرئيس الأمريكي السابق وقد لطخت الدماء أذنه اليمنى بينما كان محاطا برجال أمن أخرجوه من وراء المنصة.
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الخارجية الروسية تعلق على محاولة اغتيال ترامب

12:26 GMT 14.07.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousov / الانتقال إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousov
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صرحت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن محاولة اغتيال الزعيم الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي دونالد ترامب لا تشكل تهديدا للديمقراطية الأمريكية، بل للديمقراطية الأمريكية نفسها التي أوصلتها الليبرالية إلى "حالة انتحارية".
وأشارت زاخارزفا إلى وسائل الإعلام، تعليقا على محاولة اغتيال ترامب: "يتنافسون على القول إن هذا يشكل "تهديدا للديمقراطية الأمريكية".
وكتبت زاخاروفا في قناتها على "تلغرام": "هذا يعني أن التهديد في الداخل وليس في الخارج، وأود فقط أن أوضح أن هذه هي الديمقراطية الأمريكية، التي أوصلتها الليبرالية إلى حالة انتحارية".
وأكد متحدث الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن موسكو لا تعتقد أن الإدارة الأمريكية الحالية تقف وراء محاولة اغتيال رئيس الولايات المتحدة السابق، دونالد ترامب، خلال فعالية انتخابية في ولاية بنسلفانيا.
وقال بيسكوف، في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، إن "روسيا لا تعتقد أن محاولة اغتيال ترامب دبرتها الإدارة الأمريكية الحالية، لكن الأجواء المحيطة بالمرشح ترامب أثارت ما تواجهه أمريكا اليوم".
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ينزف بعد إطلاق النار عليه خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا 14 يوليو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2024
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وأشار بيسكوف إلى أن "روسيا تدين دائما أي مظاهر للعنف في سياق الصراع السياسي.. ونعرب عن تعازينا لأسرة القتيل في هذا الهجوم ونتعاطف أيضًا ونتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين".
وكان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قال إنه أصيب بطلق ناري اخترق الجزء العلوي من أذنه اليمنى، وشعر فورا بالرصاصة وهي تخترق الجلد، وأنه نزف كثيرا جراء الإصابة.
ترامب في أول ظهور له بعد ساعات من نجاته من محاولة اغتيال.. فيديو
وكان قد شهد تجمعا انتخابيا للرئيس السابق دونالد ترامب في بنسلفانيا إطلاق أعيرة نارية، أدى إلى سقوط قتيل وإصابة آخرين.
بايدن ورؤساء سابقون يعلقون.. ردود فعل غاضبة على إطلاق النار على ترامب وحملته تكشف حالته
وأجلى عناصر الخدمة السرية المسؤولون عن أمن الرؤساء والرؤساء السابقين ترامب من على منصة خلال تجمع انتخابي بعد طلقات سماع طلقات نارية.
وشوهد الرئيس الأمريكي السابق وقد لطخت الدماء أذنه اليمنى بينما كان محاطا برجال أمن أخرجوه من وراء المنصة.
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