https://sarabic.ae/20240714/الرئيس-المصري-يدين-محاولة-اغتيال-ترامب-ويتمنى-له-الشفاء-العاجل--1090779266.html
الرئيس المصري يدين محاولة اغتيال ترامب ويتمنى له الشفاء العاجل
الرئيس المصري يدين محاولة اغتيال ترامب ويتمنى له الشفاء العاجل
سبوتنيك عربي
أدان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تعرض الرئيس الأمريكي السابق ومرشح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة، دونالد ترامب لمحاولة اغتيال. 14.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-14T06:55+0000
2024-07-14T06:55+0000
2024-07-14T06:55+0000
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وقال السيسي في بيان: "تابعت بقلق الحادث الغادر الذي تعرض له الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي دونالد ترامب".وتعرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال تجمع انتخابي، أمس السبت، في بنسلفانيا إلى محاولة اغتيال بعد إطلاق أعيرة نارية.وبعد الحادثة، انتشرت صور لترامب وقد لطخت الدماء أذنه اليمنى، حيث كان محاطا برجال أمن.وقطع الرئيس الأمريكي جو بايدن إجازته وعاد إلى واشنطن على خلفية محاولة اغتيال ترامب، معلنا أن سيتلقى من مسؤولي إنفاذ القانون، صباح الأحد، إحاطة محدثة بشأن الواقعة.وشوهد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وهو يغادر طائرته الخاصة دون تلقي المساعدة، بعد ساعات من نجاته من محاولة اغتيال.وكان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قال إنه أصيب بطلق ناري اخترق الجزء العلوي من أذنه اليمنى، وشعر فورا بالرصاصة وهي تخترق الجلد، وأنه نزف كثيرا جراء الإصابة.
https://sarabic.ae/20240714/بايدن-يتحدث-إلى-ترامب-ويقطع-إجازته-بعد-محاولة-الاغتيال-1090777876.html
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دونالد ترامب, الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي, الأخبار
دونالد ترامب, الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي, الأخبار
الرئيس المصري يدين محاولة اغتيال ترامب ويتمنى له الشفاء العاجل
أدان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تعرض الرئيس الأمريكي السابق ومرشح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة، دونالد ترامب لمحاولة اغتيال.
وقال السيسي في بيان: "تابعت بقلق الحادث الغادر الذي تعرض له الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي دونالد ترامب".
وأكد إدانة مصر للحادث، معربا عن التمنيات بالشفاء العاجل للرئيس ترامب، واستكمال الحملات الانتخابية الأمريكية في أجواء سلمية وصحية، خالية من أي مظاهر للإرهاب أو العنف أو الكراهية.
وتعرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
خلال تجمع انتخابي، أمس السبت، في بنسلفانيا إلى محاولة اغتيال بعد إطلاق أعيرة نارية.
وبعد الحادثة، انتشرت صور لترامب وقد لطخت الدماء أذنه اليمنى، حيث كان محاطا برجال أمن.
وقطع الرئيس الأمريكي جو بايدن إجازته وعاد إلى واشنطن على خلفية محاولة اغتيال ترامب، معلنا أن سيتلقى من مسؤولي إنفاذ القانون، صباح الأحد، إحاطة محدثة بشأن الواقعة.
وشوهد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وهو يغادر طائرته الخاصة دون تلقي المساعدة، بعد ساعات من نجاته من محاولة اغتيال.
وكان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قال إنه أصيب بطلق ناري اخترق الجزء العلوي
من أذنه اليمنى، وشعر فورا بالرصاصة وهي تخترق الجلد، وأنه نزف كثيرا جراء الإصابة.